Що приготувати на Євробачення, щоб не відриватися від екрана (Фото: NV via ChatGPT AI)

Слідкуйте за фіналом Євробачення 2026 онлайн разом із NV, вболівайте за Leleka - і все це із тематичним столом.

Подія вже давно вийшла за межі музики: для багатьох це привід зібратися вдома в компанії друзів, розділити емоції та влаштувати затишний вечір із продуманим меню.

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Цьогоріч пропонуємо відійти від звичних снеків і скласти меню за мотивами країни-господарки. Австрійська кухня — це не тільки десерти, а й прості, ситні та дуже «компанійські» закуски, які ідеально підійдуть для довгих вечорів трансляцій.

Коли дивитися гранд-фінал Євробачення-2026

За київським часом трансляція розпочнеться о 22:00. Традиційно NV проведе онлайн-трансляцію.

Закуски у стилі Австрії: що поставити на стіл

Віденські ковбаски

Класика австрійського стрітфуду. Подаються гарячими з гірчицею та свіжим хлібом.

Ідеально: швидко приготувати між виступами і їсти без зайвого клопоту.

Краще, ніж у магазині: як приготувати домашні ковбаски без кишок і духовки Шукаєте найпростіший варіант приготування улюбленої домашньої ковбаси? Тоді ви його знайшли. Готуйте і насолоджуйтесь смаком і користю, адже в рецепті немає жодних штучних добавок. Перейти до рецепту

Брецелі з соусами

М’які солоні кренделі — універсальна закуска для великої компанії.Подати можна з:

сирним соусом

гірчицею

часниковим дипом

Брецелі: рецепт кренделів по-німецьки Це один з найпростіших способів приготувати домашні м'які брецелі, і результат надзвичайно смачний. Перейти до рецепту

Сирна тарілка по-австрійськи

Австрія славиться альпійськими сирами — насиченими й ароматними.До тарілки варто додати:

виноград

горіхи

мед або джем

Шніцель у форматі міні

Замість класичної великої порції — маленькі шматочки у паніровці.Їх зручно брати руками, що робить страву ідеальною для перегляду шоу.

Єгерський шніцель: обід у стилі Октоберфесту Ця ситна страва чудово поєднується з кухлем пива — саме так її традиційно подають на найбільшому пивному фестивалі світу в Німеччині. Перейти до рецепту

Картопляний салат

Легка альтернатива майонезним салатам.

Смак — ніжний, з легкою кислинкою.

Німецький картопляний салат з беконом: ідеально до келиха хмільного Цей теплий німецький салат складається з ніжної картоплі в ароматній заправці з беконом, зеленню та спеціями. Готуйте і насолоджуйтесь ситною і смачною стравою. Перейти до рецепту

Яблучний штрудель

Головний десерт Австрії.

Подається теплим, часто з ванільним соусом або морозивом — ідеальне завершення фіналу.

Штрудель з сиром і яблуками: візитівка Відня Це популярний десерт, що об’єднує легкість хрусткого тіста та насичений смак фруктово-сирної начинки. Він ідеально смакуватиме на сніданок, перекус чи сімейне святкування. Перейти до рецепту