Погано спите? Ці сім продуктів не варто їсти перед сном для якісного відпочинку

Якість нічного відпочинку безпосередньо залежить від того, чим ви вечеряєте. Певні продукти допомагають розслабитися та регулюють цикли сну, тоді як інші страви та напої можуть суттєво завадити.

Вони містять речовини, що стимулюють нервову систему або викликають різкі стрибки рівня цукру в крові, заважаючи організму заснути.

Чи варто взагалі їсти перед сном?

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Pізні продукти та напої, спожиті пізно ввечері, змушують людину крутитися в ліжку всю ніч. Важка їжа безпосередньо перед сном є однією з головних причин порушень нічного відпочинку, оскільки вона провокує розлад шлунка та печію. За даними Клініки Клівленда (Cleveland Clinic), останній прийом їжі має бути щонайменше за три години до сну — це дає організму достатньо часу для повного перетравлення та налаштування на відпочинок. Крім того, є група продуктів, які особливо сильно порушують якість сну.

Продукти та напої, які варто виключити перед сном

1. Напої з кофеїном

Кофеїн, що міститься в каві, деяких сортах чаю та колі, може залишатися в організмі до шести годин. Він блокує речовини, що викликають сонливість, тримаючи нервову систему в напрузі. Чутливим людям варто уникати ввечері навіть напоїв без кофеїну (декаф), оскільки вони все одно містять його мікродози.

2. Чорний шоколад

Шоколад містить одразу два стимулятори — кофеїн та теобромін. Обидві ці сполуки збуджують нервову систему та можуть легко збити природний цикл сну.

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3. Алкогольні напої

Хоча алкоголь спочатку допомагає розслабитися і викликає легку сонливість, у результаті він руйнує якість відпочинку. Він порушує фазу швидкого сну (REM-фазу), яка відповідає за відновлення сил і відчуття бадьорості вранці. Навіть одна або дві порції алкоголю призводять до частих нічних прокидань та поверхового сну.

Крім того, алкоголь має сечогінну дію, через що доведеться вставати серед ночі. Сон під впливом алкоголю також частіше супроводжується хропінням та неприємними або надто яскравими сновидіннями.

4. Важка та жирна їжа

Фастфуд (бургер, картопля фрі, смажена курка) перенасичений насиченими жирами, які викликають печію, розлад травлення та безсоння. Якщо лягати спати з повним шлунком такої їжі, травна система працюватиме на межі своїх можливостей замість відпочинку. Крім того, важка вечеря нерідко провокує кошмари.

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5. Гострі страви

Якщо ви вечеряєте пізно, краще відмовитися від гострих соусів та пекучих спецій. Капсаїцин та інші сполуки, що надають їжі гостроти, можуть підвищувати температуру тіла, стимулювати нервову систему та провокувати печію чи кислотний рефлюкс, що суттєво ускладнює засинання. У деяких людей гостра їжа на ніч також підвищує ризик виникнення симптомів, схожих на апное (тимчасову зупинку дихання уві сні), через подразнення стравоходу шлунковим соком.

6. Солодощі та рафіновані вуглеводи

Солодка каша, цукерки, випічка, білий хліб і паста перед сном викликають стрімкий стрибок, а потім такий же різкий спад рівня цукру в крові. Це призводить до нічних прокидань, зменшує тривалість фази глибокого сну та знижує його загальну якість.

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7. Сухофрукти

Загалом сухофрукти є корисним перекусом, але ввечері їх їсти не варто. Вони містять високу концентрацію цукру та клітковини, що під час нічного відпочинку може викликати здуття, гази та важкість у животі.