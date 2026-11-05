Ви теж це робите. Яка помилка під час розігрівання в мікрохвильовці псує вашу їжу

Розігріти вчорашню пасту чи запіканку в мікрохвильовці здається справою на кілька хвилин. Та замість апетитної страви іноді виходить пересушена їжа з гарячими краями й холодною серединою.

М’ясо стає жорстким, рис — сухим і грудкуватим, а соус нагрівається нерівномірно. Причина може бути не в самій страві, а в налаштуваннях приладу: звичка щоразу обирати максимальну потужність не завжди виправдана.

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Для багатьох продуктів краще працює помірний режим. Якщо зменшити потужність, але трохи збільшити час нагрівання, мікрохвильовка подаватиме енергію менш інтенсивно. Це може допомогти уникнути перегрівання окремих ділянок і зберегти приємнішу текстуру страви. Особливо це доречно для пасти, рису, м’яса та запіканок, які легко пересушити.

Утім, 50% потужності — не універсальне правило для всіх мікрохвильовок і будь-якої їжі. У деяких моделях виробники радять для більшості готових страв використовувати середньо-високий режим, а для щільних порцій — середній.

Як розігрівати різні страви, щоб вони не втратили смак

Для пасти, рису та інших страв із крупами варто спробувати середню потужність і короткі цикли нагрівання. Якщо їжа здається сухою, додайте трохи води або соусу й накрийте посуд кришкою, придатною для мікрохвильовки. Це допоможе зберегти вологу. М’ясо також краще розігрівати поступово: особливо великі або щільні шматки можуть залишатися холодними всередині, поки зовнішні ділянки вже пересихають.

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Для супів і соусів максимальна потужність цілком доречна, якщо регулярно перемішувати вміст. Рідина нагрівається нерівномірно, тому не варто орієнтуватися лише на пару чи гарячу поверхню. Після нагрівання дайте страві трохи постояти: за цей час температура всередині розподілиться рівномірніше.

Є й кілька простих прийомів, які працюють незалежно від обраного режиму. Розподіляйте їжу в посуді рівномірним шаром, а щільніші шматочки розташовуйте ближче до країв. Накривайте страву кришкою або спеціальним ковпаком для мікрохвильовки, залишаючи можливість виходу пари. Приблизно посередині процесу перемішайте їжу або поверніть тарілку, якщо прилад не має обертового столика.

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Не лише смак: чому важливо прогріти їжу повністю

Нерівномірне нагрівання — це не тільки питання текстури. У холодних ділянках страви можуть виживати бактерії, здатні спричинити харчове отруєння. Тому залишки їжі потрібно прогрівати до температури щонайменше 74 °C усередині. Перевірити її найнадійніше харчовим термометром, вимірявши температуру в кількох місцях.

Саме через ризик холодних зон Служба безпеки та інспекції харчових продуктів Міністерства сільського господарства США радить накривати страву під час розігрівання, перемішувати або повертати її та залишати на кілька хвилин після вимкнення приладу. Супи, підливи й соуси рекомендують доводити до кипіння.