Безкоштовне добриво для городу. Як використовувати яєчну шкаралупу восени і чого робити не варто

14 листопада, 05:00
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Що насправді дає яєчна шкаралупа рослинам (Фото: Bru-nO/pixabay)

Що насправді дає яєчна шкаралупа рослинам (Фото: Bru-nO/pixabay)

Яєчна шкаралупа може стати корисним доповненням до догляду за садом і городом. Вона містить кальцій, необхідний для розвитку рослин, і підходить для приготування компосту.

Однак деякі популярні способи її застосування не дають очікуваного результату, повідомляє Povestea Casei.

Яєчна шкаралупа більш ніж на 90% складається з карбонату кальцію, який поступово вивільняється в ґрунті. Саме тому її рекомендують заготовляти восени, коли розпочинається підготовка грядок до наступного сезону.

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Які міфи про яєчну шкаралупу не відповідають дійсності

Попри популярність цього натурального засобу, далеко не всі рекомендації садівників справді діють.

  • Захист від слимаків. Гострі краї подрібненої шкаралупи не стають надійною перешкодою для шкідників, здатних вільно пересуватися по ній.
  • Швидке зниження кислотності ґрунту. Хоча шкаралупа містить карбонат кальцію, вона розкладається надто повільно, щоб помітно змінити pH ґрунту за короткий час.
  • Вирощування розсади. Половинки шкаралупи замалі для повноцінного розвитку коренів, а пересаджування може пошкодити молоді рослини.
  • Заміна мульчі. Шкаралупа не здатна повноцінно замінити солому, сухе листя чи інші матеріали, що утримують вологу в ґрунті.
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Чим корисна яєчна шкаралупа для рослин

Головна перевага шкаралупи — вміст кальцію, необхідного для формування клітинних стінок, а також розвитку коренів і плодів. Цей елемент особливо важливий для томатів і перцю, оскільки порушення його надходження може призвести до вершинної гнилі.

Крім того, подрібнену шкаралупу можна додавати до компосту, поступово збагачуючи його мінеральними речовинами. Однак вона не замінює повноцінні добрива і не забезпечує швидкого покращення структури важких ґрунтів.

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Як правильно підготувати шкаралупу восени

Перед використанням шкаралупу необхідно промити від залишків білка, ретельно висушити та подрібнити в кавомолці або блендері. Що дрібніші частинки, то швидше вони взаємодіятимуть із ґрунтом.

Отриманий порошок можна додати до компосту або змішати з ґрунтом під час осінньої підготовки грядок. Для цього підходить шкаралупа курячих, перепелиних, качиних і гусячих яєць. При цьому краще уникати пофарбованої шкаралупи з невідомим складом барвників.

Заготівля яєчної шкаралупи в листопаді — це простий спосіб використати кухонні відходи з користю для городу. Однак важливо пам’ятати, що кальцій із неї вивільняється повільно, тому не варто очікувати помітного ефекту вже за кілька тижнів.

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Редактор: Кристина Гришанова

Теги:   Добрива Яйця

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