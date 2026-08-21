Не лише відварена. Відомі шефи назвали п’ять найкращих способів приготування замороженої броколі

Три шеф-кухарі розповіли, що найкраще приготувати із замороженої броколі. Вони поділилися як простими ідеями швидких рецептів для буднів, так і неочікуваними, більш вишуканими способами.

Заморожена броколі, можливо, не найгламурніша страва у вашій морозилці, але в цьому й суть. Вона не вимагає плану, не в’яне, коли ви забуваєте про неї на кілька днів, і завжди під рукою, коли на вечерю потрібно щось свіже. Проблема полягає в тому, щоб зрозуміти, що з нею робити, окрім як розігріти її в мікрохвильовій печі та додати трохи вершкового масла та солі.

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Частина проблеми полягає в текстурі. Кожен, хто коли-небудь переварював заморожену броколі до водянистої каші, знає, що зручність не автоматично означає смачно. І хоча заморожена броколі може замінити свіжу в багатьох рецептах, ці два поняття не є повністю взаємозамінними. Процес заморожування змінює текстуру, а це означає, що знання того, де і коли заморожена броколі найкраще підходить, може визначити різницю між стравою, яка здається компромісом, і тією, про яку ви ніколи б не дізналися, що вона походить з морозилки.

Троє професійних кухарів розповіли, що приготувати з замороженої броколі. Про це пише Parade. Крістін Піттман, засновниця та генеральна директорка COOKtheSTORY, Крістін Масгрейв, засновниця Tasting with Tina та професійна розробниця рецептів; та Рейчел Фарнсворт, засновниця та креативна директорка The Stay at Home Chef розповіли на що вони звертають увагу, купуючи заморожену броколі, і що найкраще з неї приготувати.

Броколі може перетворитися на справжній кулінарний шедевр / Фото: magnific

У них було багато ідей, від швидких рецептів у будні, до неочікуваних святкових способів. Їхні поради виявилися дуже схожими.

Крістін Піттман є засновницею та генеральною директоркою COOKtheSTORY, де вона розробляє рецепти та ділиться практичними порадами з приготування їжі, щоб полегшити щоденні прийоми їжі.

Крістіна Масгрейв є засновницею та авторкою кулінарної книги Tasting with Tina. Вона працює професійною розробницею рецептів протягом восьми років.

Рейчел Фарнсворт є засновницею та креативною директоркою The Stay at Home Chef, де вона зосереджується на доступних рецептах для домашніх кухарів.

На що звернути увагу, купуючи заморожену броколі

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Перш ніж кинути пакет замороженої броколі в кошик, злегка струсіть його або злегка стисніть.

Піттман рекомендує вибирати суцвіття броколі, а не упаковки з написом «нарізана або подрібнена броколі». Хоча вона любить використовувати стебла під час роботи зі свіжою броколі, вона виявляє, що заморожені стебла, як правило, більш водянисті, тому суцвіття є кращим варіантом.

Вона також рекомендує перевірити стан броколі всередині пакета. Шматочки повинні рухатися, а не бути замороженими разом в один суцільний блок. Якщо упаковка дозволяє вам заглянути всередину, шукайте броколі яскраво-зеленого кольору без надмірної кількості кристалів льоду.

Масгрейв використовує подібний трюк у продуктовому магазині. «Коли я купую заморожену броколі, мені подобається помацати окремі суцвіття броколі, — каже вона. — Якщо це один великий шматок льоду або всі суцвіття злиплися разом, це ще один крок подрібнення готової страви».

Вона віддає перевагу пакетам з розділеними, меншими суцвіттями, що, за її словами, може допомогти покращити текстуру готової страви.

Фарнсворт також є прихильницею тесту на стискання, але вона перевіряє щось дещо інше.

«Зазвичай ви можете відчути, чи це переважно гарні, товсті суцвіття, чи вони мають товсті стебла», — каже вона. Хоча вона не проти стебел броколі, Фарнсворт каже, що вона тягнеться до пакета, в якому більше суцвіть.

Іншими словами, не хапайте перший-ліпший заморожений зелений пакет, який ви бачите. Кілька секунд детективної роботи в морозильній камері можуть врятувати вас від того, щоб принести додому айсберг з броколі або пакет стебел.

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Найкраще, що можна приготувати із замороженої броколі, на думку трьох шеф-кухарів

1.Суп

Двоє шефів відразу вказали на одного з найкращих партнерів броколі для комфортної їжі — сир чеддер.

Піттман каже, що заморожена броколі особливо добре підходить для рецептів, де ви дійсно хочете, щоб броколі стала м’якою. Заморожування впливає на текстуру овочів, тому ви не отримаєте такого ж ніжно-хрусткого шматочка, якого очікуєте від свіжої броколі. Але якщо покласти його в страву, метою якої є м’яка броколі, цей нібито недолік раптово почне працювати на вашу користь.

