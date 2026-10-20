Менше солі та цукру. Як привчити школярів до здорового харчування без тиску та примусу

Шкільні перекуси можуть бути смачними і корисними (Фото: depositphotos/АІ)

Формувати здорові харчові звички в дітей найкраще поступово — через щоденні рішення, доступні продукти та власний приклад. Особливої уваги потребують перекуси в школі, адже діти часто обирають їх самостійно.

Практичні поради для батьків, які допоможуть сформувати в дитини здорові харчові звички, а також прості й збалансовані ідеї для ланчбокса запропонував українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров’я, який реалізовує напрям Здорова школа. Він також популяризує здорове харчування серед дітей і дорослих.

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Як допомогти дитині харчуватися здоровіше

1. Не забороняйте солодке повністю

Повна заборона солодощів не обов’язково допомагає сформувати здорове ставлення до їжі. Краще домовитися про зрозумілі сімейні правила та поступово зменшувати кількість і частоту солодкого. Наприклад, можна домовитися, що солодощі не стають щоденним перекусом.

2. Пропонуйте альтернативу, а не просто забирайте улюблені снеки

Якщо дитина любить чипси чи інші солоні снеки, важливо не лише прибрати їх, а й запропонувати щось смачне натомість. Це можуть бути овочеві палички, несолодкий йогурт, сендвіч із простим складом, хлібець із сиром або хумусом, домашня випічка чи горіхи та насіння, якщо вони підходять дитині.

3. Залучайте дитину до вибору

Запропонуйте дитині обрати один із двох-трьох варіантів перекусу, разом сходіть за продуктами або приготуйте ланчбокс. Можна також дозволити дитині самостійно прикрасити його чи придумати цікаве поєднання продуктів. Так здоровий вибір поступово стає власним рішенням дитини.

Не змушуйте їсти нові продукти

Якщо дитина вибіркова в їжі, залиште в перекусі один-два знайомі продукти й додайте невелику кількість нового. Не вимагайте обов’язково все з'їсти — новий продукт можна запропонувати ще раз пізніше, без тиску.

Вчіть читати склад продуктів

Під час вибору готового перекусу звертайте увагу на склад продукту, зокрема на кількість цукру та солі. Якщо цукор або сиропи стоять на початку списку інгредієнтів, продукт, імовірно, містить їх у значній кількості. Для щоденних перекусів варто обирати варіанти з меншим вмістом солі та без надлишку доданого цукру.

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Під час вибору готового перекусу звертайте увагу на склад продукту / Фото: magnific

Не забувайте про воду

Під час навчального дня дитині важливо мати доступ до води. Зручно давати із собою пляшку та нагадувати пити між уроками. Воду не варто щодня замінювати солодкими напоями.

І головне — не прагніть ідеальності. Іноді в раціоні цілком можуть залишатися улюблені «неідеальні» перекуси. Важливіша загальна картина харчування протягом тижня, частота таких продуктів та наявність більш поживних альтернатив.

Що покласти дитині в ланчбокс?

Для збалансованого перекусу можна поєднувати овочі або фрукти з джерелом білка та цільнозерновим продуктом. У матеріалах кампанії як орієнтир пропонують комбінацію білка, цільнозернового продукту, овочів, фруктів і горіхів або насіння. Анастасія Соколова, лікарка-ендокрологиня поділилась простими ідеями щоденник перекусів.

Цільнозерновий лаваш із кисломолочним сиром та яблуком

Змастити лаваш кисломолочним сиром, додати натерте або дрібно нарізане яблуко та за бажанням трохи кориці. Згорнути рулетом і розрізати навпіл.

«Дитячий хумус» з овочами

Збити відварений нут із натуральним йогуртом без цукру та невеликою кількістю оливкової олії. За бажанням додати трохи лимонного соку. Подати з морквою, солодким перцем, огірком чи іншими овочами.

Лаваш із куркою та йогуртовим соусом

Змішати подрібнену відварену або запечену курку з натуральним йогуртом, додати огірок, солодкий перець і зелень. Загорнути начинку в цільнозерновий лаваш і нарізати.

Фруктово-сирні шпажки Шкільний мікс

Поєднати шматочки фруктів та сиру — наприклад, яблуко, твердий сир і виноград або грушу, кисломолочний сир і волоський горіх.

Банан із арахісовою пастою

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Нарізати банан кружальцями, частину з них злегка змастити пастою зі 100% горіхів без цукру та солі й накрити іншими кружальцями.

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