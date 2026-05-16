Євробачення-2026: що приготувати до перегляду фіналу — прості страви австрійського меню
Що приготувати на Євробачення, щоб не відриватися від екрана (Фото: NV via ChatGPT AI)
Слідкуйте за фіналом Євробачення 2026 онлайн разом із NV, вболівайте за Leleka - і все це із тематичним столом.
Подія вже давно вийшла за межі музики: для багатьох це привід зібратися вдома в компанії друзів, розділити емоції та влаштувати затишний вечір із продуманим меню.
Цьогоріч пропонуємо відійти від звичних снеків і скласти меню за мотивами країни-господарки. Австрійська кухня — це не тільки десерти, а й прості, ситні та дуже «компанійські» закуски, які ідеально підійдуть для довгих вечорів трансляцій.
Коли дивитися гранд-фінал Євробачення-2026
За київським часом трансляція розпочнеться о 22:00. Традиційно NV проведе онлайн-трансляцію.
Закуски у стилі Австрії: що поставити на стіл
Віденські ковбаски
Класика австрійського стрітфуду. Подаються гарячими з гірчицею та свіжим хлібом.
Ідеально: швидко приготувати між виступами і їсти без зайвого клопоту.
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Брецелі з соусами
М’які солоні кренделі — універсальна закуска для великої компанії.Подати можна з:
- сирним соусом
- гірчицею
- часниковим дипом
Брецелі: рецепт кренделів по-німецьки
Сирна тарілка по-австрійськи
Австрія славиться альпійськими сирами — насиченими й ароматними.До тарілки варто додати:
- виноград
- горіхи
- мед або джем
Шніцель у форматі міні
Замість класичної великої порції — маленькі шматочки у паніровці.Їх зручно брати руками, що робить страву ідеальною для перегляду шоу.
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Картопляний салат
Легка альтернатива майонезним салатам.
Смак — ніжний, з легкою кислинкою.
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Яблучний штрудель
Головний десерт Австрії.
Подається теплим, часто з ванільним соусом або морозивом — ідеальне завершення фіналу.