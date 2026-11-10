Коли немає світла: 15 ситних страв в одній каструлі, які можна приготувати на газу

Через ракетні обстріли РФ, в Україні продовжують вимикати світло. Та це не привід харчуватись лиш бутербродами чи швидкими несмачними стравами. Якщо, попри вимкнення електроенергії, у вашому будинку є газопостачання чи ви проживаєте у власному будинку з пічкою, то ці рецепти стануть для вас справжнім порятунком. Адже такі запіканки швидко готуються в одному посуді, тому після приготування у вас не буде гори брудного посуду. А ще це дуже смачно. Страви можна готувати на кілька днів або ж годувати ними велику родину чи дружню компанію.
Реклама
Страви, приготовані в одній ємності, — це наче зручна домашня піжама для сімейного столу: затишні, звичні й такі, що не потребують зайвих зусиль. Вони дарують радість домашньої їжі, яку легко приготувати, майже не створюючи безладу на кухні. Зазвичай така страва — це гармонійне поєднання крохмалевмісних продуктів, білків та овочів, зібраних в одній чудовій страві.
Майже в кожній культурі є свій варіант такої страви. Італійці готують ніжне вершкове різото, іспанці — ароматну паелью, а французи — бездоганне касуле — і це лише кілька прикладів. Подібні страви зустрічаються в усьому світі, у різних народів, а головна їхня особливість закладена в самій назві: для приготування потрібна лише одна ємність. Це може бути вок, чавунна каструля (гусятниця), глибока сковорода або тажин — головне, що всі інгредієнти готуються разом, а їхні смаки переплітаються, створюючи щось справді виняткове.
Затяті прихильники такого способу приготування наполягають: усе необхідне для повноцінного обіду має бути безпосередньо в каструлі, а подавати хліб окремо — це вже «шахрайство».
Запіканки One-Pot, коли немає світла
З подвійним сиром: рецепт мак енд чіз в духовці на велику компанію
Це ситна й апетитна страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Завдяки чедеру, вершкам і запашним спеціям вона виходить ніжними, кремовими та насиченими на смак. Спробуйте цей рецепт домашнього мак енд чіз, який неодмінно сподобається всій родині.
Без зайвого клопоту: як приготувати запіканку із замороженої спаржевої квасолі
Ця запіканка стане чудовим доповненням до святкового меню на Різдво чи Новий рік. Водночас вона настільки проста в приготуванні, що цілком підійде і для буденної вечері. А ще страву можна приготувати навіть під час вимкнень електроенергії, якщо у вас газова духовка.
Курка з томатами та зеленню в одному горщику: проста літня вечеря, багата на вітаміни
Соковита курка, стиглі томати та свіжа зелень перетворюються на ароматну вечерю в одному горщику. Ця проста страва особливо актуальна напередодні сезону помідорів, які є одним із найкращих джерел антиоксиданту лікопіну.
Ця вершкова паста натхненна французьким цибулевим супом. В її основі — повільно карамелізована цибуля, крохмаль із пасти та розтоплений грюєр, які разом утворюють насичений, блискучий соус без додавання борошна. Усі ці елементи поєднуються, щоб створити глибоку, затишну страву.