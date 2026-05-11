Від Бесарабії до Закарпаття. Гастробізнеси України вперше отримали Золотого равлика Slow Food

В Україні вперше відбулася Церемонія нагородження Золотий Равлик від Slow Food . Це відзнака для підприємців, які працюють із локальними продуктами та популяризують філософію Slow Food.

Про це на сторінці у Facebook повідомила Валерія Бондаренко, гендиректорка ГС Дороги вина та смаку України.

Шість із восьми номінантів — учасники Доріг вина та смаку Дорога вина та смаку Української Бесарабії, Дороги вина та смаку Київщини Дорога вина та смаку Закарпаття. Гастрономічною родзинкою заходу був фуршет від номінантів і гастроспільноти: унікальні страви з локальних продуктів, а також винна карта від малих украінських виноробів: Winekulinichenko, Винний погріб Vinaria Фрумушика-Нова та інштх.

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Українських підприємців було нагороджено премією Золотий равлик / Фото: facebook/bondarenko.valeria

За плідну роботу у 2025 році відзнакою Золотий равлик були нагороджені:

ПП Яблунівський виробничий комплекс ( с. Яблунівка, Київська обл.) Яблунівські печериці. Ільчук Наталія.

Премію Золотий равлик отримали підприємці, що працюють із локальними продуктами / Фото: facebook/bondarenko.valeria

Ресторан-механа Балкански Ястия Балканські ястія ( м. Болград, Одеська обл.) Сергей Русев /Наталія Русева.

Кав’ярня-кондитерська Mirella ( м. Свалява, Закарпатська обл.). Мирослава Голоніч.

Багато українських підприємців працює з локальними продуктами / Фото: facebook/bondarenko.valeria

Гуцульська ресторація Бокораш ( с. Кваси, Закарпатська обл.).

Пекарня Витач ( с. Витачів, Київська обл.). Ірина та Олександр Сопко.

Українських пекарів нагородили премією Золотий равлик / Фото: facebook/bondarenko.valeria

Ресторан української кухні 100 Років Тому Вперед ( м. Київ).

Ресторан Клопотенка відзначили премією Золотий равлик / Фото: facebook/bondarenko.valeria

Локаворський ресторан Klukva&Brukva ( м. Київ).

Ресторан Глек ресторан сучасної київської кухні ( м. Київ).

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«Ми це зробили! Вісім перших унікальних відзнак Золотий равлик, створених митцем із Харкова Вʼячеславом Старченком, вручені найактивнішим учасникам руху Slow Food in Ukraine. Їх усього вісім, але вони охопили і Київ та Київщину, а ще попрямували до Бесарабії та Закарпаття. Вітаю всіх, хто отримав відзнаку, та дякую всім, хто допоміг організувати та провести цю незабутню подію!», — зазначила Лариса Титикало, власниця господарства Бринзарня, очільниця спільноти Slow food Bessarabia, авторка книги Бесарабія. Кулінарна мандрівка.