У 10 разів смачніше. Як готувати ідеальні яйця: поради трьох шеф-кухарів

Ранкова яєчня може бути просто ідеальною (Фото: NV via Gemini)

Яйця — один із найнадійніших основних продуктів на будь-якій кухні. Вони готуються швидко, доступно та безмежно універсально, займаючи центральне місце в стравах будь-де: від простих сніданків до вишуканих основних страв і навіть закусок, що подобаються всім. З невеликою зміною часу приготування, температури чи техніки вони можуть виходити абсолютно різними щоразу — що робить їх одночасно доступними та напрочуд легкими для помилки.

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Вони також є одним із інгредієнтів, які найлегше ускладнити. З такою великою кількістю технік, інструментів та думок легко припустити, що таки не існує «правильний» спосіб їх приготування, і так само легко поставити під сумнів те, що ви вважали простим процесом приготування раніше.

Троє професійних шеф-кухарів поділилися своїм улюбленим способом приготування яєць удома, пише Parade. Усі їхні відповіді мали одне й те саме основне послання — максимально просто.

Це проста концепція, і, на думку професіоналів, вона може повністю змінити те, якою буде ваша наступна страва з яєць.

Секретами приготування ідеальних яєць поділилася Джавоніка Джейкобс — сушеф чиказького ресторану Frontera Grill, флагмана ресторанної групи Ріка Бейлесса, що отримала нагороди за версією Michelin Bib Gourmand. Також до опитування долучився Адам Говард — шеф-кухар Університетського клубу Нью-Йорка та шеф-кухар, визнаний мішленівцем, із досвідом роботи на найшанованіших кухнях країни. Третій шеф — Даніель Луговцов. Він пройшов шлях кар'єри на професійних кухнях, починаючи з посади посудомийника, а потім дослужився до посад шеф-кухаря в Нью-Йорку. Його досвід включає роботу в ресторані Per Se, що відзначений зірками Мішлен, під керівництвом Томаса Келлера, у ресторані Pastis у Маямі та інших висококласних кухнях.

Яєчня може бути не просто швидким сніданком, а справжнім шедевром / Фото: depositphotos/АІ

На що звернути увагу під час купівлі яєць

Ще до того, як ця техніка почне діяти, всі троє шеф-кухарів наголосили на тому, що потрібно починати з якісних інгредієнтів. Свіжі яйця, як правило, мають твердіші білки та більш структуровані жовтки, що помітно впливає на спосіб їх приготування. Ця структура особливо важлива для таких методів, як варіння пашот, але вона також покращує текстуру яєчні та омлетів.

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Яйця від курей на вільному вигулі часто мають насиченіші жовтки та кращий смак, а це означає, що вам не потрібно покладатися на додаткові інгредієнти, щоб зробити їх смачними.

Найкращий спосіб приготування яйця, на думку трьох шеф-кухарів

За словами шеф-кухарки Джавоніки Джейкобс, «яйця-пашот — її улюблений варіант». Вона пояснює, що мінімалістичний підхід до приготування дозволяє насамперед зосередитися на насиченості яйця, а не на приправах чи соусах. Для їхнього приготування шефиня доводить воду до слабкого кипіння, додає трохи оцту та помішує, щоб створити вир, перш ніж опустити яйце в центр. «Потім ви нічого не робите. Ви просто даєте яйцю зваритися». Воно тушкується на повільному вогні, поки білки не застигнуть, а жовток залишається м’яким.

Рецепт яєць пашот у мікрохвильовці: вишукано і просто Ідеальні яйця-пашот, що подають на сніданок у вишуканих готелях і ресторанах, можуть виглядати вражаюче, але якщо ви опануєте кілька простих прийомів, то зможете досягти таких же результатів і вдома. Перейти до рецепту

Шеф-кухар Адам Говард повторює такий мінімалістичний підхід. Він наголошує, що основне в приготуванні — свіжі яйця. Його улюблений метод — м’яка яєчня, повільно приготована на вершковому маслі на слабкому вогні та завершена краплею крем-фрешу та пластівцями морської солі, щоб підкреслити природну насиченість яєць. «Це той тип сніданку, який не надто складний, але щоразу приносить результат».

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Шеф-кухар Даніель Луговцов назвав ніжний французький омлет своєю улюбленою стравою, описуючи її як ту, яку потрібно було повторювати тижнями. «Я дуже пишався тим, що навчився вдосконалювати техніку та досягати такої текстури та смаку». Відомий своєю кремовою, схожою на заварний крем, консистенцією, французький омлет демонструє насичений смак яйця завдяки приготуванню та простоті інгредієнтів: яєць, масла та солі.

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Поради шеф-кухарів, як зробити яйця в 10 разів смачнішими

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Якщо ви хочете приготувати смачні яйця, ці поради від шеф-кухарів можуть помітно вплинути на результат вашої страви:

1. Зменшіть вогонь на плиті

Яйця готуються швидко, а сильний вогонь може легко призвести до переварювання. Високі температури витягують вологу з яєць, що призводить до більш твердої та гумової текстури. Нижчі налаштування температури дають яйцям змогу повільно застигати, зберігаючи вологу та дозволяючи краще контролювати ступінь готовності.

2. Не поспішайте з процесом

Повільне приготування запобігає занадто швидкому застиганню білків, що призводить до більш ніжної текстури, схожої на заварний крем.

Смачні яйця мають бути свіжими / Фото: depositphotos/АІ

3. Краще не чіпати

Дайте яйцям приготуватися, не перевантажуючи їх. Занадто часте помішування та змішування може порушити їхню текстуру і структуру.

4. Вийміть їх трохи раніше

Яйця продовжують готуватися на вогні, тому зупинка безпосередньо перед тим, як вони будуть готові, допоможе уникнути переварювання.

5. Зберігайте простоту

Як підтвердили всі три шеф-кухарі, для смачних яєць не потрібно багато — лише увага, стриманість і продуманий підхід до приготування.

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