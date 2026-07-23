Японія входить до десятки країн світу за споживанням яєць на душу населення. Цей продукт є майже культовим, тому існує велике різноманіття страв із ним. Зокрема й десерти.

Як щоденний основний продукт для сніданку та не тільки, яйця можна приготувати різними способами, але найпоширенішим є просте варіння в шкаралупі. Достатньо прокип’ятити яйця, щоб отримати поживний перекус, який має протеїни та майже всі необхідні організму вітаміни (окрім вітаміну C). Прикметно, що яйця некруто та круто зустрічаються в японській кухні: у рамені та одені, улюбленій зимовій страві Японії, у сендвічах та бенто.

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Яйця надзвичайно універсальні, навіть як основа для десертів. І мова не про присутність їх в сирому вигляді для збивання з цукром. Саме варені яйця можна перетворити на ніжну шовковисту масу. Змішані з какао-порошком, зварені круто яйця утворюють найпростіший шоколадний мус. Для японського смаку з ще більшою кількістю білка використовують також кінако (смажене соєве борошно).

Цей десерт матиме розкішну однорідну текстуру та майже карамельні нотки завдяки борошну та какао. Утім, іноді яйця можуть видавати дещо неприємний запах під час першого варіння. Сірководень виділяється, коли білки застигають, але при змішуванні запах недовговічний і розсіюється, коли десерт охолоджується. Молоко або будь-які його альтернативи можуть підійти для цього рецепту, але надійні жирні вершки утримують трохи повітря від змішування, що додає легкості. NV FOOD пропонує простий рецепт із доступних інгредієнтів, які швидко перетворяться на корисний та смачний десерт. Для оригінального смаку використовуйте кінако.