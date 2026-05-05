Із «золотою крупою». Каша Зозуля, пенцак і засипана капуста: гастрономічна спадщина Поділля

Зозуля — старовинна пшоняна каша з молоком, яйцями та маком, яку й досі готують на Вінниччині. У селі Дашківці цю страву томлять у печі за давнім рецептом. Розповідаємо, як її готують і чим вона особлива.

Зозуля — це пшоняна каша, яка готується на молоці з додаванням яєць, маку та масла. Традиція її приготування вже дуже багато років зберігається в селі Дашківці, Якушинецької громади, що на Вінничині.

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За традиційним рецептом кашу довго томлять в печі, щоб досягти того унікального смаку, та її можна приготувати і в каструлі на плиті.

Міністерство культури та інформаційної політики України два роки тому внесло традицію приготування та споживання каші Зозулі на Вінниччині до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Носійкою цієї традиції є завідувачка структурного підрозділу КЗ Центр культури та дозвілля Якушинецької сільської ради Вінницької області Дашковецького сільського клубу Надія Вісіцька. Вона розповіла, як її земляки створили та досі готують унікальну страву, за якою її село нині знає уся країна. Про це повідомляє Укрінформ.

Секрети сільського правильного харчування

Надія Вісіцька каже, що її бабуся Ганна Іванівна Остапенко прожила 100 років. «Коли я була маленька, завжди цікавилася у неї стародавніми стравами. Кажу бабці: „Розкажіть, які колись варили страви, що ви їли?“. То вона мені серед іншого й розказувала про кашу Зозуля», — розповіла жінка.

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Вона додає, що загалом на Поділлі, зокрема під Вінницею, окрім цієї каші готували багато старовинних автентичних страв. Сьогодні рецепти просто забули, подекуди вже й не залишилося і їхніх назв.

Вінничанка розповідає, що у Дашківцях готували особливу перлову кашу з квасолею — пенцак. Інгредієнти готували окремо, а потім поєднували, додаючи смажену на олії цибулю в піст, а після його завершення — ще й шкварки.

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Також тут готували засипану капусту (старовинна автентична українська страва з тушкованої квашеної капусти, яку «засипають» пшоном, товченою картоплею або іншою крупою, часто зі сметаною та шкварками, — ред.). Готувалася вона не лише з пшона, а й із додаванням рису та манки. Подавали її з картоплею. А в сусідній громаді побутувала традиція приготування картоплі з маком і цибулею. Її теж варили зазвичай у піст. Готову картоплю розминали. Окремо смажили цибулю, розтирали, додавали до неї мак, і потім цю заправку додавали до картоплі.

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Сім'ї потрібно було годувати смачно і ситно, тому жителі села інтуїтивно поєднували у стравах і білки, і жири, і вуглеводи з доступних продуктів. Таким чином і з’являлося сільське правильне харчування для людей, що важко працювали фізично.

«Золота крупа» для Зозулі

Надія Вісіцька каже, що назву Зозуля каша отримала через складники: жовте пшоно у поєднанні з темними маковими зернятками нагадували господиням рябеньке забарвлення пташиного пір'я.

«Що ж стосується Зозулі, то її ще при житті моя бабуся готувала, а ми в дитинстві охоче нею смакували. Потім її варила моя мама. Я пам’ятала цей смак через роки! Але ж усе змінюється, мода на страви — також, і про них забувають. Але в якийсь момент вирішила відтворити цей рецепт і приготувати її самостійно», — ділиться пані Надія.

У давнину пшоно, яке є основою каші, називали «золотою крупою», адже воно має безліч корисних вітамінів та мінералів. І в якийсь момент ці крупи стали ледь не найпопулярнішим інгредієнтом для приготування каш — із гарбузом, маком, родзинками та багатьма іншими гастроелементами.

«Коли вибираєте пшоно в магазині, воно має бути жовтого кольору, не білого, бо буде гірким. Промиваєте, замочуєте його звечора. А ще з розрахунку на кілограм пшона треба ще хоча б із пів пачки маку замочити, а можна й цілу, — як любите. А коли почнете готувати, влийте у відціджене пшоно холодне молоко — і на вогонь. На газову плитку, або у піч. Але якщо в печі готуєте, то треба в горнятку варити. Коли перший раз закипіло, крупи збільшилися в розмірі, тоді вже вкидаєте мак», — пояснює Вісіцька.

Пшоно для каші Зозуля повинне бути золотистого кольору / Фото: depositphotos/АІ

Але це тільки початок, каже жінка. Бо до каші ще треба додати добрячий шмат масла, а також кілька збитих із молоком та цукром яєць. Зозулю готують і солодку, і солону. У піст — без яєць, молока і масла, присмачують смаженою на олії цибулею.

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Хоча ця каша і вважалася повсякденною їжею, готували її не щодня, а раз чи два на місяць. Ця каша вимагає часу та уваги: її потрібно увесь час помішувати, щоб не пристала до дна посудини, не пригоріла.

Цю кашу вкінці приготування ще печуть у печі, або в духовці, щоб вона умліла. А потім перед подачею на стіл зверху посипають грецькими горіхами та чорносливом.

Надія Вісіцька каже, що дашковецька Зозуля знову повернулася в раціон її земляків. Причому, готують її вже представники різних поколінь.