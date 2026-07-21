Лікар назвав сім продуктів, які допомагають зберегти міцність кісток після 30 років

Здоров’я кісток значною мірою залежить не лише від віку, а й від щоденного раціону.

Багато хто починає замислюватися про профілактику остеопорозу вже після 50 років, хоча, як стверджує лікар і автор книги Eat Your Age Іен Сміт, дбати про міцність кісткової тканини варто значно раніше.

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Кістки досягають максимальної щільності приблизно до 30 років. Після цього організм поступово починає втрачати кісткову масу, а самі кістки стають більш пористими. Цей процес тривалий час залишається непомітним, але з часом може призвести до розвитку остеопорозу та значно підвищити ризик переломів.

За словами фахівця, втрата кісткової маси може розпочатися вже після 20 років. Саме тому важливо заздалегідь забезпечити організм речовинами, необхідними для підтримання міцності кісток.

Які продукти допомагають зберегти кістки міцними

Експерт наголошує, що основою профілактики залишаються два ключові елементи — кальцій і вітамін D. Перший відповідає за формування кісткової тканини, а другий допомагає організму повноцінно засвоювати цей мінерал.

Якщо порівняти кальцій із будівельним матеріалом, то вітамін D відіграє роль «транспорту», що доставляє його туди, де він необхідний.

Найкращими джерелами кальцію вважаються:

йогурт;

молоко;

сир;

збагачене кальцієм соєве молоко;

тофу.

Поповнити запаси вітаміну D допомагають:

лосось;

сардини;

жирна морська риба;

збагачені молочні продукти.

Водночас лікар зазначає, що не обов’язково вживати ці продукти одночасно — головне, щоб і кальцій, і вітамін D регулярно були присутні в раціоні.

Що додати до раціону вже сьогодні, щоб знизити ризик остеопорозу в майбутньому / Фото: NV Food через ChatGPT — усе

Помилка, що знижує користь кальцію

Однією з найпоширеніших помилок Іен Сміт називає прагнення збільшити споживання кальцію без достатньої кількості вітаміну D.

Без нього організм здатний засвоїти лише невелику частину мінералу, що надходить, — близько 10−15%. Якщо ж вітаміну D достатньо, засвоєння кальцію зростає приблизно до 40%.

Крім того, натуральні продукти забезпечують організм не лише кальцієм, а й іншими речовинами, необхідними для здоров’я кісток. Серед них — білок, магній, вітаміни С і К, які також беруть участь у формуванні та підтриманні кісткової тканини.

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Скільки кальцію та вітаміну D потрібно щодня

Більшості дорослих рекомендовано споживати близько 1000 мг кальцію на добу. Жінкам після 50 років і людям старше 70 років фахівці радять збільшити цю норму до 1200 мг.

Добова потреба у вітаміні D становить 15 мкг (600 МО), а після 70 років — 20 мкг (800 МО).

Що додати до меню

Отримати необхідні речовини можна за допомогою простих страв, які легко включити до щоденного раціону:

смузі з йогуртом, молоком і фруктами;

салат із консервованими сардинами;

запечений лосось зі шпинатом;

тофу з овочами;

Тост із лабне та копченим лососем.

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