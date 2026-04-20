«Ходили в ресторани Бокюза». Суддя МастерШеф розповів про навчання у Франції та випробування шефів, яке здивувало

Шеф-кухар, ресторатор і суддя МастерШеф Володимир Ярославський розповідає про навчання в одному з найкращих кулінарних інститутів світу та уроки, які змінюють підхід до кухні.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Після того, як я отримав запрошення на навчання, почалась підготовка. Я ще активніше почав вчити англійську. Зараз розумію, що варто було хоча б базово почати вчити і французьку. Це дуже допомогло б. В інституті видають форму, взуття та рушники, але все інше потрібно мати своє. Вважається, що кожен кухар має приїжджати зі своїм робочим інструментом. Група у нас була 10 людей і це було дуже круто. Це були шефи з різних країн, з двома з них я навіть подружився. Спойлер: наша трійця була потім найкращою», — зазначив шеф.

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Ярославський розповів про навчання в найкращій кулінарній школі світу / Фото: facebook/luckyvova

Він також поділився спогадами про викладачів: «Поль Бокюз (французький шеф-кухар — ред.) тоді ще був живий і теж до нас приходив в інститут. І це дуже дивне відчуття — працювати і розуміти, що поруч легенда».

Його навчання тривало два місяці. Працювали щодня в одному ритмі: з 7:30 до 18:30, потім прибирання кухні і після цього — ресторани. «Ми часто ходили у заклади зі зірками Michelin. Мені навіть довелося взяти своє перше інтервʼю для українського Forbes — у шефа ресторану La Mere Brazier, де працювали Ескафʼє, Поль Бокюз і, здається, Робішон та Алан Дюкас (знамениті французькі шеф-кухарі — ред.», — наголошує Ярославський.

Шеф Ярославський розповів про своє навчання у Франції / Фото: facebook/luckyvova

Він додає, що це був просто незабутній період. Найбільше йому запамʼяталось його перше заняття, коли шеф із Michelin попросив усіх зробити французький омлет. «Я тоді здивувався, а потім зрозумів: на простих стравах перевіряють рівень кухаря. З того часу я теж так роблю», — ділиться ресторатор.

Суддя МастерШеф навчався в найкращій кулінарній школі світу / Фото: facebook/luckyvova

Шеф також пише, що ще дуже добре запам’ятав свій екзамен. Адже він планував готувати голубці з молодої капусти, але в той день її просто не привезли. «Вранці пив каву, подивився навколо — і побачив молоде листя винограду. Ідея прийшла сама: використати його замість капусти. Мішленівському шефу це дуже сподобалось», — розповів Ярославський.

Він також наголошує, що тоді зрозумів, що шеф повинен вміти викрутитися з будь-якої ситуації.

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