Євробачення-2026: що приготувати до перегляду фіналу — прості страви австрійського меню

16 травня, 20:21
Що приготувати на Євробачення, щоб не відриватися від екрана (Фото: NV via ChatGPT AI)

Що приготувати на Євробачення, щоб не відриватися від екрана (Фото: NV via ChatGPT AI)

Слідкуйте за фіналом Євробачення 2026 онлайн разом із NV, вболівайте за Leleka - і все це із тематичним столом.

Подія вже давно вийшла за межі музики: для багатьох це привід зібратися вдома в компанії друзів, розділити емоції та влаштувати затишний вечір із продуманим меню.

Реклама

Цьогоріч пропонуємо відійти від звичних снеків і скласти меню за мотивами країни-господарки. Австрійська кухня — це не тільки десерти, а й прості, ситні та дуже «компанійські» закуски, які ідеально підійдуть для довгих вечорів трансляцій.

Коли дивитися гранд-фінал Євробачення-2026

За київським часом трансляція розпочнеться о 22:00. Традиційно NV проведе онлайн-трансляцію.

Читайте також:
Стало відомо, під яким номером виступить Україна у Гранд-фіналі Євробачення 2026

Закуски у стилі Австрії: що поставити на стіл

Віденські ковбаски

Класика австрійського стрітфуду. Подаються гарячими з гірчицею та свіжим хлібом.

Ідеально: швидко приготувати між виступами і їсти без зайвого клопоту.

Краще, ніж у магазині: як приготувати домашні ковбаски без кишок і духовки

Шукаєте найпростіший варіант приготування улюбленої домашньої ковбаси? Тоді ви його знайшли. Готуйте і насолоджуйтесь смаком і користю, адже в рецепті немає жодних штучних добавок.
Перейти до рецепту

Брецелі з соусами

М’які солоні кренделі — універсальна закуска для великої компанії.Подати можна з:

  • сирним соусом
  • гірчицею
  • часниковим дипом

Брецелі: рецепт кренделів по-німецьки

Це один з найпростіших способів приготувати домашні м'які брецелі, і результат надзвичайно смачний.
Перейти до рецепту

Сирна тарілка по-австрійськи

Австрія славиться альпійськими сирами — насиченими й ароматними.До тарілки варто додати:

  • виноград
  • горіхи
  • мед або джем

Шніцель у форматі міні

Замість класичної великої порції — маленькі шматочки у паніровці.Їх зручно брати руками, що робить страву ідеальною для перегляду шоу.

Єгерський шніцель: обід у стилі Октоберфесту

Ця ситна страва чудово поєднується з кухлем пива — саме так її традиційно подають на найбільшому пивному фестивалі світу в Німеччині.
Перейти до рецепту

Картопляний салат

Легка альтернатива майонезним салатам.

Смак — ніжний, з легкою кислинкою.

Німецький картопляний салат з беконом: ідеально до келиха хмільного

Цей теплий німецький салат складається з ніжної картоплі в ароматній заправці з беконом, зеленню та спеціями. Готуйте і насолоджуйтесь ситною і смачною стравою.
Перейти до рецепту

Яблучний штрудель

Головний десерт Австрії.

Подається теплим, часто з ванільним соусом або морозивом — ідеальне завершення фіналу.

Штрудель з сиром і яблуками: візитівка Відня

Це популярний десерт, що об’єднує легкість хрусткого тіста та насичений смак фруктово-сирної начинки. Він ідеально смакуватиме на сніданок, перекус чи сімейне святкування.
Перейти до рецепту
Читайте також:
Представниця України на Євробаченні 2026 LELÉKA у новому образі виступила на промоконцерті в Амстердамі
Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Євробачення 2026 Австрія Кухня Рецепти

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies