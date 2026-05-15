Не все так погано. Скільки яєць можна з'їдати на тиждень

Яйця давно викликають суперечки через вміст холестерину та вплив на серце. Тож скільки їх можна їсти без шкоди для здоров’я — і чи справді варто боятися жовтків?

Дехто їсть яйця без будь-яких конкретних обмежень, тоді як інші ставляться до них з великою обережністю, головним чином через побоювання щодо холестерину та впливу на серце. Питання про те, скільки яєць можна з'їдати на тиждень, виникає регулярно, і не без підстав, оскільки відповідь не є простим математичним розрахунком. Варто глибше зануритися в цю область, оскільки конкретний діапазон «від-до» не дає справжньої відповіді.

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Звідки беруться побоювання щодо шкоди яєць

Холестерин є основною причиною, чому яйця викликають стільки суперечок, оскільки один жовток зазвичай містить 180−200 мг холестерину. Роками вважалося, що чим більше холестерину в раціоні, тим вищий рівень холестерину в крові, а чим вищий рівень холестерину в крові, тим більший ризик серцевих захворювань.

Зараз відомо, що у більшості людей організм регулює вироблення холестерину в печінці, тому вплив яєць на результати аналізів просто мінімальний. На жаль, цей механізм працює не так ефективно у всіх, тому деякі люди можуть відчувати підвищення рівня холестерину після їх вживання. Крім того, спосіб вживання яєць також залежить від того, як їх їдять, оскільки смаження їх у великій кількості жиру та додавання таких інгредієнтів, як бекон, майонез або ковбаса, значно змінює їхній вплив на організм. Багато людей досі плутають ці питання, тому ця тема регулярно повертається та викликає плутанину.

Декому вживати яйця варто помірковано / Фото: depositphotos/АІ

Що насправді містить одне яйце?

Одне середнє яйце важить приблизно 55−60 г і містить приблизно 70−80 ккал, що містить повноцінний білок — білок, який містить усі незамінні амінокислоти в правильних пропорціях. Білок в середньому містить 6−7 г, причому більша частина цього макронутрієнта міститься в яєчному білку. Окрім яєчного білка, жовток зазвичай містить 5 г жиру, значна частина якого ненасичена. Жовток також містить холін, поживну речовину, необхідну для функціонування мозку та нервової системи, яку багато людей зазвичай споживають у надто малому обсязі. Яйця також містять вітаміни D, B12 та A, а також лютеїн і зеаксантин, сполуки, що підтримують зір. Варто зазначити, що спосіб приготування яйця змінює його калорійність, оскільки смаження на жирі може значно збільшити її, тому краще вибирати варіанти, зварені некруто або круто.

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Скільки яєць на тиждень вважається нормою?

Для здорової людини найчастіше вважається розумним діапазоном вживання кількох яєць на день, і приблизно 7−14 яєць на тиждень є цілком розумним. Це не жорстка межа, оскільки багато що залежить від «досвіду вживання яєць» — як довго і скільки яєць з'їдалося щодня, а також що показують результати аналізів. Для багатьох людей вживання одного-двох яєць на день не погіршує ліпідні параметри, тобто рівень холестерину та його фракції в крові, навіть якщо інші елементи раціону не ідеально збалансовані.

Коли слід бути обережнішим з яйцями?

Більш обережний підхід до яєць має сенс, особливо коли результати аналізів не надто обнадійливі. Це стосується, перш за все, підвищеного рівня ЛПНЩ, так званого «поганого» холестерину, але також варто бути обережним у випадках серцевих захворювань та ліпідних порушень. У цих ситуаціях організм сильніше реагує на харчовий холестерин, і тому його рівень у крові може зростати швидше, ніж у здорових людей.

Також варто бути обережним у випадках інсулінорезистентності та ожиріння, оскільки ці стани часто супроводжуються аномальним ліпідним профілем. Слід також враховувати генетику, оскільки організм деяких людей має труднощі з обробкою більшої кількості харчового холестерину, хоча це не завжди одразу видно. Найкраще проаналізувати все та скоригувати кількість яєць, виходячи з вашого самопочуття та результатів аналізів.

Шкідливими можуть бути не с мі яйця, а те з чим їх подаєте / Фото: magnific

Що важливіше за кількість яєць?

Хоча це може здатися нелогічним, спосіб щоденного споживання яєць говорить більше, ніж сама їх кількість. Яйця, що подаються з овочами, цільнозерновим хлібом та невеликою кількістю високоякісних жирів, — це страва, яка вписується в рамки дуже здорового харчування. Таке поєднання сприяє кращому контролю рівня цукру в крові та відчуття ситості після їжі. Ситуація інша, коли яйця супроводжуються сумнівним м’ясом, насиченими жирами та сіллю, оскільки це значно збільшує калорійність і створює ще більше навантаження на кровоносну систему. Склад інших страв також важливий, оскільки здоров’я враховує весь раціон, а не лише окремий інгредієнт.

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Як їсти яйця, щоб отримати максимум користі

Найкращим варіантом є яєчня некруто, яйця зварені на круто або яєчня-бовтанка з невеликою кількістю жиру. Таким чином, страви, що містять яйця, не збільшують кількість калорій або насичених жирів без потреби. Також важливо поєднувати їх з продуктами, багатими на клітковину, оскільки овочі та цільнозернові добавки покращують відчуття ситості та стабілізують рівень цукру в крові після їжі. Прикладом є яйце з помідорами, шпинатом та цільнозерновим хлібом. Також важливо переконатися, що яйця свіжі та правильно приготовані, оскільки сирі або недоварені яйця можуть містити бактерії сальмонели, які можуть спричинити харчове отруєння. Також гарною ідеєю є різноманітність джерел білка, щоб ваш раціон не базувався виключно на одному продукті.

Яйця мають своє місце в щоденному здоровому раціоні, але їх найкраще вживати помірно та з правильними доповненнями. Головне — підібрати їх кількість відповідно до вашого організму та решти вашого раціону.

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