Клопотенко показав у Мережі незвичайний овоч, який вирощує його мати
Зірковий шеф-кухар Клопотенко з родиною (Фото: instagram/klopotenko)
Зірковий шеф-кухар, ресторатор і дослідник української кухні похизувався першим урожаєм з маминого городу та запитав, хто вже його готував.
Про незвичне хобі мами він розповів у своєму Telegram-каналі.
«Поки мама вирощує батат, я вже бачу, що виросла молода картопля. Хто вже готував? Хочете підкажу круті поєднання?», — зазначив шеф.
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Солодкий салат із батату та весняної зелені
Така страва ідеально смакуватиме для легкої, ситної та дуже смачної вечері. Готуйте та насолоджуйтесь смаком і користю.