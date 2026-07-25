Культове аніме Акіра про життя у Нео-Токіо та горор про старий будинок Борлі - що дивитись у кіно цього тижня

В прокат виходить культове японське аніме Акіра Кацухіро Отомо, яке вважається одним з класичних творів кіберпанку у новій реставрації.

Також в кінотеатрах можна подивитись горор Пробудження: Черниця з Борлі, підліткове фентезі Академія чарівників, фільм жахів Поки смерть не розлучить нас і французьку комедію Тест на тещу 2.

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Акіра. Кацухіро Отомо. З 23 липня

Раз в житті подивитися Акіру точно варто.

Події тут відбуваються в Нео-Токіо — місті, яке постало з руїн знищеного 30 років тому під час несподіваного колосального вибуху Токіо старого.

За всіма законами кіберпанку, в неоновій димці, у підніжжя хмарочосів відбувається багато кримінальної активності. Головний герой й ватажок банди підлітків мотоциклістів-босодзоку Сотаро (його червоний мотоцикл набитий татуюванням на тілах багатьох фанатів Акіри) намагається врятувати свого друга Тецуо від таємної державної організації, яка досліджує парапсихічні здібності дітей й можливо стоїть за жахливим вибухом 30-річної давнини.

Якщо в нього не вийде, то на Нео-Токіо чекатиме чергова катастрофа.

Пробудження: Черниця з Борлі. Стівен М. Сміт. З 23 липня.

Зовсім необовʼязковий, повільний горор про нове покоління окремо взятої родини, яке зіштовхнулося із привидами їхнього маєтку.

В основі тут популярна британська байка про старий будинок Борлі.

Академія чарівників. Петр Кубик, Лукаш Паржик. З 23 липня.

Підліткове фентезі про магічну школу, в якій діти зіштовхуються з випробуваннями, на які не очікували, але які зроблять їх сильнішими.

В центрі історії 12-річна сирота Аріана. Потрапивши до академії чарівників, дівчина швидко розуміє, що спокійно навчатися їй не дадуть: в самій школі є темні секрети, а також в минулому самої Аріани.

Поки смерть не розлучить нас. Бріттані Ґудвін. З 23 липня.

Ще одне необовʼязкове кіно в той період, коли прокатом керує Одіссея Нолана. Тут також мова піде про таємниці.

Наталі шукає свого брата й знаходить його в селі, з жінкою. Все було б добре якби вони жили вдвох: а так вони живуть з ще двома чоловіками в складі поліамурної родині. І це було б ще сносно, якби за коханням не крився явно злочинний секрет.

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Тест на тещу 2. Жюльєн Ерве. З 23 липня.

Продовження французької комедії про родину, яка ніяк не може заспокоїтися. В попередній частині проблеми стосувалися весілля дітей.

В новій — походження батька нареченої. Чоловік вважав себе поважним аристократом зі старовинної родини. Втім, зʼясувалося, що він турок. Далі послідує кумедна екзистенційна криза.

Головну роль у фільмі грає Крістіан Клав'є.