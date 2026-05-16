Чому картопля втрачає врожайність: експерти назвали головні помилки з добривами
Які добрива дають максимальний результат (Фото: Pexels/pixaba)
Картопля залишається однією з найвимогливіших культур у системі живлення рослин. Незважаючи на порівняно короткий період вегетації та поверхневу кореневу систему, вона споживає велику кількість поживних речовин.
За врожайності близько 40 т/га культура здатна винести з ґрунту до 200 кг азоту, 50 кг фосфору та 350 кг калію на гектар. Саме тому система удобрення безпосередньо впливає не тільки на обсяг врожаю, а й на якість і лежкість бульб, пише SuperAgronom.com.
Фахівці зазначають, що ключову роль у вирощуванні картоплі відіграють азот, фосфор і калій. Азот необхідний рослині на старті для формування потужної зеленої маси, проте його надлишок у другій половині вегетації може зашкодити: картопля починає активно нарощувати бадилля, затримується дозрівання, знижується вміст крохмалю та погіршується зберігання врожаю.
Фосфор відповідає за розвиток кореневої системи та формування бульб. Найефективнішим вважається локальне внесення фосфорних добрив у рядок під час посадки. Калій, своєю чергою, впливає на розмір бульб, щільність, смакові якості та лежкість. Для картоплі особливо важливо правильно працювати з калійними добривами, оскільки культура чутлива до надлишку хлору.
У професійних господарствах систему живлення будують на основі агрохімічного аналізу ґрунтів. Крім основного внесення добрив, використовують фертигацію і позакореневе підживлення мікроелементами — бором, цинком, магнієм і марганцем. Саме збалансоване живлення дає змогу сучасним господарствам отримувати врожайність на рівні 50−60 т/га і забезпечувати високу якість картоплі для торговельних мереж і переробки.