Пісні, які встигли врятувати. Як архів, вивезений з Донецька, став частиною музичного альбому

Співачка і бандуристка Анастасія Войтюк, відома як Banduragirl, присвятила альбом Диво , створений за підтримки Українського культурного фонду, пам'яті свого хресного батька Ігоря Сатурка та багатьох українських військових.

Хрещений бандуристки народився в галицькому селі Буховичі, а загинув на Донеччині, захищаючи Україну. Тож в альбомі поруч звучать колядки та щедрівки з обох цих країв — як пісенний маршрут, який сьогодні проходять тисячі українців. Про те, як збиралися пісні і що спільного між фольклором Галичини та Донеччини, розповідає NV сама виконавиця Анастасія Войтюк та етномузикологиня Анна Черноус.

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Звідки взялася ідея

Думка зробити проєкт із традиційними піснями села Буховичі на Яворівщині, звідки походить родина Анастасії, з’явилася давно. Але поштовхом стала втрата.

«Чітким поштовхом, на жаль, стала смерть мого хресного батька Ігоря три роки тому. Я тоді зрозуміла: обов’язково зроблю проєкт у пам’ять про нього, пов’язаний із традиціями Буховичів. А коли з’явилося фінансування від Українського культурного фонду, це стало ще більш реальним — з’явилися чіткі терміни і кошти», — розповідає Анастасія.

Коріння співачки сягає трьох регіонів: Надсяння, Холмщини і Сумщини. Найглибша і найвідоміша родинна гілка — саме Буховичі. Звідти походить її мама, там народився і все життя прожив брат мами Ігор Сатурко. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила і після поранення загинув на Донеччині.

«Коли я почала працювати з колядками і щедрівками свого села, зрозуміла, що буде дуже логічно додати до альбому також пісні з Донеччини. І так показати маршрут, який зараз проходять дуже багато людей і який часто закінчується на Донеччині», — каже вона.

Сьогодні цей шлях має особливий зміст: люди з Галичини їдуть на Донеччину захищати Україну.

Для Анастасії хресний — це найтепліші спогади дитинства.

«Ігор був дуже глибокою і щирою людиною. Коли я приїжджала на село, моїми основними опікунами були дідусь і хресний. Пам’ятаю сонячні дні, як вони готували мені їсти, як ми разом ходили в поле», — згадує вона.

До війська Ігоря забирали двічі: вперше — коли Анастасія була зовсім маленькою, вдруге — після початку повномасштабного вторгнення.

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«У мирному житті він займався будівництвом і мав кота, якого назвав Текса — на честь фірми звукоізоляційних матеріалів. Тепер Текса живе в мене», — розповідає Анастасія. Ще Ігор дуже любив поезію Ліни Костенко, і одним із його улюблених віршів був Крилатим ґрунту не треба.

Фото: пресслужба

Записи на диктофон і щедрівки після концерту: як збирали пісні в Буховичах

Збір матеріалу Анастасія називає органічним, делікатним і тендітним процесом. Жодних офіційних зібрань із встановленою апаратурою не було.

«У мене є родички — Ірина Чорнопис і Люба Монтошко, які співають у місцевому хорі, а пані Люба ще й дячить у церкві — веде спів під час богослужінь. Саме їх я розпитала, і вони наспівали мені кілька пісень. Усе відбувалося просто під час зустрічей — я записувала на диктофон. Ще дві щедрівки ми зібрали в родині: я розпитала родичів, маму, записала те, чого сама не пам’ятала. Саме через такі зустрічі і відбувається передача традиції».

Жива традиція не завжди виглядає так, як від неї очікуєш. Одного разу Анастасія приїхала до Буховичів записати пісні від хору саме тоді, коли той мав виступ у місцевому клубі.

«Я очікувала, що вони співатимуть традиційні пісні, але вони ввімкнули фонограму і заспівали сучасні пісні про козаків. Я зняла це на телефон, а вже потім, коли вони в красивих костюмах доспівали на сцені, ми пішли в сусідню кімнату. Там я сподівалася записати щось рідкісне, унікальне. Але ніколи не знаєш, чи людина згадає пісню в цю мить, чи, може, вже пізніше, після зустрічі. Тому я не втрачаю надії, що запишу ще».

