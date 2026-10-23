Без олії, але з хрусткими краями. Секрет ідеальної яєчні від шефів із додаванням кількох крапель рідини
Ранкова яєчня може бути смачною, навіть без олії (Фото: NV Food via Chat GPT All)
Шеф-кухарі радять додати на сковороду кілька крапель води замість олії чи вершкового масла. Цей простий прийом допоможе приготувати яєчню з ніжним рідким жовтком і хрусткими краями.
Яйця — один із найбільш універсальних і популярних продуктів у світі. Кількість страв, які можна з них приготувати, майже нескінченна: вони можуть бути основною стравою, гарніром або навіть інгредієнтом для соусів. Їх можна варити, готувати методом пашот, на водяній бані або смажити — причому смаження є найтрадиційнішим способом приготування.
Найпоширеніший спосіб приготування яєць — смаження у великій кількості олії, що надає білку хрусткої скоринки. Однак це також і найменш корисний метод. Яйця багаті на білок і входять до складу безлічі дієт, проте смаження в олії позбавляє їх тих корисних властивостей, які шукають багато людей і які часто рекомендують дієтологи.
Мало хто знає, що існують інші інгредієнти, здатні значно покращити страву. Якщо замість олії додати на сковорідку трохи води, можна приготувати смачну, корисну та ніжну страву, що нагадує яйце, приготоване на парі. Вода м’яко обробляє верхню частину яйця, завдяки чому жовток залишається рідким і рухливим.
Використання води також знижує температуру на сковорідці, дозволяючи білку та жовтку готуватися рівномірно, при цьому краї все одно стають ідеально хрусткими. Втім, для приготування ідеальної «смаженої» яєчні достатньо всього однієї чайної ложки соняшникової олії.
Встановіть середній вогонь, додайте олію і дайте сковорідці прогрітися протягом хвилини, перш ніж розбити в неї яйце. Залиште яйце готуватися на хвилину-дві, доки білок не схопиться, а потім додайте на сковорідку трохи води. Накрийте кришкою і готуйте ще хвилину, доки жовток не дійде до потрібної кондиції, залишаючись при цьому злегка рідким. Коли страва буде готова, просто зніміть її зі сковорідки — і можна смакувати!
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