У гостях у Гаррі Поттера. HBO вперше проведе тематичний різдвяний ярмарок у Мюнхені

У Мюнхені з 28 листопада по 6 грудня 2026 року відбудеться перший у світі різдвяний ярмарок, присвячений Гаррі Поттеру.

Стрімінговий сервіс HBO Max організовує тематичний захід на острові Пратерінзель (Praterinsel), повідомляє німецьке видання Reisereporter.

Святковий майданчик оформлять за мотивами нового серіалу Гаррі Поттер і філософський камінь, прем'єру якого заплановано на 25 грудня 2026 року. На відвідувачів чекають тематичні фотозони, частування, натхненні чарівним світом, а також розваги для дітей і дорослих.

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Різдвяні заходи для шанувальників Гаррі Поттера

Окрім ярмарку в Мюнхені, у Німеччині заплановано й інші тематичні заходи. Зокрема, 12 грудня в Бад-Райхенгаллі відбудеться різдвяний бал із живою музикою, танцями, конкурсами костюмів та вікторинами.

У Кельні магазин Harry Potter Shop мережі Thalia організовує творчі майстер-класи, а 17−18 квітня 2027 року в замку Бург у Золінгені відбудеться фестиваль German Potter Con. У його програмі — зустрічі з акторами оригінальної кіносаги, квести та костюмовані заходи.

Святкову атмосферу Гоґвортсу також відтворять у Великій Британії. З 14 листопада 2026 року до 17 січня 2027 року на території Warner Bros. Studio Tour London триватиме програма «Гоґвортс у снігу». Знамениті декорації прикрасять різдвяними ялинками, гірляндами та штучним снігом. Відвідувачі зможуть побачити святкову Велику залу, Алею Діаґон і вкритий снігом макет замку Гоґвортс.

Що відомо про новий серіал про Гаррі Поттера

Перший сезон нової екранізації книжок Джоан Роулінг складатиметься з восьми епізодів. Творці обіцяють детальніше розкрити сюжетні лінії та персонажів, яким приділили недостатньо уваги в оригінальних фільмах.

Головні ролі виконають Домінік Маклафлін (Гаррі Поттер), Арабелла Стентон (Герміона Ґрейнджер) та Аластер Стаут (Рон Візлі). HBO планує екранізувати всі сім книг, присвятивши кожній окремий сезон. Проєкт розрахований приблизно на десять років.

Водночас серіал ще до прем'єри викликав неоднозначну реакцію шанувальників. Дискусії точаться як навколо участі Джоан Роулінг, яку критикують за висловлювання про трансгендерних людей, так і навколо вибору акторів. Зокрема, британський актор Паапа Ессьєду, затверджений на роль Северуса Снейпа, зіткнувся з расистськими нападками в соціальних мережах.