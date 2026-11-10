Коли немає світла: 15 ситних страв в одній каструлі, які можна приготувати на газу

Навіть під час відключень світла можна готувати смачні й ситні домашні страви, якщо є газова плита або піч. Зібрали рецепти запіканок в одному посуді, які поєднують компоненти основних страв.

Через ракетні обстріли РФ, в Україні продовжують вимикати світло. Та це не привід харчуватись лиш бутербродами чи швидкими несмачними стравами. Якщо, попри вимкнення електроенергії, у вашому будинку є газопостачання чи ви проживаєте у власному будинку з пічкою, то ці рецепти стануть для вас справжнім порятунком. Адже такі запіканки швидко готуються в одному посуді, тому після приготування у вас не буде гори брудного посуду. А ще це дуже смачно. Страви можна готувати на кілька днів або ж годувати ними велику родину чи дружню компанію.

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Страви, приготовані в одній ємності, — це наче зручна домашня піжама для сімейного столу: затишні, звичні й такі, що не потребують зайвих зусиль. Вони дарують радість домашньої їжі, яку легко приготувати, майже не створюючи безладу на кухні. Зазвичай така страва — це гармонійне поєднання крохмалевмісних продуктів, білків та овочів, зібраних в одній чудовій страві.

Що таке страви оne-Pot (в одному посуді)

Майже в кожній культурі є свій варіант такої страви. Італійці готують ніжне вершкове різото, іспанці — ароматну паелью, а французи — бездоганне касуле — і це лише кілька прикладів. Подібні страви зустрічаються в усьому світі, у різних народів, а головна їхня особливість закладена в самій назві: для приготування потрібна лише одна ємність. Це може бути вок, чавунна каструля (гусятниця), глибока сковорода або тажин — головне, що всі інгредієнти готуються разом, а їхні смаки переплітаються, створюючи щось справді виняткове.

Затяті прихильники такого способу приготування наполягають: усе необхідне для повноцінного обіду має бути безпосередньо в каструлі, а подавати хліб окремо — це вже «шахрайство».

Запіканки One-Pot, коли немає світла

З подвійним сиром: рецепт мак енд чіз в духовці на велику компанію Це ситна й апетитна страва, яка прикрасить будь-який святковий стіл. Завдяки чедеру, вершкам і запашним спеціям вона виходить ніжними, кремовими та насиченими на смак. Спробуйте цей рецепт домашнього мак енд чіз, який неодмінно сподобається всій родині. Перейти до рецепту

Без зайвого клопоту: як приготувати запіканку із замороженої спаржевої квасолі Ця запіканка стане чудовим доповненням до святкового меню на Різдво чи Новий рік. Водночас вона настільки проста в приготуванні, що цілком підійде і для буденної вечері. А ще страву можна приготувати навіть під час вимкнень електроенергії, якщо у вас газова духовка. Перейти до рецепту

Курка з томатами та зеленню в одному горщику: проста літня вечеря, багата на вітаміни Соковита курка, стиглі томати та свіжа зелень перетворюються на ароматну вечерю в одному горщику. Ця проста страва особливо актуальна напередодні сезону помідорів, які є одним із найкращих джерел антиоксиданту лікопіну. Перейти до рецепту

Єдиний рецепт гречки, який вам потрібен: з грибами та сиром Така гречка готується на одній пательні, займає мінімум часу та зусиль і смакує розкішно. Вона годиться і для домашньої вечері, і для розкішного обіду на двох. Перейти до рецепту

Для лінивих італійців: рецепт пасти за 15 хвилин в одній пательні Для розкішної італійської пасти вам потрібно просто покласти все у пательню та зачекати 15 хвилин. Так, цей рецепт настільки простий, але надзвичайно смачний. Перейти до рецепту

Без рису: пряний пшоняний плов із овочами та спеціями в одному посуді Це одна з тих страв з однієї каструлі, яка готується досить швидко і може гарантувати смачну та поживну вечерю на будній день. Перейти до рецепту

Локшина в духовці: лінива вечеря в азійському стилі Така проста азійська страва чудово зігріє в холодний осінній чи зимовий вечір і сподобається усім, хто не надто любить довго стояти біля плити. Перейти до рецепту

Французькі цибулеві рігатоні: все в одному посуді Ця вершкова паста натхненна французьким цибулевим супом. В її основі — повільно карамелізована цибуля, крохмаль із пасти та розтоплений грюєр, які разом утворюють насичений, блискучий соус без додавання борошна. Усі ці елементи поєднуються, щоб створити глибоку, затишну страву. Перейти до рецепту

Ідеальний тандем: курячі котлети на подушці з перловки та овочів Ця страва, попри бюджетність та простоту, гідна ресторанного рівня і нічим не гірша за вишукані страви з дорогих інгредієнтів. Готуйте та насолоджуйтесь смаком і доступністю. Перейти до рецепту