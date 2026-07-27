Акіра. Рецензія на системоутворюючий фільм-аніме про гнів дітей та відповідальність за використання сили

27 липня, 08:52
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Кадр з фільму Акіра (Фото: film-grab.com)

Кадр з фільму Акіра (Фото: film-grab.com)

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Автор: Валерiй Мирний

В український прокат вийшов аніме-фільм Акіра — видатна робота Отомо Кацухіро й водночас адаптація його ж манги — японського коміксу — який він вирішив перенести з паперу на екран ще до закінчення публікації серії. Тому можна сказати, що фільм Акіра натхненний мангою Акіра.

Та менше з тим, перед нами не просто документ епохи (стрічка вийшла у 1988 році), а одна з найкращих візуалізацій кіберпанку — жанру, до якого людство в тривогах за майбутнє звертається регулярно з середини минулого століття. Й не збирається зупинятися: в січні 2027-го Apple TV випускає свого Нейроманта — адаптацію однойменного роману Вільяма Ґібсона, наріжного каменю жанру. Втім, місце Акіри в каноні унікальне: там, де інші говорили про ШІ та цифрові простори, Отомо Кацухіро сигналізував про шаблони людського мислення та відповідальність за сили, до яких ми знайшли шлях, але які не навчились контролювати.

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Сюжет

2019 рік. Нео-Токіо — місто, яке постало з руїн Токіо старого, знищеного вибухом 30 років тому. Вибух той, прийнятий іншими державами за ядерний, спровокував Третю світову війну. Втім, в Японії до події ставлення радше конспіративне, й крутиться воно навколо таємничого слова Акіра.

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