Клопотенко показав у Мережі незвичайний овоч, який вирощує його мати

Зірковий шеф-кухар, ресторатор і дослідник української кухні похизувався першим урожаєм з маминого городу та запитав, хто вже його готував.

Євген Клопотенко Кулінарний експерт і блогер, шеф-кухар, співвласник ресторану 100 років тому вперед, бістро Інші, автор кулінарних книг і єдиний український кухар у списку 50 Next

Про незвичне хобі мами він розповів у своєму Telegram-каналі.

«Поки мама вирощує батат, я вже бачу, що виросла молода картопля. Хто вже готував? Хочете підкажу круті поєднання?», — зазначив шеф.

Реклама

У фользі на вогні: рецепт печеного батату Ця овочева страва для пікніка не потребує зусиль – просто покладіть солодку картоплю на вугілля і зачекайте, поки вона не стане м’якою, як масло. Далі з нею можна творити кулінарні дива. Перейти до рецепту

Фарширований батат із заправкою з хумусу: рецепт з квасолею Ситний і водночас простий у приготуванні фарширований батат з чорною квасолею, капустою та хумусом - це приголомшливий смаколик з 5 інгредієнтів. Перейти до рецепту