Її яскравим прикладом є суп з броколі та чеддером. Піттман використовує заморожену броколі у своїй копії легендарного супу Panera, тому що мета полягає в тому, щоб варити броколі, поки вона не стане м’якою та не розпадеться на шматки.

Фарнсворт незалежно придумала ту саму класичну їжу для комфорту. «Суп з броколі та чеддером, мабуть, мій улюблений, тому що броколі все одно стає ніжною та ніжною, і ніхто ніколи не дізнається, що ви почали з замороженої», — каже вона.

Масгрейв також називає суп, разом зі стравами з макаронів, одним зі своїх улюблених способів використання замороженої броколі. Вона рекомендує спочатку розігріти броколі в мікрохвильовій печі, злити зайву воду, а потіv вже додавати суп.

Можливо, суп був єдиною спільною ідеєю для всіх трьох експертів, але це було далеко не єдине, що вони рекомендували. Щойно ви перестанете розглядати заморожену броколі виключно як гарнір для мікрохвильової печі, з’явиться безліч способів застосувати її. Ось ще п’ять способів, як ці кухарі люблять використовувати заморожену броколі.

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П’ять способів приготування замороженої броколі

1. Запікайте броколі прямо з морозилки

Так, ви можете запекти заморожену броколі, і Піттман каже, що вам навіть не потрібно спочатку розморожувати її. Її метод полягає в сильному нагріванні. Вона змішує заморожені суцвіття з оливковою олією та сіллю, викладає їх на деко та запікає в розігрітій духовці при температурі від 230 до 260 °C.

Готова броколі буде м’якшою, ніж смажена свіжа броколі, але, за словами Піттман, вона все одно виходить «дуже смачною».

Її завершальний хід може бути ще кращим: змішайте смажену броколі з невеликою кількістю заправки Цезар та сиром пармезан для того, що вона описує як гарнір у стилі стейк-хауса.

Фарнсворт також любить запікати броколі безпосередньо з замороженого стану. Вона рекомендує розкласти її на деку, додати оливкову олію, сіль і перець і запікати при температурі 220 °C. Її головна порада — не переповнювати сковороду, це допоможе броколі розвинути підрум'янені карамелізовані краї, а не просто пропарюватися.

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2. Зробіть ваші макарони з сиром кращими

Це може бути найпростіший трюк з броколі з усіх можливих.

Масгрейв додає заморожену броколі безпосередньо в каструлю під час приготування макаронів з сиром. Додайте броколі до киплячих макаронів протягом останніх двох хвилин приготування, потім злийте все разом і завершіть приготування, посипавши страву твердим сиром, згідно з інструкціями на упаковці.

Ось так ви перетворите макаронів з сиром навишукану страву з броколі та чеддером, не забруднивши ще одну сковороду.

Масгрейв каже, що вона робить це постійно для своєї дитини, і, чесно кажучи, ми відкладаємо це на наступний вечір, коли приготування пристойної вечері здається саме по собі досягненням.

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3. Додайте броколі до соусу для спагеті

Якщо у вашій морозилці залишився пакет замороженої броколі, Піттман має несподіваний спосіб позбутися його.

Вона пропонує покласти заморожену броколі в кухонний комбайн або блендер і подрібнити її, доки вона не стане схожою на броколі з рисом. Звідти ви можете додавати її до страв, до яких хочете додати додаткові овочі, не роблячи броколі центральною частиною страви.

Одним із способів використання цієї страви є соус для спагеті у будні, так само, як вона використовувала б заморожену цвітну капусту з рисом. Якщо у вас вдома є вибагливий їдець, спробуйте збити броколі з невеликою кількістю соусу, перш ніж додавати його до решти страв. Це може трохи потемніти, але всі поживні речовини овочів залишаться прихованими від пильних очей.

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4. Приготуйте песто з броколі

Піттман також любить використовувати броколі, щоб додати родзинку до песто. Її версія поєднує броколі з базиліком, що дозволяє зберегти той впізнаваний свіжий смак базиліка, використовуючи його менше та додаючи броколі до соусу. Ще краще, ви можете заморозити готове песто з броколі у формочках для льоду, як і традиційне песто. Дістаньте кубик, коли він вам потрібен, і у вас буде просте доповнення до пасти та інших страв у будній день.

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5. Додайте її до піци

Заморожена броколі може навіть зайняти місце на вечірці піци. У цьому випадку Піттман рекомендує розморозити броколі, перш ніж додавати її до домашньої піци. Оскільки піца вже готується при високій температурі, броколі отримує ще одну можливість трохи підрум'янитися під час приготування пирога.

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А якщо піци немає в меню, Фарнсворт каже, що заморожена броколі може підійти до всього: від запіканок та пасти до смаженого рису, кішів та страв на деку.

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