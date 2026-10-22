Йогурт чи молоко: що краще для здоров’я кісток

Молоко та йогурт містять кальцій і білок — поживні речовини, необхідні для підтримання міцності кісток. Однак чи має один із цих продуктів перевагу, особливо з віком, коли зростає ризик остеопорозу?

Відповідь залежить не лише від того, що саме лежить у холодильнику, а й від складу продукту, його збагачення вітамінами та загального раціону.

Чим молоко відрізняється від йогурту

Реклама

Йогурт виготовляють шляхом ферментації молока за допомогою спеціальних бактеріальних культур. Тому ці продукти мають чимало спільного за поживним складом: обидва забезпечують організм кальцієм, білком і фосфором, які беруть участь у формуванні та підтриманні кісткової тканини. Водночас кількість цих речовин залежить від виду йогурту, жирності, рецептури та розміру порції.

За даними Національного інституту артриту, захворювань опорно-рухового апарату та шкіри США, кальцій потрібен для підтримання міцності кісток, а вітамін D допомагає організму його засвоювати. Проте навіть достатнє споживання цих нутрієнтів не гарантує захисту від остеопорозу: на стан скелета також впливають фізична активність, вік, гормональні зміни, генетика та інші чинники.

Ароматна морква на пару з йогуртом, трав’яною олією та спеціями: смачна й корисна альтератива смаженню Такий варіант приготування популярних овочів може стати більш корисною альтернативою картопляних гарнірів. Перейти до рецепту

Кальцій — основа міцності кісток

Кісткова тканина постійно оновлюється: старі ділянки руйнуються, а нові формуються. Для цього організму потрібні, зокрема, кальцій і білок. Якщо кальцію надходить недостатньо, тіло може мобілізувати його запаси з кісток, що за тривалого дефіциту сприяє їх ослабленню.

Потреба в кальції залежить від віку та інших індивідуальних обставин. Для більшості дорослих орієнтиром є приблизно 1000 мг на добу, а для деяких старших вікових груп потреба вища. Детальні рекомендації за віком наведені у довідці Національного інституту здоров’я США про кальцій.

Молоко та йогурт можуть допомогти забезпечити цю потребу, але не варто вважати, що вони містять однакову кількість кальцію. У звичайному коров’ячому молоці його приблизно 300 мг на склянку, тоді як у йогурті вміст може бути як нижчим, так і вищим — залежно від продукту. Тому порівнювати краще не назви продуктів, а інформацію на етикетках і фактичний розмір порції.

Реклама:

Кальцій можна отримувати й з інших джерел: твердих сирів, риби, яку їдять разом із кістками, деяких зелених овочів, а також рослинних напоїв, збагачених кальцієм. Вміст поживних речовин у таких альтернативах відрізняється, тож варто перевіряти склад.

Кекс Ерл Грей на йогурті - подавайте з ягодами та лимонним курдом для чаювання в стилі Бріджертонів Це той десерт, який хочеться їсти повільно, насолоджуючись спокійним домашнім ранком з чашкою чаю чи кави. Перейти до рецепту

Інші поживні речовини, важливі для кісток

Кальцій працює не сам по собі. Білок необхідний для формування органічної основи кісткової тканини, фосфор входить до її мінерального складу, а вітамін D допомагає підтримувати нормальний обмін кальцію. Магній також бере участь у формуванні кісток і регуляції їхнього метаболізму.

Молоко та йогурт містять білок і низку мінералів, але не варто приписувати їм автоматичну перевагу лише через наявність окремих мікронутрієнтів. Для здоров’я скелета важливий загальний баланс поживних речовин у раціоні, а не один «суперпродукт».

Чи дає йогурту перевагу ферментація

Йогурт має одну особливість, якої немає у звичайному молоці, — ферментацію. Живі мікроорганізми в деяких йогуртах можуть впливати на кишкову мікробіоту, а ферментація змінює властивості молока. Проте з цього не випливає, що будь-який йогурт краще зміцнює кістки або що його бактерії гарантовано покращують засвоєння всіх поживних речовин.

Дослідження зв’язку між ферментованими молочними продуктами та здоров’ям кісток дають неоднозначні результати. У систематичному огляді та метааналізі досліджень ферментованих молочних продуктів у жінок після менопаузи автори аналізували показники щільності кісткової тканини та ризик переломів. Дані вказували на можливі переваги таких продуктів за окремими показниками, але не давали підстав вважати, що ферментовані молочні продукти однозначно запобігають переломам.

Реклама:

Інтерес науковців викликає й так звана вісь «кишківник — кістки»: можливий зв’язок між кишковою мікробіотою, імунними процесами та метаболізмом кісткової тканини. Однак значна частина доказів стосується пробіотичних добавок, а не звичайного йогурту. Результати таких досліджень не можна безпосередньо переносити на всі ферментовані молочні продукти.

Наприклад, метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень 2021 року виявив можливий позитивний зв’язок між прийманням пробіотичних добавок і мінеральною щільністю кісток поперекового відділу хребта в жінок після менопаузи, але не встановив переконливої переваги щодо щільності кісток стегна. Пізніший систематичний огляд 2025 року не виявив значущого впливу пробіотичних добавок на щільність кісток стегна чи хребта. Ця розбіжність підкреслює, що докази поки не остаточні.

Легкий швидкий яблучний пиріг: рецепт з олією та йогуртом Краса цього яблучного пирога починається з дуже простої основи: одна миска, спочатку рідкі інгредієнти. Ви збиваєте разом йогурт, яйця, цукор, нейтральну олію (соняшникову, ріпакову або легку оливкову) та дрібку ванілі, якщо вона у вас є. Його секрет дуже простий, і ви його вже знаєте. Перейти до рецепту

Коли йогурт може бути зручнішим

Для людей із непереносимістю лактози йогурт іноді переноситься краще, ніж звичайне молоко. Під час ферментації бактерії розщеплюють частину лактози, а живі культури можуть сприяти її подальшому перетравленню. Водночас переносимість індивідуальна: деякі люди добре засвоюють невеликі порції молока, іншим більше підходить безлактозне молоко або йогурт із живими культурами.

Якщо молочні продукти спричиняють дискомфорт, не обов’язково відмовлятися від усіх джерел кальцію. Можна обирати безлактозні продукти або інші продукти, багаті на кальцій, зокрема збагачені рослинні напої. Важливо оцінювати їхній склад: рослинний напій не завжди містить стільки ж білка й кальцію, як коров’яче молоко.