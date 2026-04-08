Для ясного розуму. П’ять видів риби, які покращують пам’ять і підтримують мозок
Яку рибу радять їсти для підтримки мозку (Фото: ymyphoto/pixabay)
Харчування, яке підтримує роботу мозку, сьогодні особливо в центрі уваги. І це не дивно: саме мозок відповідає за швидкість мислення, пам’ять, концентрацію і навіть емоційну стійкість.
Коли організм отримує достатньо потрібних нутрієнтів, когнітивні функції працюють ефективніше. А ось дефіцит важливих речовин може проявлятися неуважністю, забудькуватістю і перепадами настрою.
Серед ключових компонентів для здоров’я мозку вчені, як і раніше, виділяють омега-3 жирні кислоти — насамперед ейкозапентаєнову (ЕПК) і докозагексаєнову (ДГК). Ці речовини відіграють важливу роль у підтримці когнітивних процесів, проте організм не здатен синтезувати їх самостійно. Саме тому вони мають регулярно надходити з їжею, а одним із найкращих їхніх джерел залишається риба.
Чому риба так важлива для мозку
Сучасні дослідження підтверджують: морепродукти безпосередньо пов’язані з підтримкою когнітивного здоров’я. Риба забезпечує організм не тільки жирами, необхідними для мозку, а й корисна для зору і серцево-судинної системи. При цьому більшість людей, як і раніше, вживають її занадто рідко.
Це особливо важливо, якщо враховувати, що тканини мозку значною мірою складаються з жирів, а ДГК вважається однією з головних жирних кислот, що входять до структури клітинних мембран нейронів. Вона допомагає нервовим імпульсам передаватися швидше і стабільніше. ЕПК, своєю чергою, підтримує обмінні процеси і також важлива для повноцінної роботи нервової системи.
Тому регулярне включення риби в раціон — це не просто порада зі здорового харчування, а реальний внесок у підтримання пам’яті, уваги та ясності мислення.
5 видів риби, які особливо корисні для мозку
1. Оселедець
Оселедець — один із найкращих варіантів завдяки високому вмісту омега-3. Крім того, дрібна риба зазвичай містить менше важких металів, оскільки знаходиться нижче в харчовому ланцюжку. У 100 грамах оселедця міститься близько 900 мг ЕПК і понад 1100 мг ДГК.
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2. Скумбрія
Ще одне чудове джерело корисних жирів. У такій же порції скумбрії - приблизно 900 мг ЕПК і до 1400 мг ДГК. Це одна з найбільш насичених омега-3 риб, яку легко включати в повсякденне меню.
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3. Лосось
Лосось залишається найпопулярнішим вибором, коли йдеться про підтримку мозку. Свіжий, заморожений або консервований — він однаково добре допомагає поповнювати запаси ЕПК і ДГК. У 100 грамах продукту — близько 860 мг ЕПК і 1100 мг ДГК.
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4. Сардини
Сардини зручні тим, що продаються в консервованому вигляді і довго зберігаються. При цьому вони багаті не тільки на омега-3, а й на кальцій, магній, калій і цинк, які додатково підтримують серце і знижують запальні процеси. У 100 грамах сардин — приблизно 470 мг ЕПК і 500 мг ДГК.
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5. Тунець
Консервований тунець — бюджетний і доступний варіант для повсякденного раціону. Хоча омега-3 в ньому менше, ніж у жирних сортах риби, він все одно залишається хорошим джерелом корисних жирів: близько 25 мг ЕПК і майже 200 мг ДГК на 100 грамів.
Як вибирати рибу правильно
Щоб покупка справді приносила користь, варто враховувати кілька моментів:
звертайте увагу на країну походження;
обирайте продукти із сертифікатами сталого вилову;
не бійтеся замороженої риби — найчастіше її заморожують відразу після вилову, зберігаючи всі корисні речовини;
консервована риба теж може бути чудовим варіантом, але важливо перевіряти склад на кількість солі, олії та добавок.
Якщо ваша мета — підтримати пам’ять, концентрацію і загальне здоров’я нервової системи, саме жирні сорти риби мають з’являтися в раціоні хоча б 2 рази на тиждень. Такий простий крок може стати однією з найкращих інвестицій у здоров’я мозку.
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