Чому картопля втрачає врожайність: експерти назвали головні помилки з добривами

Картопля залишається однією з найвимогливіших культур у системі живлення рослин. Незважаючи на порівняно короткий період вегетації та поверхневу кореневу систему, вона споживає велику кількість поживних речовин.

За врожайності близько 40 т/га культура здатна винести з ґрунту до 200 кг азоту, 50 кг фосфору та 350 кг калію на гектар. Саме тому система удобрення безпосередньо впливає не тільки на обсяг врожаю, а й на якість і лежкість бульб, пише SuperAgronom.com.

Реклама

Фахівці зазначають, що ключову роль у вирощуванні картоплі відіграють азот, фосфор і калій. Азот необхідний рослині на старті для формування потужної зеленої маси, проте його надлишок у другій половині вегетації може зашкодити: картопля починає активно нарощувати бадилля, затримується дозрівання, знижується вміст крохмалю та погіршується зберігання врожаю.

Фосфор відповідає за розвиток кореневої системи та формування бульб. Найефективнішим вважається локальне внесення фосфорних добрив у рядок під час посадки. Калій, своєю чергою, впливає на розмір бульб, щільність, смакові якості та лежкість. Для картоплі особливо важливо правильно працювати з калійними добривами, оскільки культура чутлива до надлишку хлору.

У професійних господарствах систему живлення будують на основі агрохімічного аналізу ґрунтів. Крім основного внесення добрив, використовують фертигацію і позакореневе підживлення мікроелементами — бором, цинком, магнієм і марганцем. Саме збалансоване живлення дає змогу сучасним господарствам отримувати врожайність на рівні 50−60 т/га і забезпечувати високу якість картоплі для торговельних мереж і переробки.

Овочеві шашлички з картоплею: рецепт барбекю з грибами Приготуйтеся до розваг на свіжому повітрі з цими барвистими та смачними овочевими шашликами на грилі. Цей простий рецепт включає картоплю та всі ваші улюблені овочі, приготовані та приправлені до досконалості на вашому барбекю. Перейти до рецепту

Тушкована картопля з грибами за рецептом київського шефа: з секретним інгредієнтом Звична картопля за версією столичного шефа постає у вишуканому образі, поєднуючи простоту й смакову глибину. Перейти до рецепту