Внаслідок атаки РФ на Дніпро постраждав художній музей

Проти ночі 16 квітня країна-агресорка Росія атакувала Київ, Одесу, Дніпро, Харків балістикою та ударними дронами. У Дніпрі пошкоджень зазнав Дніпровськи Художній музей, який опинився поруч з епіцентром вибуху.

Про це повідомляє Суспільне Дніпро.

У будівля вибиті всі вікна, пошкоджений фасад. Будівля музею опинилася поруч з епіцентром вибуху. Повідомляється, що експонати музею не постраждали.

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«Вдруге ворог атакував наші творчі цінності. Атакував один з взагалі-то головних образотворчих музеїв в Україні. Маємо пошкодження. Зараз ми працюємо над оцінкою та ліквідацією наслідків. Попередньо хочу сказати, що найголовніше — це колекція музею. Вона не постраждала. Завдяки тому, що були своєчасно прийняті відповідні міри. Зараз будівля охороняється поліцією охорони. Все заходи здійснюються відповідно до запланованих алгоритмів, зараз тривають дії щодо ліквідації наслідків ворожої атаки», — повідомив начальник управління культури департаменту гуманітарної політики Євген Хорошилов у коментарі Суспільному.

Сьогодні музей не прийматиме відвідувачів через необхідність оцінити наслідки атаки.

Це вже друге пошкодження художнього музею за рік. Попередня атака відбулася 30 вересня 2025 року. Тоді був пошкоджений фасад, вибиті вікна та вхідні двері. Експонати не постраждали. Через місяць музей відновив роботи, проте скління у вікнах не відновлювали. На момент другого удару вікна музею були забиті фанерою.

Внаслідок атаки на Дніпро в ніч на 16 квітня загинуло 2 людей і ще 30 — постраждали. У місті понівечені офісна та адміністративна будівлі, житлові будинки, підприємство та автомобілі.