Наразі в її колекції п’ять пісень із Буховичів, три з них — колядки. Місцевий хор долучився і до зйомок кліпу: щедрівку з Буховичів заспівали саме в Буховичах.

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Фото: пресслужба

Окрема історія — зйомка відео на одну з колядок у сільському храмі. Колись від церкви викрали скульптуру святого, що стояла надворі, і відтоді громада дуже обережно допускає до храму сторонніх. А для кліпу мала приїхати знімальна команда не з села.

«Процес домовляння був дуже делікатним: розмови, зустрічі з багатьма людьми. Можу пожартувати, що навіть коли ми вже приїхали в село з режисеркою Тонею Чорнооченко, оператором Ігорем Євдокімовим та командою, до останнього не були впевнені, що зможемо зняти. Але все склалося добре: ми з усіма зустрілися, приїхав отець настоятель».

Архів Мишанича: українське обличчя Донеччини

Поїхати збирати пісні на Донеччину сьогодні неможливо — більша частина області окупована. Але це встигли зробити дослідники до окупації. Саме завдяки архіву Степана Мишанича, частково опублікованому онлайн, Анастасія знайшла щедрівку Прилетіли ластівоньки, яка увійшла до альбому.

Фото: пресслужба

Історію цього архіву розповідає етномузикологиня Анна Черноус.

«Відомий український фольклорист і літературознавець Степан Мишанич близько двадцяти років, з 1991 по 2010 рік, працював у Донецькому національному університеті й очолював кафедру української мови та фольклористики. Він опікувався студентськими фольклорними практиками і ретельно оформлював зібране в експедиціях. Так поступово склалася унікальна за обсягом збірка пісень і свідчень старожилів регіону».

Колекція зберігалася в науково-дослідній лабораторії при кафедрі. Звільнившись з університету, Мишанич перевіз її на рідне Закарпаття.

Фото: пресслужба

«Фактично вчений урятував фольклорні записи, передчуваючи майбутні політичні утиски та окупацію Донецька», — наголошує Анна Черноус. Після його смерті спадкоємці передали записи до Музично-етнографічного архіву ПНДЛМЕ, і навесні 2022 року колекція опинилася у Львові. Ще за два роки львівські фахівці отримали грант на оцифрування записів і почали публікувати їх онлайн. Сьогодні добірку фольклору Донеччини можна послухати на сайті Електронний архів українського фольклору, а частину записів зі Слобожанщини — у Цифровому архіві Полтавщини і Слобожанщини.

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«Оцифрування і публікація цих матеріалів відкрили для загалу українське обличчя Донеччини і засвідчили тривале домінування тут української мови — попри поширені стереотипи про тотальну російськомовність регіону, — пояснює Анна. — Тепер пісенну культуру Донеччини можна досліджувати, відтворювати й переосмислювати, порівнювати з традиціями інших регіонів». Саме на такому переосмисленні — поєднанні під одним дахом пісень Донеччини та Галичини — і побудований альбом Диво.

Фото: пресслужба

Колядки і щедрівки: традиція, знайома з дитинства

Матеріалом для альбому стали колядки і щедрівки — жанри, знайомі кожному з дитинства. Втім, досліджувати і відтворювати їх не так просто, як здається.

«Колядки — пісні давнього дохристиянського походження, які в наш час об'єднані довкола свята Різдва Христового, — пояснює Анна Черноус. — У них оспівують вправних господарів, бажають їм добробуту, щедрого врожаю в новому році, а їхнім дітям — знайти собі гарну пару. Трапляються й християнські мотиви та персонажі, але ці твори не варто плутати з церковними колядами пізнішого, писемного походження, на кшталт Нова радість стала чи Бог Предвічний. Щедрівки — ще один давній жанр. У них так само прославляють працьовитість і заможність господарів, сюжети часто схожі з колядковими, а от музична форма і ритміка відрізняються».

