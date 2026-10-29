Залишки пестицидів на лимонах після обробки давно турбують захисників безпеки харчових продуктів. Але вірусний допис у соціальних мережах про це додав хвлю стурбованості та обговорень.

21 жовтня магістерка клінічного харчування Єва Гамфріс виклала пост в Instagram, в якому розповіла про свій похід до магазину міжнародної мережі Lidl. Там жінка знайшла позначку на цитрусах. Вона розповіла: «Деякі цитрусові у Lidl тепер мають попередження «Шкірка непридатна для споживання». Вона сфотографувала деякі етикетки супермаркету, де перераховані хімічні речовини, що використовуються після збору врожаю для збереження фруктів: азоксистробін та флудиоксоніл (лайми) та імазаліл, 2-фенілфенол, тіабендазол, піриметаніл та флудиоксоніл (легкоочищувані), а також E903 у восковому покритті шкірки (обидва).

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Сара Компсон, керівниця відділу політики та кампаній благодійної організації Pesticide Action Network UK (Pan UK), зазначила, що багато з них є фунгіцидами, вірогідними канцерогенами чи ендокринними руйнівниками. Наприклад, «Імазаліл — це післяжнивний фунгіцид, який широко використовується на цитрусових під час зберігання та транспортування», — пояснила вона. «Його підозрюють як канцероген та репродуктивний і розвитковий токсин. Він здебільшого з’являється на шкірці цитрусових, тому потрапляє до організму, якщо використовується цедра».

Нік Моул, менеджер з політики в Pan UK, додає, що ЄС розглядав зниження максимального рівня залишків імазалілу в 2018 році, але цитрусові отримали відстрочку, а зміни, внесені в 2019 році, стосувалися лише бананів, яблук та груш.

Видання The Guardian зазначає, що хоча попереджувальні етикетки можуть бути новими, використання цих пестицидів — ні. «Цитрусові регулярно очолюють список Брудної дюжини продуктів, у яких виявлено високий вміст численних залишків пестицидів. Це може включати дуже небезпечні пестициди, заборонені для використання у Великій Британії та Європі через їхній токсичний вплив на людей і навколишнє середовище», — розповіла Компсон.

На першому місці за забрудненістю цього року — грейпфрут, а лайми посіли третє місце. Протягом останніх п’яти років м’які цитрусові, апельсини та лимони завжди входили до першої сімки. Тому супермаркетам Британії та загалом Європи рекомендують декларувати хімічні речовини, що використовуються у виробництві та консервації фруктів та овочів.

Прикметно, що коли Guardian звернулася до Lidl за коментарями, виявилося, що етикетки не були спробою більшої прозорості, а були додані помилково. «Ми можемо запевнити наших клієнтів, що ці продукти не змінилися і продовжують повністю відповідати всім стандартам безпеки Великої Британії. Ми працюємо з нашим постачальником над оновленням етикетки на упаковці, щоб уникнути плутанини», — сказав представник.

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Чищення фруктів, яке пропонують на коробці у магазині, також недостатнє.

«Пестициди присутні в клітинах усього продукту. Вони розроблені, щоб прилипати до фруктів. Це не просто змити їх», — пояснила Компсон. Єдиний спосіб повністю виключити ці хімікати — вирощувати власні цитрусові або купувати органічні.