Не бекон і не шинка. Дієтологи назвали ідеальне «паливо» для тренувань, яке варто додати до ранкової яєчні

До яєчні з індичкою можна додати ще один інгредієнт — гриби (Фото: NV Food via Chat GPT All)

Звичний бекон чи шинка — не єдиний варіант, який варто додавати до яєчні-бовтанки. Дієтологи радять звернути увагу на інше поєднання продуктів, яке може зробити звичний сніданок ще цікавішим і поживнішим.

Яєчня-бовтанка — це класичний і дуже поживний сніданок, проте її користь для здоров’я значною мірою залежить від того, з якими інгредієнтами вона подається. Хоча традиційне поєднання з шинкою є одним із найпопулярніших і найсмачніших варіантів, дієтологи радять звернути увагу на інші альтернативи, пише El Espanol.

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І справді, шинка — це класичне й дуже смачне доповнення, проте фахівці зазначають, що цей м’ясний виріб може містити значну кількість насичених жирів, натрію та штучних консервантів — залежно від конкретного виду продукту.

Приготування шинки разом із яйцями за високих температур призводить до утворення сполук, які з часом можуть зашкодити здоров’ю серцево-судинної системи (особливо за умови частого та надмірного споживання цієї страви). Це нівелює природну поживну цінність і високий вміст білка, які в іншому разі робили б такий сніданок (або прийом їжі) корисним.

Щоб перетворити цю страву на справді збалансований і корисний варіант для будь-якої ситуації, дієтологи радять замінити шинку на курячу грудку. Це пісне м’ясо вирізняється низьким вмістом калорій і жирів, слугуючи чудовим джерелом чистого білка, який ідеально доповнює амінокислотний склад яєць.

Бекон — не найкращий вибір для ранкової яєчні / Фото: depositphotos/АІ

Така заміна не лише суттєво зменшує споживання шкідливих жирів, а й допомагає підтримувати стабільний рівень холестерину. Завдяки цьому страва стає ідеальним вибором для тих, хто прагне контролювати свою вагу або покращити вигляд тіла за допомогою тренувань у спортзалі чи інших видів фізичної активності.

Крім того, до яєчні з індичкою можна додати ще один інгредієнт — гриби. Вони надають страві соковитості, компенсуючи низький вміст жиру в пісному м’ясі, а також значно підвищують її поживну цінність, майже не додаючи зайвих калорій.

Гриби багаті на клітковину, вітаміни та калій; вони також містять потужні антиоксиданти, що сприяють зміцненню організму. У результаті така яєчня стає не лише потужним джерелом білка, а й цінним постачальником важливих мікроелементів.

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Втім, поєднання яєчні з шинкою не обов’язково є поганим варіантом. Проте вживати її варто помірно й лише час від часу, оскільки вона містить багато жиру та натрію, надмірне споживання яких у довгостроковій перспективі може призвести до проблем зі здоров’ям.

Найкраще те, що така страва на сніданок — чудовий спосіб розпочати день, отримавши заряд енергії та значну порцію високоякісного білка. Це ідеальне «паливо» для ваших тренувань, що допоможе досягти реальних результатів.

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