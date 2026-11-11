Не вода і не дата на упаковці: фермер показав простий спосіб перевірити свіжість яйця

Щоб оцінити свіжість яйця, не обов’язково варити його, перевіряти дату на упаковці чи занурювати у склянку з водою. Існує простий лайфхак для перевірки.

Щоб перевірити свіжість яйця, не завжди потрібно дивитися на дату на упаковці або вдаватися до відомого способу — занурення яйця у склянку з водою. Джоел Салатін, американський фермер, який керує господарством Polyface Farm, пропонує ще простіший метод: розбийте яйце й подивіться, як поводиться білок. Про це пише El Espanol.

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«Навіть не обов’язково готувати яйця, щоб помітити різницю», — пояснює Салатін, говорячи про якість своєї продукції. За словами фермера, одна з найочевидніших ознак стає помітною одразу після того, як ви розіб'єте шкаралупу: «Альбумін — тобто білок — має високу в’язкість, що свідчить про його структуру».

Міністерство сільського господарства США (USDA) зазначає, що якісніші яйця мають густий, щільний білок, який оточує жовток. З часом білок втрачає свою консистенцію, стає більш рідким і розтікається по тарілці на значно більшу площу.

Якщо білок тримається купи, це, як правило, свідчить про більшу свіжість. Структура щойно знесеного яйця відрізняється від структури яйця, яке зберігалося кілька тижнів.

З часом через крихітні пори в шкаралупі виходять вуглекислий газ і частина вологи. Водночас змінюються хімічні властивості білка (альбуміну).

У USDA зазначають, що білок стає менш густим, тоді як жовток поглинає частину вологи з нього. Це стає помітно, коли яйце розбивають: білок розтікається на більшу площу, а жовток виглядає більш пласким і менш пружним. У свіжішому яйці все відбувається навпаки.

Густа частина білка залишається зосередженою навколо жовтка, а сам жовток зберігає високу, округлу форму. Власне, саме ці характеристики покладено в основу американської системи класифікації яєць, згідно з якою їх поділяють на категорії AA, A та B.

Яйця категорії AA вирізняються надзвичайно густим, щільним білком і високим, округлим жовтком. Натомість у яйцях категорії B білок може бути значно рідшим, а жовток — ширшим і пласкішим.

Щоб перевірити свіжість яйця, не завжди потрібно дивитися на дату на упаковці / Фото: magnific

Салатін звертає увагу саме на цю особливість. Говорячи про свої яйця, він зазначає, що жовток, який залишається піднятим, у поєднанні з в’язким білком дозволяє візуально помітити різницю ще до того, як розігріється сковорода.

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Певна каламутність білка зовсім не означає, що яйце зіпсувалося — навпаки, це може свідчити про його свіжість.

Ви також можете помітити біля жовтка невеликі білуваті утворення, схожі на шнурочки. Вони називаються халазами; їхня функція — утримувати жовток у центрі яйця. Американська рада з питань яєць (American Egg Board) пояснює: що чіткіше виражені ці структури, то свіжішим, як правило, є яйце.

Однак у цього методу є важливе обмеження. Хоча густий білок допомагає оцінити якість і приблизний «вік» яйця, це не гарантує відсутності в ньому потенційно небезпечних мікроорганізмів.

«Бактерії неможливо побачити неозброєним оком», — нагадують в Американській раді з питань яєць. Яйце може виглядати цілком нормально, але все одно потребувати таких самих запобіжних заходів під час зберігання та приготування, як і будь-яке інше.

Тому спостереження за станом білка не замінює правильного зберігання або дотримання правил харчової безпеки. Водночас існують певні ознаки, які мають стати тривожним сигналом.

У Міністерстві сільського господарства США зазначають, що рожевий або райдужний відтінок білка може свідчити про псування, спричинене бактеріями роду *Pseudomonas*. Також рекомендується викинути яйце, якщо після розбивання від нього йде неприємний запах або якщо воно має явно ненормальний вигляд.

Спостереження за станом білка не замінює правильного зберігання / Фото: NV via Gemini

Відомий спосіб перевірки свіжості яйця — занурення його у воду (щоб дізнатися, чи спливе воно) — стосується зовсім іншого аспекту. З часом повітряна камера всередині яйця збільшується, через що воно згодом може почати спливати. Хоча це свідчить про втрату якості та «солідний вік» яйця, у Міністерстві сільського господарства США зазначають, що таке яйце все ще може бути придатним до вживання. Рекомендується розбити його в окрему ємність, оцінити запах і зовнішній вигляд, і вже після цього приймати рішення. Тож, якщо ви просто хочете визначити, яке з двох яєць свіжіше, немає потреби їх варити чи наповнювати склянку водою — достатньо просто розбити їх на тарілку.

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Якщо жовток залишається високим, а густий білок — зібраним навколо нього, це типові ознаки свіжішого яйця. Якщо ж білок розтікається, наче вода, а жовток виглядає більш пласким — яйце вже не свіже.

Цю різницю, як зазначає Джоел Салатін, можна помітити ще до того, як ви поставите сковорідку на плиту.

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