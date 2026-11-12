Не просто яєчня. Чому дієтологи радять додавати сир до яєць

Як приготувати яйця, щоб отримати максимум користі (Фото: Запрошення на обід/pixabay)

Яйця та сир — доступні продукти, що можуть стати основою не лише для сніданку, а й для повноцінної вечері.

Іспанська дієтологиня Сандра Моньїно радить поєднати їх в одній страві — ніжному білковому скрамблі. Такий варіант вирізняється високою поживною цінністю, надовго насичує та допомагає урізноманітнити щоденне меню.

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Як пише іспанське видання El Español, поєднання яєць і сиру дозволяє приготувати ситну страву з високим вмістом білка. Скрембл можна доповнити свіжими овочами, авокадо, зеленню або нежирним м’ясом, зробивши його більш збалансованим і поживним.

Головна перевага такого сніданку чи вечері — високий вміст повноцінного білка, необхідного для підтримання м’язової маси, відновлення тканин і нормальної роботи організму. Крім того, білкові продукти допомагають довше зберігати відчуття ситості, що особливо важливо для людей, які стежать за своїм харчуванням і прагнуть уникати частих перекусів.

Сир є джерелом кальцію та фосфору, необхідних для здоров’я кісток і зубів. Яйця містять вітаміни групи B, вітамін D і холін, який відіграє важливу роль у роботі нервової системи та обмінних процесах.

Ще одна перевага скрамблу — відсутність потреби додавати борошно. На відміну від багатьох традиційних сніданків із борошна, ця страва містить менше рафінованих вуглеводів, водночас забезпечуючи організм білком та іншими важливими поживними речовинами.

Скрембл можна доповнити авокадо, багатим на ненасичені жири, а також свіжими овочами, що містять клітковину, вітаміни та мінерали. Таке поєднання урізноманітнює раціон і сприяє нормальному травленню.

Завдяки простоті приготування та доступності інгредієнтів скрамбл із яєць і сиру можна регулярно включати до раціону. Проте фахівці нагадують, що користь окремих страв залежить від загальної якості харчування, яке має включати овочі, фрукти, бобові, цільнозернові продукти та джерела корисних жирів.

Зникає зі сковорідки за хвилину: рецепт сирного скрембла Ситно, смачно, швидко і просто — це все, що вам потрібно знати про ідеальний сніданок для усієї сім'ї. Перейти до рецепту