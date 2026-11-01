Для міцних кісток: 10 продуктів, які варто додати до раціону

Міцність кісток залежить від харчування та фізичної активності. І хоча кальцій відіграє важливу роль у здоров’ї кісткової тканини, отримувати його можна не лише з молочних продуктів. Дієтологи назвали 10 продуктів, які варто додати до раціону.

Здоров’я кісток важливе на кожному етапі життя, але підтримка опорно-рухового апарату за допомогою харчування та фізичних вправ стає особливо актуальною в середньому віці та пізніше. Тож які продукти найкраще вживати, щоб зберегти міцність кісток із віком? Звісно, ​​на першому місці — продукти, багаті на кальцій (один із найважливіших мінералів, що захищає від крихкості кісток та захворювань кісткової системи). Проте це зовсім не означає, що ваш раціон має складатися виключно з молочних продуктів. Далі дієтологи розкажуть про найкращі продукти для підтримки кісткової тканини, пише Марта Стюарт.

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Наші кістки складаються з білка колагену, а також численних мінералів і вітамінів. Головний серед них — кальцій: у поєднанні з фосфатами він утворює міцний каркас, здатний витримувати вагу всього тіла та захищати внутрішні органи. Кістки також слугують «депо» для кальцію, фосфору та вітаміну D, вивільняючи ці поживні речовини тоді, коли організм їх потребує. «Кальцій і фосфор формують мінеральну структуру, яка надає кісткам міцності, — пояснює Алісса Пайк, зареєстрований дієтолог-нутриціолог (RDN). — Кальцій і вітамін D є важливими поживними речовинами для профілактики остеопорозу та досягнення пікової кісткової маси».

Кальцій і вітамін D є важливими поживними речовинами для профілактики остеопорозу / Фото: depositphotos/АІ

З віком споживання достатньої кількості кальцію (з їжею або у вигляді добавок) стає дедалі важливішим. Після 30 років кістки починають поступово втрачати кальцій, а в середньому віці цей процес прискорюється — особливо в жінок. Це підвищує ризик ослаблення кісток, переломів та розвитку остеопорозу. «Якщо ви не отримуєте достатньо кальцію, організм починає забирати його з кісток, що призводить до втрати кісткової маси», — зазначає Пайк.

Здоров’я кісток підтримують й інші поживні речовини. «Я б також виділила жири, зокрема омега-3 жирні кислоти. Вони сприяють засвоєнню жиророзчинних вітамінів (D, A, E, K), необхідних для здоров’я кісток, а також допомагають зменшити запалення», — каже Карлі Сент-Лоран Босежур, магістр наук, зареєстрований дієтолог (RD, LDN).

Найкращі продукти для зміцнення кісток з віком

З огляду на ці важливі поживні речовини та мікроелементи, розгляньмо деякі з найкращих продуктів, які варто вживати для зміцнення кісток із віком.

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1. Молоко

Молоко та йогурт очолюють список основних джерел кальцію. Управління дієтичних добавок при Національних інститутах охорони здоров’я США (NIH) рекомендує дорослим споживати від 1000 до 1300 міліграмів кальцію щодня. Одна склянка молока містить приблизно 276−300 міліграмів кальцію, тоді як склянка йогурту — близько 200−310 міліграмів.

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2. Грецький йогурт

За словами дієтологині Емі Девіс, поживні речовини, що містяться в молоці та сприяють зміцненню кісток, є також і в йогурті. Вона зазначає, що грецький йогурт, багатий на кальцій, білок і пробіотики, є одним із найкращих продуктів для здоров’я кісток. «З віком отримання достатньої кількості білка стає особливо важливим для збереження м’язової маси, що, своєю чергою, допомагає захистити кістки та знизити ризик падінь», — каже вона.

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3. Інші кисломолочні продукти

Дорослим слід вживати три порції молочних продуктів щодня — зокрема молоко та кисломолочні продукти, такі як йогурт, сир і кефір. Дослідження свідчать, що процес ферментації та пробіотики, які містяться в кефірі й сирі, позитивно впливають на здоров’я кісток: вони покращують засвоєння поживних речовин і зменшують запалення.

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4. Консервовані сардини (разом із кістками)

«Сардини вирізняються тим, що їхні м’які кістки, які можна їсти, є значним джерелом кальцію — близько 325 міліграмів у порції вагою три унції (приблизно 85 г)», — пояснює Пайк. Вона додає, що сардини також є джерелом білка, тому це зручний варіант для підтримки здоров’я як кісток, так і м’язів. Крім того, сардини багаті на вітамін D (необхідний для формування кісток), вітамін B12 та омега-3 жирні кислоти.

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5. Лосось

Ця жирна холодноводна риба містить омега-3 жирні кислоти й білок; вона також є одним із найкращих джерел вітаміну D, який допомагає організму засвоювати кальцій, зазначає Пайк. «Консервований лосось, у якому є їстівні кістки, забезпечує додаткову порцію кальцію; натомість філе без кісток містить його дуже мало», — додає вона.

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6. Тофу та продукти, збагачені соєю

Коли йдеться про здоров’я кісток, усі одразу згадують молочні продукти, але тофу — ще один чудовий варіант. Одна порція тофу містить від 200 до 400 міліграмів кальцію. За словами Босежур, тофу також містить ізофлавони — рослинні сполуки, які, як показують дослідження, можуть допомогти сповільнити втрату кісткової маси. Рандомізовані контрольовані дослідження виявили, що щоденне споживання соєвих ізофлавонів може дещо покращити або допомогти зберегти мінеральну щільність кісток (МЩК) у поперековому відділі хребта та шийці стегнової кістки, проте для остаточних висновків потрібні додаткові дослідження.

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7. Гарбузове насіння

Це насіння особливо багате на магній: одна унція (близько 28 г) смаженого гарбузового насіння містить близько 156 міліграмів, що становить 37% від добової норми. Вона додає його до вівсянки, салатів або запечених овочів, щоб підтримати здоров’я кісток.

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8. Листові зелені овочі

Хоча в них менше кальцію, ніж у молочних продуктах, деякі види листової зелені — наприклад, крес-салат, броколі, листя гірчиці та капуста бок-чой — містять кальцій, який дуже добре засвоюється організмом; рівень його засвоєння може бути таким самим або навіть вищим, ніж у молочних продуктах.

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9. Апельсиновий сік із додаванням кальцію

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Деякі виробники апельсинового соку збагачують свою продукцію кальцієм. За словами Пайк, одна склянка такого збагаченого соку містить близько 349 міліграмів кальцію, що становить 27% від добової норми.

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10. Збагачені готові сухі сніданки

Хоча це, можливо, не найочевидніший вибір, такі продукти також можуть бути корисними для здоров’я кісток. «Одна порція готових сухих сніданків містить близько 10% від добової норми вітаміну D, який є критично важливим для здоров’я кісток», — каже Пайк. «Якщо додати до них склянку коров’ячого молока, ви отримаєте ще більше поживних речовин, необхідних для підтримки кісток».