Для Анастасії ці пісні — ще й пам’ять про власне дитинство. «У мене є дуже гарний спогад про Різдво в старій хаті, коли ще була жива прабабця, а ми були зовсім маленькими. Кінець 90-х: ми заносили сіно і розкладали його на підлозі та на столі, світили свічки — щоб добре велося тваринам і худобі. І цей спогад досі тепло пахне сіном, варениками і капустяним квасом».

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Фото: пресслужба

Що спільного у щедрівках Галичини та Донеччини

Щоб побачити, наскільки близькими є ці традиції, Анна Черноус пропонує порівняти дві пісні з альбому: Прилетіли ластівоньки із села Серебрянка Бахмутського району Донеччини та Ой чи є, чи нема пан господар вдома? з Буховичів Яворівського району Львівщини.

Обидві пісні люди, від яких їх записали, назвали щедрівками. Обидві мають християнські сюжети: господар будує церкву, Пречиста Діва пере ризи. В обох звучить приспів-побажання Щедрий вечір, добрий вечір. Є й відмінності: донецьку щедрівку співали напередодні Нового року, а буховицьку — перед Водохрещам, та й мелодії суттєво різняться. Але і на сході, і на заході щедрування було пов’язане зі святковим обходом дворів: щедраки ходили від хати до хати, вітали господарів зі святами, бажали здоров’я, довголіття і добробуту.

Анастасія відчула цю спорідненість, коли сама почала співати донецькі пісні: «Я б не сказала, що вони дуже сильно відрізняються від пісень Галичини. Тим більше що на Донеччину часто їздили на заробітки люди з різних регіонів України, залишалися там жити і, напевно, привозили з собою свої традиції. Тож цілком можливо, що туди примандрували пісні з різних куточків».

«Переслуховуючи зафіксовані спогади і спів людей, ми бачимо чіткий зв’язок між цими, такими далекими на перший погляд, землями, — додає Анна Черноус. — Бачимо його через культурну канву: мову, обрядовість, однакові пісенні жанри і сюжети».

Фото: пресслужба

Диво: альбом про спільні надбання і спільні втрати

Живі записи з Буховичів і архівні записи з Донеччини стали основою музичного дослідження, яке перетворилося на альбом.

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«Мій альбом покликаний показати зв’язок між Галичиною та Донеччиною — через особисту історію і через спорідненість пісенних традицій, яка насправді досить велика», — каже Анастасія.

Колядування і щедрування досі живі для багатьох українців. Проте значну частину фольклорної спадщини втрачено в лихоліттях ХХ століття, і втрати тривають — через сучасну війну, а інколи й через байдужість: «Саме тому цінну роль відіграють цифрові архіви: там громади можуть віднайти знання про своє минуле. І навіть далеко від рідної землі людина може зберігати частинку дому через пісні та плекання традицій», — підсумовує Анна Черноус.

«Саме такою — втраченою, а відтак поверненою — спадщиною є записи з сіл Донеччини і Надсяння, до якого належать Буховичі, — каже Анна. — Між сходом і заходом України є й інший, болючий зв’язок: вимушене переселення людей із донецьких земель через війну у ХХІ столітті нагадує масове примусове виселення українців із Надсяння в середині ХХ століття. Нас об'єднує історія наших надбань і втрат».

Почути ці пісні і простежити їхні перегуки можна в альбомі Диво. Це історія про пам’ять — про хресного Ігоря Сатурка, про всіх, чий шлях привів із Галичини на Донеччину, і про культуру, зв’язки якої тримаються навіть крізь війну й особисті втрати.

Про Banduragirl. Анастасія Войтюк — українська співачка, бандуристка та культурна менеджерка, яка працює у Львові та за кордоном, засновниця Lviv Bandur Fest. Поєднує різні типи бандури з практиками world music і співпрацює з міжнародними виконавцями. Серед останніх робіт — пісня Біла пташка / White Bird для альбому Supernatural північноірландської співачки Bróna McVittie. Альбом Диво є частиною проєкту Bandura World Music, який підготовлено за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми Сучасний музичний простір.

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Про Анну Черноус. Етномузикологиня, культурна менеджерка, співзасновниця ГО Музична майстерня Гурба. Понад 20 років досліджує західноукраїнський фольклор, організовує експедиції та упорядковує збірники народних пісень.