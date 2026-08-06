Для мільйонів людей день починається однаково: таблетка — і майже одразу чашка ароматної кави.

Така звичка здається абсолютно безпечною, однак фармакологи попереджають: кава здатна змінювати дію десятків лікарських препаратів. В одних випадках вона зменшує їхнє всмоктування, в інших — підвищує концентрацію діючої речовини в крові або посилює небажані побічні ефекти.

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Проблема полягає не лише в кофеїні. Кава містить сотні біологічно активних сполук, які можуть впливати на кислотність шлунка, швидкість випорожнення шлунка, активність печінкових ферментів і транспортерів лікарських речовин. Саме тому вчені дедалі більше уваги приділяють взаємодії кави з медикаментами. Один із найбільших оглядів, опублікований у BioMed Research International, дійшов висновку, що кава здатна впливати практично на всі етапи «життєвого циклу» ліків в організмі — від їхнього всмоктування до виведення.

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Левотироксин: найбільш доведена взаємодія

Якщо існує препарат, який категорично не рекомендують поєднувати з кавою, то це левотироксин — синтетичний гормон щитоподібної залози, який щодня приймають мільйони людей із гіпотиреозом. У клінічному дослідженні, результати якого увійшли до систематичного огляду журналу Nutrients, пацієнти приймали левотироксин разом із кавою або запивали його водою. Виявилося, що кава зменшувала підвищення рівня тироксину в крові приблизно на третину та затримувала його всмоктування. Коли ж учасники чекали одну годину між прийомом таблетки та першою чашкою кави, негативний ефект практично зникав. Саме тому міжнародні клінічні рекомендації радять приймати левотироксин натщесерце, запиваючи лише водою, а каву пити не раніше ніж через 30−60 хвилин.

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Препарати від остеопорозу

Ліки групи бісфосфонатів, зокрема алендронат і ризедронат, також дуже чутливі до будь-яких напоїв, окрім звичайної води. Ці препарати навіть за ідеальних умов всмоктуються менш ніж на 1%. Кава, молоко, чай, сік або їжа можуть ще сильніше знизити їхню біодоступність. Саме тому виробники та міжнародні клінічні рекомендації наголошують: бісфосфонати потрібно приймати тільки з повною склянкою води, після чого щонайменше 30 хвилин не їсти й не пити нічого іншого.

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Антидепресанти можуть зробити кофеїн значно сильнішим

Кофеїн і сам по собі стимулює нервову систему. Однак деякі антидепресанти здатні сповільнювати його розщеплення. Найкраще це вивчено для флувоксаміну. Препарат пригнічує фермент CYP1A2 — саме він відповідає за метаболізм кофеїну. Через це навіть одна-дві чашки кави можуть викликати безсоння, тремор, тривожність, серцебиття та нервозність у людей, які раніше спокійно переносили кофеїн. Фармакологічні дослідження взаємодії кофеїну з лікарськими препаратами описують цей механізм як клінічно значущий, особливо при високому споживанні кави.

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Клозапін та інші антипсихотики

Схожа ситуація виникає і з деякими антипсихотичними препаратами. Кофеїн може пригнічувати активність ферменту CYP1A2, через який метаболізується клозапін. У результаті концентрація препарату в крові збільшується, а ризик побічних ефектів — сонливості, запаморочення, судом і порушення серцевого ритму — підвищується. Саме тому психіатри рекомендують пацієнтам підтримувати стабільний рівень споживання кофеїну та не змінювати різко кількість кави без консультації з лікарем.

Антибіотики: проблема не лише в самому препараті

Не всі антибіотики взаємодіють із кавою, однак деякі представники групи фторхінолонів можуть значно уповільнювати розщеплення кофеїну. Наприклад, ципрофлоксацин пригнічує фермент CYP1A2, через що кофеїн довше залишається в крові. Це означає, що навіть звична ранкова чашка може викликати тремор, безсоння, прискорене серцебиття та відчуття тривоги. Водночас це не означає, що всі антибіотики несумісні з кавою. Такий ефект характерний лише для окремих препаратів.

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Теофілін: подвійний стимулювальний ефект

Теофілін, який іноді використовують для лікування бронхіальної астми та ХОЗЛ, має дуже схожу до кофеїну хімічну структуру. Якщо поєднати препарат із великою кількістю кави, їхні стимулювальні ефекти можуть додаватися. Це підвищує ризик головного болю, нудоти, безсоння, тахікардії та нервового збудження. Крім того, кофеїн може збільшувати період напіввиведення теофіліну.

Протизастудні препарати

Багато комбінованих засобів від застуди містять псевдоефедрин або інші стимулятори. Сам по собі псевдоефедрин здатний підвищувати артеріальний тиск і пришвидшувати серцебиття. Якщо одночасно випити кілька чашок кави, стимулювальний ефект може стати набагато сильнішим. Через це люди частіше скаржаться на безсоння, неспокій, відчуття внутрішнього тремтіння та прискорений пульс. Саме тому клінічні фармакологи радять під час лікування застуди не зловживати кофеїном.

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Чому лікарі радять запивати таблетки тільки водою

Попри те що далеко не всі препарати взаємодіють із кавою, універсальна рекомендація залишається незмінною: таблетки найкраще запивати звичайною водою. Вона не впливає на кислотність шлунка, не змінює активність печінкових ферментів, не утворює комплексів із діючими речовинами та не змінює швидкість їхнього всмоктування. Саме тому більшість офіційних інструкцій до лікарських засобів передбачає саме такий спосіб прийому.

Якщо ж ви регулярно приймаєте препарати для щитоподібної залози, остеопорозу, психічних захворювань, астми або окремі антибіотики, варто окремо уточнити у свого лікаря чи фармацевта, коли саме можна пити каву. У багатьох випадках достатньо просто відкласти улюблений напій на 30−60 хвилин після прийому ліків, щоб лікування залишалося максимально ефективним.

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