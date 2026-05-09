Євробачення-2026: коли дивитися півфінал і фінал — і як організувати відповідні закуски

9 травня, 18:47
Фінський стіл до Євробачення (Фото: NV via ChatGPT)

Фінський стіл до Євробачення (Фото: NV via ChatGPT)

У травні 2026 року Австрія вчергове стане центром європейської музичної культури. Після перемоги австрійського представника на попередньому конкурсі, ювілейне 70-те Євробачення прийматиме Відень. 

Конкурс традиційно складатиметься з трьох етапів. Перший півфінал відбудеться 12 травня, другий — 14 травня, а великий фінал заплановано на суботу, 16 травня.

Де дивитися Євробачення 2026

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В Україні 70-й пісенний конкурс Євробачення транслюватимуть о 22:00 на:

Крім того, видання NV проводитиме текстову онлайн-трансляцію конкурсу, де в режимі реального часу публікуватимуться результати голосування, ключові моменти виступів та оперативні коментарі аналітиків.

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На поточний момент особливий інтерес викликають прогнози букмекерських компаній. Згідно з останніми — головним претендентом на перемогу вважається Фінляндія.

Для тих, хто планує перегляд конкурсу вдома, актуальним рішенням може стати підбір страв, натхненних країною-фаворитом. Фінська кухня вирізняється лаконічністю та акцентом на натуральні продукти.

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Однією з найбільш автентичних закусок є карельські пиріжки (karjalanpiirakka). Це відкриті вироби з житнього тіста з рисовою начинкою, які традиційно подаються з яєчним маслом. Страва зручна для формату фуршету і добре зберігає смакові якості в холодному вигляді.

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Також доречним доповненням столу стануть закуски з риби, яка є основою північного раціону. Оптимальним варіантом є гравлакс (лосось слабкої солі з кропом) на скибочках житнього хліба з вершковою основою. Таке поєднання є класичним для скандинавських країн.

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Для завершення гастрономічної картини можна запропонувати сирну нарізку з додаванням північних ягід — журавлини або брусниці. Поєднання м’якого сиру та кислуватого ягідного соусу є характерною рисою фінської кулінарної традиції.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Євробачення 2026 Фінляндія Рецепти

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