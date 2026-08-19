Хвоя, лемонграс і барбарис. У Києві пропонують скуштувати рідкісні лоти кави

Імпортер кави від топових світових трейдерів зеленого зерна Yellow Place презентував особливу каву нових років. У Києві можна завітати на дегустацію.

23 серпня у Києві презентують особливу каву у форматі відкритої дегустації в рамках Yellow Coffee Club. Подія відбудеться в оновленому форматі from green to cup, який дасть змогу простежити весь шлях кави — від зеленого зерна й обсмаження до готового напою. На дегустації розкажуть про експортера, фермерів, обробку і головне — чому ця кава така особлива.

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Гості продегустують нові лоти, дізнаються більше про смакові профілі та фермерів, які стоять за кожною позицією. Також буде можливість ознайомитися із рідкісними мікролотами із нетиповими смаковими дескрипторами, серед яких хвоя, лемонграс і барбарис.

Такий профіль формується завдяки поєднанню різновиду зерна, умов вирощування, способу обробки та профілю обсмаження. Контроль усіх етапів виробництва й сучасні технології допомагають фермерам та обсмажчикам розкрити й підкреслити характер кожного лота. У Yellow Place буде представлено чотири позиції Lohas Beans з Колумбії: Жоан Гаска — Геша, Нестор Лассо — Омблігон, Жоан Вергара — Червоний Бурбон та Опал — Геша.

«Для нас особлива кава — це не просто дорожче зерно чи продукт для професійної аудиторії, передусім це унікальний досвід, який ми хочемо відкривати для гостей. За кожним рідкісним лотом стоять конкретний фермер, сезон і десятки рішень, що формують неповторний смак. Наше завдання — допомогти відчути цінність цієї роботи вже з першого ковтка», — розповів Паша Полторакін, керуючий Yellow Place.

Участь у події безкоштовна, за попередньою реєстрацією на Instagram-сторінці Yellow Place.

Адреса: Garage, вул. Межигірська, 82