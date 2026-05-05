Клопотенко показав у Мережі незвичайний овоч, який вирощує його мати

5 травня, 15:10
Зірковий шеф-кухар Клопотенко з родиною (Фото: instagram/klopotenko)

Зірковий шеф-кухар Клопотенко з родиною (Фото: instagram/klopotenko)

Зірковий шеф-кухар, ресторатор і дослідник української кухні похизувався першим урожаєм з маминого городу та запитав, хто вже його готував.

Євген Клопотенко

Євген Клопотенко

Кулінарний експерт і блогер, шеф-кухар, співвласник ресторану 100 років тому вперед, бістро Інші, автор кулінарних книг і єдиний український кухар у списку 50 Next

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Про незвичне хобі мами він розповів у своєму Telegram-каналі.

«Поки мама вирощує батат, я вже бачу, що виросла молода картопля. Хто вже готував? Хочете підкажу круті поєднання?», — зазначив шеф.

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Редактор: Тетяна Денисенко

Теги:   Картопля Євген Клопотенко Мама

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