Коли йдеться про домашню каву, ми зазвичай думаємо про сорт зерен, ступінь обсмажування, температуру води та спосіб заварювання. Значно рідше замислюємося про те, з яких матеріалів зроблена сама кавоварка і що саме контактує з гарячою водою та готовим напоєм.

Це питання справді заслуговує уваги, але без зайвої паніки. Пластик і метали можуть контактувати з гарячою водою під час приготування кави, а певні речовини здатні мігрувати з матеріалів у напій. Водночас сам факт такої міграції ще не означає, що отримана кількість речовини небезпечна для людини. Саме співвідношення між матеріалом, умовами використання, концентрацією речовини та реальною експозицією визначає ризик.

Реклама

Що саме контактує з кавою

У кавомашині пластик може бути не лише зовнішнім корпусом. Важливішими є резервуар для води, трубки, клапани, ущільнювачі, фільтр, капсула та інші деталі, через які проходить гаряча вода або готова кава. Для матеріалів, що контактують із їжею, існує поняття міграції — переходу окремих хімічних сполук із матеріалу в продукт. Саме тому регулятори оцінюють матеріали для контакту з харчовими продуктами з урахуванням того, які речовини можуть переходити в їжу за конкретних умов використання.

Проблема в тому, що «пластик» — не одна речовина. Різні полімери мають різний склад, властивості та потенціал міграції. Тому твердження, що будь-яка пластикова деталь у кавомашині автоматично робить каву небезпечною, науково необґрунтоване.

Лате з банановою пінкою: рецепт кави, яку хочеться пити ще та ще Солодкий, холодний напій з ніжною молочною пінкою - ідеальний акцент літнього дня. Перейти до рецепту

А що з кавовими капсулами

Капсульні кавомашини є окремим предметом досліджень. У лабораторному дослідженні 2021 року в шести зразках кави з капсул виявили естрогенну активність in vitro. У напоях також визначили низку речовин, серед яких бісфенол A, бісфенол F, бензофенон, 4-нонілфенол і деякі фталати. Водночас автори наголосили, що естрогенна активність була значно слабшою за дію естрадіолу, а саме лабораторний тест не показує, що вживання такої кави спричиняє гормональні порушення у людини. Ще важливіший нюанс: у подальшому рандомізованому перехресному дослідженні споживання кави з капсул не призвело до більшої експозиції естрогенних хімічних речовин порівняно з кавою, приготованою у френч-пресі.

Чи варто боятися BPA

Бісфенол A, або BPA, — одна з найбільш досліджених речовин, пов’язаних із деякими видами пластмас і матеріалів, що контактують із харчовими продуктами. Європейське агентство з безпеки харчових продуктів у 2023 році після нової оцінки ризику значно знизило допустиме добове надходження BPA — до 0,2 нанограма на кілограм маси тіла на добу. Це показує, що оцінка ризику BPA продовжує переглядатися в міру накопичення нових даних.

Реклама:

Але наявність BPA у науковому переліку речовин, які вивчають, не означає, що саме ваша кавоварка виділяє його в небезпечній кількості. Для конкретного виробу важливі його конструкція, матеріали та відповідність вимогам до контакту з харчовими продуктами. І ще одна важлива деталь: напис «BPA-free» означає лише відсутність бісфенолу A. Це не означає, що виріб не містить жодного іншого полімеру або потенційно мігруючої речовини.

Гаряча вода справді має значення

Температура може впливати на міграцію речовин із деяких матеріалів. Це одна з причин, чому результати досліджень холодної води не можна автоматично переносити на гарячі напої. Однак лабораторне виявлення мікропластику ще не дорівнює доведеній небезпеці для здоров’я. Сучасні дослідження показують, що мікропластик може потрапляти в напої з різних джерел, але масштаби реальної експозиції та її наслідки для людини досі активно вивчаються.

Наприклад, дослідження 2025 року, у якому проаналізували 155 гарячих і холодних напоїв із британського ринку, виявило мікропластик у всіх проаналізованих зразках. У гарячій каві середня концентрація становила близько 43 частинок на літр. При цьому вчені відзначили вищі концентрації у гарячих напоях порівняно з холодними.

Свіже дослідження 2026 року виявило мікропластик як в розчинній, так і в меленій каві, що нагадує про важливу деталь: джерел забруднення може бути багато, і не все зводиться до матеріалу кавомашини.

Трендовий напій з Південної Кореї. Бананова кава як в кав'ярні Це новий трендовий напій з Південної Кореї, натхненний банановим молоком. Перейти до рецепту

Алюміній у кавоварках

Алюміній особливо часто асоціюють із гейзерними кавоварками, або мока. Під час приготування кави частина металу справді може переходити в напій. У дослідженні, присвяченому вмісту алюмінію в каві, саме кава, приготована в алюмінієвій мока, мала вищу концентрацію алюмінію порівняно з деякими іншими способами заварювання — близько 72,6 мкг/л у досліджених зразках.

Реклама:

Окреме дослідження міграції алюмінію з гейзерних кавоварок показало, що після першого використання кількість металу в каві могла бути вищою, а після подальшого використання зменшувалася. Автори дійшли висновку, що для правильної експлуатації алюмінієвих мока додаткове надходження алюмінію було невеликим.

Чи краща нержавіюча сталь

Якщо головна мета — мінімізувати контакт гарячої води з алюмінієм, можна обрати мока з нержавіючої сталі. Але називати нержавіючу сталь автоматично «безпечнішою» за алюміній також не зовсім правильно. Вона містить, зокрема, хром і нікель, і ці елементи теж можуть мігрувати в їжу за певних умов. Тому вибір матеріалу — це не проста історія про «поганий алюміній» і «хорошу сталь». Для харчового посуду значення має конкретний сплав, його стан, кислотність продукту, температура та тривалість контакту.

Чи допоможе френч-прес або пуровер

Якщо хочеться зменшити кількість матеріалів, через які проходить гаряча вода, ручні способи приготування можуть бути простішими. У пуровері гаряча вода контактує переважно з паперовим фільтром і лійкою, яка може бути виготовлена зі скла, кераміки або металу. У френч-пресі основними матеріалами можуть бути скло та нержавіюча сталь.

Але і тут не варто створювати ілюзію абсолютної «чистоти». У дослідженні 22 марок капсульної кави та 15 марок кави з френч-преса естрогенні хімічні речовини виявляли в обох групах. Водночас розраховані показники небезпеки залишалися нижчими за одиницю.

Тож перехід на френч-прес або пуровер може зменшити кількість пластику в контакті з гарячою водою, але не перетворює каву на напій без будь-яких сторонніх хімічних речовин.

Реклама:

Трендовий та яскравий. Матча лате в домашніх умовах за кілька хвилин Тепер не треба йти в кав'ярню за цим напоєм. Перейти до рецепту

Що робити звичайному любителю кави

На сьогодні немає переконливих доказів, що людина повинна відмовитися від пластикової кавомашини, капсул або алюмінієвої мока через доведену шкоду для здоров’я. Дослідження справді демонструють міграцію окремих речовин і мікропластику, але це ще не те саме, що доведений клінічний ризик від звичайного споживання кави.

Якщо ж хочеться мінімізувати потенційний контакт із пластиком, варто дивитися не на матеріал корпусу, а на ті деталі, через які проходить гаряча вода або кава. Скляний чи металевий резервуар, керамічна лійка, паперовий фільтр або багаторазовий металевий фільтр можуть зменшити кількість полімерних деталей у зоні контакту.