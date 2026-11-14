Безкоштовне добриво для городу. Як використовувати яєчну шкаралупу восени і чого робити не варто

Яєчна шкаралупа може стати корисним доповненням до догляду за садом і городом. Вона містить кальцій, необхідний для розвитку рослин, і підходить для приготування компосту.

Однак деякі популярні способи її застосування не дають очікуваного результату, повідомляє Povestea Casei.

Яєчна шкаралупа більш ніж на 90% складається з карбонату кальцію, який поступово вивільняється в ґрунті. Саме тому її рекомендують заготовляти восени, коли розпочинається підготовка грядок до наступного сезону.

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Які міфи про яєчну шкаралупу не відповідають дійсності

Попри популярність цього натурального засобу, далеко не всі рекомендації садівників справді діють.

Захист від слимаків. Гострі краї подрібненої шкаралупи не стають надійною перешкодою для шкідників, здатних вільно пересуватися по ній.

Швидке зниження кислотності ґрунту. Хоча шкаралупа містить карбонат кальцію, вона розкладається надто повільно, щоб помітно змінити pH ґрунту за короткий час.

Вирощування розсади. Половинки шкаралупи замалі для повноцінного розвитку коренів, а пересаджування може пошкодити молоді рослини.

Заміна мульчі. Шкаралупа не здатна повноцінно замінити солому, сухе листя чи інші матеріали, що утримують вологу в ґрунті.

Чим корисна яєчна шкаралупа для рослин

Головна перевага шкаралупи — вміст кальцію, необхідного для формування клітинних стінок, а також розвитку коренів і плодів. Цей елемент особливо важливий для томатів і перцю, оскільки порушення його надходження може призвести до вершинної гнилі.

Крім того, подрібнену шкаралупу можна додавати до компосту, поступово збагачуючи його мінеральними речовинами. Однак вона не замінює повноцінні добрива і не забезпечує швидкого покращення структури важких ґрунтів.

Як правильно підготувати шкаралупу восени

Перед використанням шкаралупу необхідно промити від залишків білка, ретельно висушити та подрібнити в кавомолці або блендері. Що дрібніші частинки, то швидше вони взаємодіятимуть із ґрунтом.

Отриманий порошок можна додати до компосту або змішати з ґрунтом під час осінньої підготовки грядок. Для цього підходить шкаралупа курячих, перепелиних, качиних і гусячих яєць. При цьому краще уникати пофарбованої шкаралупи з невідомим складом барвників.

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Заготівля яєчної шкаралупи в листопаді — це простий спосіб використати кухонні відходи з користю для городу. Однак важливо пам’ятати, що кальцій із неї вивільняється повільно, тому не варто очікувати помітного ефекту вже за кілька тижнів.