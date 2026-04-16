Житнє борошно — це набагато більше, ніж просто буханець хліба. Воно може покращити вашу випічку, і не лише солону.

Україна вважається «житницею Європи» ще з XVIII ст. завдяки своїм родючим чорноземам, що дозволяють вирощувати величезні обсяги зернових, таких як пшениця, кукурудза, соняшник та жито. Житнє борошно було в основі української кухні у попередні століття, утім, сьогодні з нього, якщо й готують, то суттєво рідше, ніж з білого пшеничного борошна.

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На це є кілька причин. Перша — біле борошно колись було більш рідкісним і вважалося кращим, що закріпило другорядність житнього борошна сьогодні. Друга — житнє борошно менш універсальне, адже має яскравіший смак та виразнішу текстуру. У порівнянні з пшеницею жито містить менше крохмалю, але більше клітковини і цукру, що впливає на випічку. Третя — до житнього борошна потрібно звикнути як до інгредієнта випічки, адже робота з таким тістом матиме свої особливості.

Попри все, житнє борошно — це чудовий спосіб додати складні смаки, ніжну структуру та багато поживних речовин, особливо у солодкій випічці. Але потрібно знати, яке обрати

Як обрати житнє борошно

У рецептах ви, ймовірно, зустрінете «світле», «середнє» або «темне» житнє борошно. Загалом, чим світліший відтінок, тим більше його просіювали, щоб видалити висівки та зародок. Світле (також зване білим) житнє борошно надає мінімального житнього смаку. Використовуйте його, коли хочете лише натяк на жито. Середнє містить частину висівок і зародка, що дає трохи більше смаку та поживних речовин. Це хороший стартовий варіант, якщо ви віддаєте перевагу поступовому введенню нових видів борошна. Для максимального ефекту шукайте темне або цільнозернове житнє борошно.

«Це означає, що воно цільнозернове, і, як і у випадку з пшеницею, весь смак знаходиться у висівках, то навіщо їх видаляти?» поділився з Washington Post пекар та підприємець Дон Вудворд, чия кулінарна книга Flour is Flavour («Борошно — це смак») вчить, як пекти хліб, печиво, торти та інше з цільнозернового борошна.

Якщо ви купуєте борошно з місцевих млинів, ви побачите більше сортів. Незалежно від типу, умови вирощування та місцезнаходження — так званий терруар — впливатимуть на смак, що є ще однією причиною, чому занурення у світ зерна є таким корисним.

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Як готувати з житнім борошном

Хоча темний, щільний житній хліб дуже смачний, житнє борошно само по собі не робить випічку щільною. «Вам не потрібно турбуватися про те, що воно буде важким», — зазначив Вудворд. «Жито насправді поводиться більше як борошно для тортів або випічки».

Це тому, що склад жита відрізняється від пшениці. Головна різниця — наявність глютену, рослинного білка у пшеничному борошні. Він забезпечує міцність і структуру тіста, щоб підтримувати підйом, забезпечений дріжджами або природною закваскою.

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Хоча жито містить білки, які називаються секалінами, воно не містить глютеніну, одного з компонентів глютену, який надає еластичності. Мафіни, скони, печиво та тістечка, підняті розпушувачем або содою, не потребують такого ж рівня структури, який глютен забезпечує в хлібі. Спечіть їх з житнього борошна, і вони будуть легкими та ніжними, хоча і трохи більш м’якими.

Перед приготуванням перевірте рецепт, який ви знайшли. Він має вказувати саме житнє борошно. Адже просто замінивши одне на інше, ви отримаєте поганий результат і випічку, яка розвалилася. Якщо ви все ж хочете поекспериментувати — почніть з простого, на кшталт печива з шоколадною крихтою. Замініть борошно на житнє, використовуючи ту саму вагу, яка була вказана спочатку. Використовуйте цифрові ваги, а не вимірюйте об'ємом, оскільки 1 склянка житнього борошна не важить стільки ж, скільки 1 склянка пшеничного борошна. Також житнє борошно потребуватиме трохи більше води і часу на відпочинок, щоб воно повністю наситилося вологою. Це сприятиме розвитку смаків.

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Куди додавати житнє борошно

Хоча житнє чудово поєднується з кмином у хлібі, саме жито зовсім не схоже на цю пряність. Жито може надати ноток ванілі, коричневого масла, карамелі та какао. Воно миттєво додає глибини печиву, брауні, сконам та будь-якій випічці, яку ви прагнете. Воно добре поєднується із зігріваючими спеціями, такими як кориця та імбир, як-от у житньому печиві з патокою. Жито та шоколад утворюють неперевершений дует. Пікантний весняний ревінь, соковиті літні сливи та терпкі осінні яблука особливо добре його доповнюють.