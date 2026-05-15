Невідкладна допомога. Як уникнути побіління листя на розсаді та кущах помідорів і що робити, коли це трапилося

У травні триває активна висадка теплолюбних культур. Якщо після пересадки листя томатів побіліло — це може свідчити про стрес, сонячний опік чи помилки у догляді. Розповідаємо, як врятувати розсаду.

Саме у травні експерти радять висаджувати у відкритий ґрунт овочі з надземною частиною. Це, наприклад, томати, перець, капуста, огірки. Щодо помідорів, то, якщо висаджувати їх згідно з місячним календарем, то найкраще це робити з 12 по 15 травня. Щоб не зашкодити майбутньому врожаю, варто попіклуватися про всі сприятливі фактори для цього процесу. Ці поради допоможуть врятувати врожай томатів, якщо листя на кущах почало жовтіти.

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1. Загартуйте розсаду помідорів перед пересадкою на вулицю

Переміщувати розсаду томатів на вулицю варто тоді, коли мінімальна температура на вулиці становить вище 10° C. Процес загартування рослини помідорів полягає в тому, щоб поступово піддавати розсаду новому середовищу зростання на відкритому повітрі.

І це має бути поступовий процес, оскільки фактори навколишнього середовища, такі як прямі сонячні промені та вітер, швидше за все, є абсолютно новими для розсади помідорів.

До висаджування розсади томатів під відкрите небо варто поставитися дуже відповідально / Фото: NV via Gemini

Почніть з того, що виставте розсаду на вулицю на кілька годин у хмарний день. Виберіть місце, захищене від вітру, і переконайтеся, що немає можливості потрапляння прямих сонячних променів.

Поступово збільшуйте час перебування на вулиці та обережно вводьте прямі сонячні промені.

Весь процес загартування повинен тривати щонайменше тиждень, щоб ваші рослини звикли до прямого сонячного світла.

2. Правильний вибір місця для посадки

Навіть якщо ваші рослини помідорів належним чином загартовані, вкрай важливо вибирати місце з розумом. І це ще більше актуально, якщо ви пересаджуєте молоді рослини помідорів або розсаду на вулицю.

Подумайте про сонячне місце з мінімальним впливом вітру. Але переконайтеся, що ваші рослини не перебувають під прямими сонячними променями в найспекотнішу частину дня.

Врятувати розсаду помідорів після побіління листя цілком можливо / Фото: magnific

3. Будьте терплячими

Для більшості садівників простір стає проблемою, коли рослини помідорів дозрівають і виростають високими. Звичайно, це працює, якщо тримати менші сорти, такі як рослини помідорів чері, в приміщенні ще кілька тижнів, ніж очікувалося.

Тим не менш, вам потрібно почекати, поки температура та загальні погодні умови стануть сприятливими, перш ніж переносити рослини на вулицю. Вам потрібна безвітряна погода з невеликими або помірними опадами та мінімальною температурою вище 10 °C. Терпіння значною мірою допоможе захистити ваші рослини, запобігаючи побілінню листя.

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4. Обережно ставтеся до добрив

Більше поживних речовин — це не вирішення всіх проблем. Насправді, занадто багато поживних речовин або їх неправильний тип може завдати більше шкоди, ніж користі.

Молодій розсаді помідорів не потрібні поживні речовини. Почніть давати рослинам половину рекомендованої дози приблизно через тиждень після пересадки.

Використовуйте добрива на основі азоту, коли рослина росте та розвиває листя, стебла та гілки. Перейдіть на добрива на основі фосфору, коли рослина починає цвісти та плодоносити.

Інші можливі причини побіління листя томатів

1. Грибкові захворювання

Більшість городників рано чи пізно стикаються з грибковими захворюваннями та шкідниками, такими як попелиці, листові мінери та трипси. А хвороби рослин помідорів є ще однією з багатьох можливих причин побіління листя.

Як захиститися від хвороб та шкідників

Помідорам потрібні азотні добрива на ранній стадії росту, коли у рослин розвивається зелене листя, стебла та гілки.

У міру того, як рослина дозріває та вступає у фазу цвітіння та плодоношення, ми переходимо на фосфорні добрива, щоб допомогти рослині помідора цвісти та розвивати плоди.

Але надмірне внесення добрив матиме протилежний ефект, і побіління листя помідора — це сигнал, до якого слід поставитися серйозно. Особливо, якщо немає змін в умовах вирощування.

Щоб отримати щедрий врожай томатів, варто подбати про належний догляд розсади при висаджування / Фото: depositphotos/АІ

Як уникнути надмірного внесення добрив

Завжди починайте з половини рекомендованої дози, щоб уникнути ризику побіління листя помідора через надмірне внесення добрив. Тепер спостерігайте за своєю рослиною помідора та збільшуйте кількість за потреби.

Що робити, коли внесено забагато добрив

Легко переборщити з кількістю добрив, коли це необхідно, але складніше видалити вже внесені. Рослини помідорів з білим листям через надмірне внесення добрив потрібно пересадити та дати їм свіжий ґрунт.

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Переконайтеся, що це викликано нестачею поживних речовин

Втрата листя свого насиченого, яскравого зеленого кольору та його жовтіння, коричневий або білий колір можуть бути ознакою нестачі поживних речовин.

Для висаджування розсади томатів під відкрите небо, необхідно дотримуватися простих правил / Фото: depositphotos/АІ

Але це залежить від кількох факторів. Ваші рослини також можуть страждати від надмірного поливу, ущільненого ґрунту, який погано дренується, або просто від нестачі світла.

Перш ніж сипати більше підживлень, огляньте рослину та виключіть будь-які інші можливі причини.