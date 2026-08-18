Не стане м’якою і зморшкуватою. Що покласти до картоплі для тривалого зберігання

Як уповільнити проростання картоплі за допомогою одного фрукта (Фото: matthiasboecke/pixabay)

Картопля може залишатися твердою та придатною до вживання протягом кількох місяців, однак тепло, світло й підвищена вологість помітно скорочують термін її зберігання.

Бульби починають зморщуватися, розм’якшуватися та проростати. Уповільнити цей процес допоможе простий прийом зі звичайним яблуком.

Як повідомляє Express із посиланням на фахівців компанії Wheeldon Brothers, картоплю радять зберігати поруч із яблуками. Під час дозрівання ці фрукти виділяють етилен — природний газ, що впливає на процеси дозрівання рослин і може сповільнювати появу паростків на бульбах.

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Цей спосіб особливо стане в пригоді тим, хто купує картоплю великими упаковками й не встигає швидко її використати.

Де краще зберігати картоплю

Головна умова тривалого зберігання — відповідне місце. Картоплю слід захищати від світла, тепла та зайвої вологи. Для зберігання запасів підійде прохолодне, сухе й темне приміщення з гарною вентиляцією.

При цьому бульби краще не залишати надовго в закритому поліетиленовому пакеті. Усередині упаковки може накопичуватися волога, через що картопля швидше псується. Замість пластику можна використовувати паперовий пакет, кошик або ящик з отворами для циркуляції повітря.

Запаси також варто періодично перебирати. Підгнилих або зіпсованих бульб слід одразу позбуватися.

Особу увагу слід звертати на позеленілу картоплю та сильно пророслі бульби. Зелений відтінок може свідчити про підвищений вміст глікоалкалоїдів, тому такий продукт краще не вживати.

Чи можна зберігати картоплю в холодильнику?

Останніми роками рекомендації щодо зберігання в холодильнику змінилися. Раніше вважалося, що низька температура може призвести до збільшення вмісту цукрів у картоплі й, як наслідок, посилити утворення акриламіду під час приготування за високих температур.

Однак Британське агентство зі стандартів харчових продуктів наразі допускає зберігання сирої картоплі в холодильнику. Альтернативою залишається традиційний варіант — прохолодне, сухе й темне місце.

Тому для тривалого зберігання картоплі важливі одразу кілька умов: відсутність світла, низька температура, вентиляція та регулярна перевірка запасів. А яблуко, покладене поруч, може додатково допомогти сповільнити проростання бульб і довше зберегти їх свіжими.

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