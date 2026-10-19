Не лише молочну продукцію. Що їсти для міцних кісток і здорових суглобів: поради фахівчині

Чи справді молочні продукти — головне джерело кальцію? Науковиця пояснює, у яких іще продуктах міститься цей важливий для організму мінерал.

У програмі Ранок Вдома, яка виходить у будні о 7:30 на телеканалі українського іномовлення Дім, ведучі Дарія Кудімова і Денис Мінін разом із завідувачкою відділення клінічних досліджень, докторкою філософії з медицини Людмилою Смоліною розібралися, як підтримувати міцність кісток і здоров’я суглобів.

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Експертка пояснила, які продукти допомагають забезпечити організм кальцієм, чи обов’язково вживати молочні продукти, яку роль відіграють білок і фізична активність та що варто знати про добавки колагену.

Для формування міцних кісток важливо подбати про повноцінне харчування ще в дитинстві. Молочні продукти — одне з джерел кальцію, однак отримувати його можна й з інших продуктів.

«Кальцій міститься у бобових, наприклад нуті, а також у насінні кунжуту. З цих продуктів можна готувати салати, домашнє печиво, хумус тощо», — каже Людмила Смоліна.

Для підтримки здоров’я кісток важливі не лише кальцій, а й достатня кількість білка та вітаміну D. У раціоні також мають бути інші необхідні поживні речовини, зокрема фосфор.

«Якісний, повноцінний білок потрібен для формування м’язів, які підтримують опорно-руховий апарат. Я раджу вживати білкові продукти на сніданок — наприклад, два яйця, молочні продукти, зокрема безлактозні, або твердий сир. Каші також можуть доповнити сніданок іншими поживними речовинами", — пояснює експертка.

Завідувачка відділення клінічних досліджень, докторка філософії з медицини Людмила Смоліна / Фото: Надано каналом Дім

Не менш важливою є регулярна фізична активність. Навантаження, адаптовані до віку та фізичного стану людини, допомагають підтримувати здоров’я кісток і м’язів.

Окремо Людмила Смоліна звернула увагу на поширену думку про те, що кава та газовані напої вимивають кальцій з організму. Вплив залежить від кількості й складу напоїв, а також від загального раціону. Тому важливо дотримуватися помірності та стежити за достатнім споживанням води.

Ще одне питання — доцільність приймання колагену та інших добавок. Їх не варто вважати обов’язковою частиною раціону: потребу в додаткових препаратах і відповідне дозування слід визначати індивідуально разом із лікарем.

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«Є стани, за яких певні речовини можуть гірше засвоюватися. Так може бути і з питним колагеном — тут усе дуже індивідуально. Якщо людина не отримує з їжею певних необхідних речовин, можуть бути доречними добавки. Але важливо правильно підбирати препарати й саплементи, адже вони можуть мати побічні ефекти. Тому слід бути обережними», — зауважила Людмила Смоліна у Ранку Вдома.

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