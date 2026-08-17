Довголіття чи м’язи. Нові дослідження пов’язали меншу кількість білків в раціоні зі здоровим старінням

Згідно з новим дослідженням, споживання меншої кількості білка , особливо певних амінокислот, може сприяти здоровішому старінню та довголіттю.

Науковий огляд, опублікований 31 липня в Cell Press Blue, проаналізував понад 350 лабораторних та тваринних досліджень. Він виявив, що менше споживання білка може покращити метаболізм, одночасно зменшуючи запалення та пошкодження клітин. Однак потенційні переваги можуть залежати від таких факторів, як вік, рівень активності та загальний стан здоров’я.

Реклама

«Абсолютно очевидно, що білок має переваги для росту м’язів та реакції активних людей на фізичні вправи», — зазначив у пресрелізі Дадлі Ламмінг, доктор філософії, один із авторів огляду. — «Але оскільки більшість людей ведуть відносно малорухливий спосіб життя, багато хто, ймовірно, споживає більше білка, ніж їм насправді потрібно, що, ймовірно, має негативні наслідки для здоров’я».

В огляді було виявлено, що помірне обмеження білка — та обмеження певних амінокислот, включаючи метіонін, ізолейцин та валін — подовжило тривалість життя в дослідженнях на гризунах. Самки мишей жили приблизно на 40% довше, а самці — приблизно на 30% довше. Про це йдеться на Healthline.

Інше дослідження виявило, що обмеження валіну збільшило тривалість життя на 23% у самців мишей середнього віку. Короткострокові клінічні випробування пов’язали обмеження білка з покращенням рівня цукру в крові та зменшенням жирової маси, але дослідники не знайшли прямих доказів того, що це подовжує тривалість життя людей.

«Результати цього дослідження мене здивували. Наразі найефективніші дієти роблять акцент на білку, одночасно зменшуючи споживання вуглеводів і цукру», — розповів Мір Алі, доктор медичних наук, медичний директор Центру хірургічного схуднення MemorialCare в медичному центрі Orange Coast у Фаунтін-Веллі, Каліфорнія.

Поточні дієтичні рекомендації для американців рекомендують споживати від 1,2 до 1,6 грама білка на кілограм ваги тіла щодня для дорослих. Хоча офіційний базовий показник споживання білка для дорослих від Європейського агентства з безпечності харчових продуктів (EFSA) становить 0,83 г/кг на добу. Узяті разом, результати свідчать про те, що не існує універсального підходу до споживання білка.

Реклама:

В огляді також розглядалися певні амінокислоти, будівельні блоки протеїнів. Дослідники виявили, що підвищене споживання метіоніну, ізолейцину та валіну може активувати біологічні шляхи, що беруть участь у рості. Коли ці шляхи залишаються надмірно активними, вони можуть збільшити ризик запалення, ожиріння та інших станів, пов’язаних зі старінням. Обмеження споживання білка також може спровокувати кілька метаболічних змін, які, як вважається, сприяють здоровому старінню.

Обмеження білка також може:

сприяти аутофагії, природному процесу організму видалення пошкоджених клітинних компонентів та заміни їх здоровішими. покращити функцію мітохондрій, зменшуючи оксидативний стрес і збільшуючи вироблення енергії. допомогти зберегти молоді патерни експресії генів.

Хоча результати є багатообіцяючими, важливо зазначити, що більшість доказів отримано в результаті досліджень на тваринах, і все ще потрібні довгострокові дослідження на людях.

Білок в раціоні спортсменів / Фото: depositphotos.com/Syda_Productions

Чому зменшення споживання білка може бути правильним для всіх

Хоча це корисно для одних людей, для інших висока кількість протеїну в раціоні — особливо важлива. Люди похилого віку належать до груп, які найбільше ймовірно отримають користь від споживання більшої кількості білка. Зазвичай їм потрібно 1,0−1,2 грама білка на кілограм ваги тіла щодня. Для людей із саркопенією або певними хронічними захворюваннями потреба в білку може зрости до 1,5−2,0 грама на кілограм.

Інші групи, яким може знадобитися більше білка, включають:

вагітні люди

підлітки

спортсмени

люди, що одужують після хвороби або травми

діти

Оскільки потреби в білку залежать від віку, рівня активності та загального стану здоров’я, важливо проконсультуватися з лікарем або дієтологом, перш ніж вносити серйозні зміни до раціону.