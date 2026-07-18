Повітряна, а не гумова. Кухарі розповіли, як приготувати ідеальну яєчню

18 липня, 10:11
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Який інгредієнт допоможе не пересушити яєчню-бовтанку (Фото: zhangtingzhi/pixabay)

Який інгредієнт допоможе не пересушити яєчню-бовтанку (Фото: zhangtingzhi/pixabay)

Що додати до яєчні-бовтанки, щоб вона вийшла ніжною та пухкою, — це питання, яке давно викликає суперечки. Одні використовують молоко, інші надають перевагу вершкам, а дехто взагалі обходиться без жодних добавок.

Однак професійні кухарі стверджують, що досягти ідеальної текстури допомагає інгредієнт, який є майже на кожній кухні, — звичайна вода.

Видання Simply Recipes попросило кількох шеф-кухарів поділитися думкою про те, чи варто додавати воду до яєць перед приготуванням. Їхня відповідь виявилася несподівано одностайною: невелика кількість води справді здатна покращити текстуру страви.

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Як пояснюють фахівці, під час нагрівання вода перетворюється на пару, завдяки чому яєчна маса стає легшою та повітрянішою. Крім того, яйця готуються в більш щадному режимі й довше зберігають ніжну консистенцію, а ризик їх пересушити помітно знижується.

Шеф-кухарка Лінн Джаст радить дотримуватися простої пропорції: приблизно одна столова ложка води на два великі яйця. Цього достатньо, щоб отримати пухку яєчню, не змінюючи її смаку.

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Водночас кухарі наголошують, що універсального рецепта не існує. Якщо ви любите легку й повітряну яєчню, вдалим рішенням стане вода. Якщо ж вам більше до вподоби щільна, вершкова текстура з насиченим смаком, краще обрати молоко, вершки, вершкове масло, сметану, крем-фреш або сир.

За словами шеф-кухаря Білла Піта, вдома він воліє додавати до яєць трохи молока, а вже після приготування — невеликий шматочок вершкового масла. У ресторанах для отримання особливо ніжної текстури нерідко використовують жирні вершки.

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Не менш важливим є і спосіб приготування. Експерти радять готувати яєчню на помірному або слабкому вогні, постійно помішуючи. Занадто висока температура швидко робить яйця жорсткими й сухими та позбавляє їх характерної ніжності.

Зрештою, вибір добавок залежить виключно від особистих уподобань. Однак, якщо під рукою не виявилося молочних продуктів, звичайна вода може стати простою альтернативою, яка допоможе зробити яєчню більш повітряною та ніжною.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Яйця Шеф-кухар Лайфхак

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