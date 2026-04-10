Не лише для айтішників. В Україні запустили додаток з вивчення іноземної для кухарів, електриків і водіїв
Кухарі у профтехах (Фото: DC Studio Freepik)
PROSKILLS — застосунок, створений для вивчення професійної англійської і орієнтований на студентів відповідних закладів освіти. Також ним безкоштовно можна користуватися усіх охочим.
В Україні запустили застосунок PROSKILLS для вивчення професійної англійської для кухарів, електриків і водіїв. Він буде корисним для студентів закладів професійно-технічної освіти, однак відкритий і для ширшої аудиторії.
Проєкт створено Міністерством освіти і науки України спільно з освітньою фундацією GoGlobal.
Метою було зробити англійську мову більш доступною для різних сфер. Хоча англійську часто пов’язують передусім із ІТ та офісною роботою, у прикладних спеціальностях ця потреба менш помітна. На практиці іноземна мова дедалі частіше потрібна і там — зокрема для роботи з інструкціями, обладнанням, сервісами або клієнтами.
Як працює застосунок?
PROSKILLS побудований на вивченні мови через професійні ситуації, а не загальні правила. Користувачі навчаються в контексті конкретних робочих задач.
У застосунку змодельовані типові ситуації для різних професій: робота з рецептами та інгредієнтами від постачальників для кухарів, читання технічних інструкцій до обладнання для електриків, орієнтація в сервісах і вимогах під час проходження контролю для водіїв, а також базова комунікація з клієнтами для працівників сервісу.
Це особливо актуально в умовах, коли український бізнес дедалі частіше працює з іноземними партнерами, сервісами та постачальниками, а базове розуміння професійної англійської стає частиною повсякденної роботи.
Наразі застосунок охоплює чотири напрями:
- HoReCa — кухарі, бармени, офіціанти
- будівництво — електрики, монтажники, зварювальники
- логістика — водії, провідники, касири
- агросфера — трактористи, механіки, лаборанти
Команда також почала працювати над розширенням переліку професій і функціоналу застосунку.
PROSKILLS є повністю безплатним і доступним для завантаження в App Store та Google Play
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