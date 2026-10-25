Усього одна дрібка. Що додати до яєць на сніданок, щоб зробити їх ще кориснішими

Що варто додати до яєць на сніданок (Фото: woren76/pixabay)

Яйця вважаються одним із найпопулярніших варіантів сніданку завдяки високому вмісту білка та корисних речовин. Проте звичну страву можна зробити ще кориснішою, додавши лише одну спецію — пластівці червоного перцю чилі.

Капсаїцин, що міститься в них, може позитивно впливати на обмін речовин і допомагати контролювати апетит.

Капсаїцин здатний стимулювати термогенез — процес вироблення організмом тепла, під час якого витрачається енергія, пише Planeta. Дослідження свідчать, що ця речовина може дещо прискорювати витрату калорій і зменшувати відчуття голоду.

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Крім того, перець чилі містить антиоксиданти, що захищають клітини від окисного стресу. Науковці також досліджують його потенційний вплив на рівень холестерину, глюкози в крові та запальні процеси. Утім, фахівці зазначають, що сама по собі гостра спеція не забезпечує помітного зниження ваги.

Як приготувати корисний сніданок із чилі

Для приготування яєць пашот необхідно нагріти воду майже до кипіння, додати столову ложку яблучного або винного оцту й обережно опустити в неї яйце. Варити 3−4 хвилини, доки білок не стане щільним, а жовток залишиться рідким.

Готову страву достатньо посипати дрібкою пластівців чилі, сіллю та чорним перцем. Подавати яйця можна із цільнозерновим хлібом, авокадо, помідорами або свіжою зеленню.

Яйця є джерелом повноцінного білка, вітаміну B12 і холіну, необхідного для нормальної роботи нервової системи. Приготування без олії також дає змогу уникнути зайвих жирів.

Водночас людям із підвищеною чутливістю до гострої їжі слід бути обережними. Капсаїцин може викликати печію та дискомфорт у шлунку, особливо за наявності кислотного рефлюксу.

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