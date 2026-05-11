Від Бесарабії до Закарпаття. Гастробізнеси України вперше отримали Золотого равлика Slow Food

11 травня, 12:59
В Україні вперше відбулася Церемонія нагородження Золотий Равлик від Slow Food (Фото: facebook/bondarenko.valeria)

В Україні вперше відбулася Церемонія нагородження Золотий Равлик від Slow Food (Фото: facebook/bondarenko.valeria)

В Україні вперше відбулася Церемонія нагородження Золотий Равлик від Slow Food. Це відзнака для підприємців, які працюють із локальними продуктами та популяризують філософію Slow Food. 

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Про це на сторінці у Facebook повідомила Валерія Бондаренко, гендиректорка ГС Дороги вина та смаку України.

Шість із восьми номінантів — учасники Доріг вина та смаку Дорога вина та смаку Української Бесарабії, Дороги вина та смаку Київщини Дорога вина та смаку Закарпаття. Гастрономічною родзинкою заходу був фуршет від номінантів і гастроспільноти: унікальні страви з локальних продуктів, а також винна карта від малих украінських виноробів: Winekulinichenko, Винний погріб Vinaria Фрумушика-Нова та інштх.

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Українських підприємців було нагороджено премією Золотий равлик (Фото: facebook/bondarenko.valeria)
Українських підприємців було нагороджено премією Золотий равлик / Фото: facebook/bondarenko.valeria

За плідну роботу у 2025 році відзнакою Золотий равлик були нагороджені:

  • ПП Яблунівський виробничий комплекс (с. Яблунівка, Київська обл.) Яблунівські печериці. Ільчук Наталія.
Премію Золотий равлик отримали підприємці, що працюють із локальними продуктами (Фото: facebook/bondarenko.valeria)
Премію Золотий равлик отримали підприємці, що працюють із локальними продуктами / Фото: facebook/bondarenko.valeria
  • Ресторан-механа Балкански Ястия Балканські ястія (м. Болград, Одеська обл.) Сергей Русев /Наталія Русева.
  • Кав’ярня-кондитерська Mirella (м. Свалява, Закарпатська обл.). Мирослава Голоніч.
Багато українських підприємців працює з локальними продуктами (Фото: facebook/bondarenko.valeria)
Багато українських підприємців працює з локальними продуктами / Фото: facebook/bondarenko.valeria
  • Гуцульська ресторація Бокораш (с. Кваси, Закарпатська обл.).
  • Пекарня Витач (с. Витачів, Київська обл.). Ірина та Олександр Сопко.
Українських пекарів нагородили премією Золотий равлик (Фото: facebook/bondarenko.valeria)
Українських пекарів нагородили премією Золотий равлик / Фото: facebook/bondarenko.valeria
  • Ресторан української кухні 100 Років Тому Вперед (м. Київ).
Ресторан Клопотенка відзначили премією Золотий равлик (Фото: facebook/bondarenko.valeria)
Ресторан Клопотенка відзначили премією Золотий равлик / Фото: facebook/bondarenko.valeria
  • Локаворський ресторан Klukva&Brukva (м. Київ).
  • Ресторан Глек ресторан сучасної київської кухні (м. Київ).
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«Ми це зробили! Вісім перших унікальних відзнак Золотий равлик, створених митцем із Харкова Вʼячеславом Старченком, вручені найактивнішим учасникам руху Slow Food in Ukraine. Їх усього вісім, але вони охопили і Київ та Київщину, а ще попрямували до Бесарабії та Закарпаття. Вітаю всіх, хто отримав відзнаку, та дякую всім, хто допоміг організувати та провести цю незабутню подію!», — зазначила Лариса Титикало, власниця господарства Бринзарня, очільниця спільноти Slow food Bessarabia, авторка книги Бесарабія. Кулінарна мандрівка.

Уперше в Україні підприємців відзначили премією Золотий равлик (Фото: facebook/bondarenko.valeria)
Уперше в Україні підприємців відзначили премією Золотий равлик / Фото: facebook/bondarenko.valeria
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Теги:   Slow Food равлики Премія Євген Клопотенко

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