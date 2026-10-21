Без поширених помилок. Ізраїльський шеф розповів, як приготувати ідеальну яєчню

Щоб звичайна яєчня перетворилася на особливий сніданок, достатньо знати кілька хитрощів. Шеф-кухар пояснив, на що звертати увагу під час її приготування та як уникнути поширених помилок.

Ніжний білок і рідкий жовток чи хрусткі, підсмажені краї? Шеф-кухар Давід Саді з ізраїльської кулінарної школи Бішулім пояснює, як температура, олія та кришка впливають на результат, чому варто спочатку розбивати яйця в окрему миску і коли доречно перевертати яєчню під час приготування сніданку.

Реклама

Яйця — один із найпростіших і найпоширеніших інгредієнтів на кухні; вони входять до складу незліченної кількості страв у всьому світі. Серед найпопулярніших варіантів — яєчня, смажена з одного або з обох боків.

У кожного своє уявлення про ідеальну яєчню. Хтось любить ніжний білок і зовсім рідкий жовток. Іншим до вподоби золотисті, хрусткі краї, а дехто перевертає яйця, щоб жовток просмажився краще.

Як приготувати ідеальну яєчню

1. Уважно обирайте яйця

Ще до початку приготування варто дотримуватися кількох основних правил щодо купівлі, зберігання та поводження з яйцями.

По-перше, завжди купуйте яйця в герметичній упаковці з відповідним маркуванням і терміном придатності; ніколи не використовуйте яйця з тріщинами або пошкодженою шкаралупою.

2. Дотримуйтесь правил безпеки харчових продуктів

Зберігайте яйця в холодильнику й діставайте їх безпосередньо перед приготуванням. Не мийте яйця заздалегідь, але обов’язково ретельно мийте руки, кухонне приладдя та робочі поверхні після контакту із сирими яйцями.

Безпека харчових продуктів особливо важлива, якщо ви готуєте яєчню з рідким жовтком. Готувати яйця рекомендовано так, щоб і білок, і жовток повністю схопилися. Вагітним жінкам і людям зі слабким імунітетом слід уникати вживання сирих або недостатньо термічно оброблених яєць через ризик зараження сальмонелою.

Ранкова яєчня може стати справжнім шедевром / Фото: magnific

3. Стежте за температурою

Готуючи яєчню, зазвичай прагнуть того, щоб білок повністю приготувався (схопився), а жовток залишився рідким. «Існують різні підходи до смаження яєць — усе залежить від ваших уподобань. Тут немає єдино правильного чи неправильного варіанту», — пояснює Саді. Один із підходів дозволяє отримати ніжний, делікатний білок і цілком рідкий жовток. Інший передбачає використання вищої температури, завдяки чому краї яйця підрум'янюються й стають хрусткими.

Реклама:

Щоб приготувати м’яку яєчню, Саді спочатку розігріває на сковороді трохи оливкової олії або вершкового масла й готує яйце на слабкому вогні. Головне — контролювати температуру так, щоб білок встиг схопитися, а жовток при цьому не переготувався.

На цьому етапі може допомогти кришка. Якщо накрити сковороду на короткий час, усередині утвориться пара, яка допоможе приготувати верхню частину білка, не піддаючи жовток надмірному нагріванню.

Для отримання хрусткої яєчні потрібен інший підхід. У цьому випадку сковороду розігрівають до значно вищої температури, перш ніж розбити в неї яйце. Сильний жар швидко підрум'янює краї, надаючи їм хрусткої текстури та створюючи контраст між білком і м’яким жовтком. «Ми взяли одне й те саме яйце, але дещо змінили техніку приготування», — каже Саді. Жоден із методів не є об'єктивно кращим за інший — усе залежить від особистих уподобань.

А як щодо яєчні, яку перевертають під час смаження? Якщо перевернути яйце, білок просмажиться рівномірніше з обох боків, а жовток отримає додаткову порцію тепла. За словами Саді, такий спосіб особливо добре підходить тим, хто любить більш щільний жовток або хоче покласти яйце в сендвіч.

4. Не розбивайте яйця безпосередньо на сковорідку

Замість того щоб розбивати яйце безпосередньо на сковорідку, Саді радить спочатку розбити його в окрему миску. Це дозволяє легше помітити й видалити шматочки шкаралупи, переконатися, що жовток цілий, і виправити будь-які недоліки ще до того, як яйце почне готуватися.

Він також радить розбивати яйця об пласку поверхню, а не об край миски чи сковорідки. За словами Саді, так шкаралупа розколюється акуратніше, що зменшує ймовірність потрапляння її уламків у яйце.

Реклама:

Шеф-кухар розповів як приготувати ідеальну яєчню / Фото: NV Food via Chat GPT All

Найкращі варіанти приготування яєчні

1. Ніжна яєчня-глазунья

Розігрійте сковорідку на слабкому вогні, додавши трохи оливкової або вершкового масла. Обережно перекладіть яйце з миски на сковорідку, намагаючись не пошкодити жовток.

На короткий час накрийте кришкою: Готуйте на слабкому вогні, ненадовго накривши сковорідку кришкою. Пара, що утвориться всередині, допоможе білку «схопитися» зверху, не пересушуючи при цьому жовток.

Мета — отримати повністю приготований, але м’який білок, тоді як жовток має залишитися рідким. Не обов’язково чекати, поки нижня частина яйця підрум'яниться.

2. Яєчня з хрусткими краями

Добре розігрійте сковорідку. Обережно викладіть яйце на гарячу сковорідку. Висока температура швидко підрум'янить нижню частину білка, створивши золотисті хрусткі краї, тоді як жовток залишиться рідким.

Підрум'янювання — це частина бажаного результату. Головне — створити контраст між хрусткими краями та м’яким жовтком.

3. Перевернута яєчня (ідеально для сендвічів)

Смажте яйце, доки нижня частина білка не стане достатньо щільною, щоб його можна було перевернути, не розірвавши. Перевертайте обережно: переверніть яйце і продовжуйте готувати, доки жовток не набуде бажаної для вас консистенції.

Перевертання яйця зовсім не означає, що жовток обов’язково має стати твердим. Якщо потримати яйце на другому боці недовго, жовток залишиться м’якшим; якщо ж готувати довше — він стане твердим і повністю приготованим, що особливо добре підходить для сендвічів.

З гарбузом і яйцями: pецепт ситної осінньої шакшуки Шакшука — популярна страва з яєць, які готують у соусі з помідорів, цибулі, гострого перцю та спецій. Пропонуємо проексперементувати та додати до неї гарбуз. Перейти до рецепту

Чирбулі: рецепт грузинської яєчні в томатному соусі Відкрийте для себе чирбулі, традиційний грузинський сніданок повний ароматів, фарб та смаку. Перейти до рецепту

Збалансований сніданок: яєчня-глазунья зі шпинатом у "човнику" з батату Це корисно і красиво виглядає, смакує та ароматно пахне, і чудово пасує до вашого сніданку вихідного дня. Перейти до рецепту

Великий сніданок на одній пательні: рецепт яєчні по-англійськи Здавалося б, щоб приготувати тарілку красивого, ситного та повноцінного сніданку потрібна купа посуду та часу. А от і ні, і ось чому. Перейти до рецепту