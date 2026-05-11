Від Бесарабії до Закарпаття. Гастробізнеси України вперше отримали Золотого равлика Slow Food
В Україні вперше відбулася Церемонія нагородження Золотий Равлик від Slow Food (Фото: facebook/bondarenko.valeria)
В Україні вперше відбулася Церемонія нагородження Золотий Равлик від Slow Food. Це відзнака для підприємців, які працюють із локальними продуктами та популяризують філософію Slow Food.
Про це на сторінці у Facebook повідомила Валерія Бондаренко, гендиректорка ГС Дороги вина та смаку України.
Шість із восьми номінантів — учасники Доріг вина та смаку Дорога вина та смаку Української Бесарабії, Дороги вина та смаку Київщини Дорога вина та смаку Закарпаття. Гастрономічною родзинкою заходу був фуршет від номінантів і гастроспільноти: унікальні страви з локальних продуктів, а також винна карта від малих украінських виноробів: Winekulinichenko, Винний погріб Vinaria Фрумушика-Нова та інштх.
За плідну роботу у 2025 році відзнакою Золотий равлик були нагороджені:
- ПП Яблунівський виробничий комплекс (с. Яблунівка, Київська обл.) Яблунівські печериці. Ільчук Наталія.
- Ресторан-механа Балкански Ястия Балканські ястія (м. Болград, Одеська обл.) Сергей Русев /Наталія Русева.
- Кав’ярня-кондитерська Mirella (м. Свалява, Закарпатська обл.). Мирослава Голоніч.
- Гуцульська ресторація Бокораш (с. Кваси, Закарпатська обл.).
- Пекарня Витач (с. Витачів, Київська обл.). Ірина та Олександр Сопко.
- Ресторан української кухні 100 Років Тому Вперед (м. Київ).
- Локаворський ресторан Klukva&Brukva (м. Київ).
- Ресторан Глек ресторан сучасної київської кухні (м. Київ).
«Ми це зробили! Вісім перших унікальних відзнак Золотий равлик, створених митцем із Харкова Вʼячеславом Старченком, вручені найактивнішим учасникам руху Slow Food in Ukraine. Їх усього вісім, але вони охопили і Київ та Київщину, а ще попрямували до Бесарабії та Закарпаття. Вітаю всіх, хто отримав відзнаку, та дякую всім, хто допоміг організувати та провести цю незабутню подію!», — зазначила Лариса Титикало, власниця господарства Бринзарня, очільниця спільноти Slow food Bessarabia, авторка книги Бесарабія. Кулінарна мандрівка.