У травні 2026 року Австрія вчергове стане центром європейської музичної культури. Після перемоги австрійського представника на попередньому конкурсі, ювілейне 70-те Євробачення прийматиме Відень.

Конкурс традиційно складатиметься з трьох етапів. Перший півфінал відбудеться 12 травня, другий — 14 травня, а великий фінал заплановано на суботу, 16 травня.

Де дивитися Євробачення 2026

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В Україні 70-й пісенний конкурс Євробачення транслюватимуть о 22:00 на:

Крім того, видання NV проводитиме текстову онлайн-трансляцію конкурсу, де в режимі реального часу публікуватимуться результати голосування, ключові моменти виступів та оперативні коментарі аналітиків.

На поточний момент особливий інтерес викликають прогнози букмекерських компаній. Згідно з останніми — головним претендентом на перемогу вважається Фінляндія.

Для тих, хто планує перегляд конкурсу вдома, актуальним рішенням може стати підбір страв, натхненних країною-фаворитом. Фінська кухня вирізняється лаконічністю та акцентом на натуральні продукти.

Однією з найбільш автентичних закусок є карельські пиріжки (karjalanpiirakka). Це відкриті вироби з житнього тіста з рисовою начинкою, які традиційно подаються з яєчним маслом. Страва зручна для формату фуршету і добре зберігає смакові якості в холодному вигляді.

Карельські пиріжки: проста фінська страва, яку легко повторити вдома Карельські пиріжки давно вважаються одним із символів фінської кухні та її гастрономічної традиції. Перейти до рецепту

Також доречним доповненням столу стануть закуски з риби, яка є основою північного раціону. Оптимальним варіантом є гравлакс (лосось слабкої солі з кропом) на скибочках житнього хліба з вершковою основою. Таке поєднання є класичним для скандинавських країн.

Доповнять святковий стіл: канапки з лососем та панкейками Бутерброди з червоною рибою є класичною закускою на свята. Ця страва дійсно смачна та має багато варіацій приготування. Але чому б не зробити щось цікавіше? Перейти до рецепту

Ідеальна закуска: ніжна намазка з оселедцем за лічені хвилини Іноді найкращі закуски — це ті, що поєднують простоту та бездоганний смак. Перейти до рецепту

Для завершення гастрономічної картини можна запропонувати сирну нарізку з додаванням північних ягід — журавлини або брусниці. Поєднання м’якого сиру та кислуватого ягідного соусу є характерною рисою фінської кулінарної традиції.