Вже є в коморі. Названо продукт номер один для поповнення запасу кальцію

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), близько 42% людей не отримують достатньої кількості кальцію. Кальцій належить до макромінералів, тобто організм потребує його у значних обсягах щодня.

Він необхідний не лише для підтримки міцності кісток, а й для нормальної роботи нервової системи та регуляції артеріального тиску. Кальцій міститься в багатьох продуктах: сирі, йогурті, тофу, деяких видах листової зелені. Проте за ступенем засвоюваності та доступності перше місце посідає коров’яче молоко.

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Чому саме молоко є найкращим джерелом кальцію

Одна склянка (240 мл) молока містить приблизно 306 міліграмів кальцію, що покриває значну частину добової потреби. Рекомендована добова норма (RDA) кальцію:

Жінки 19−50 років: 1 000 мг/день

1 000 мг/день Жінки 51−70 років: 1 200 мг/день

1 200 мг/день Чоловіки 19−70 років: 1 000 мг/день

1 000 мг/день Дорослі від 71 року: 1 200 мг/день

Підлітки, жінки після 50 років та люди похилого віку найчастіше відчувають дефіцит цього мінералу. Головна перевага молока — висока біодоступність кальцію, завдяки чому він легко засвоюється травною системою. Крім того, молоко часто збагачують вітаміном D (близько 100−120 МО на склянку), який є критично необхідним для всмоктування кальцію та його подальшого використання організмом. Завдяки такому природному поєднанню молоко не вимагає обов’язкового комбінування з іншими продуктами для належного засвоєння. Поряд із кальцієм та вітаміном D, молоко містить ще 5 ключових елементів для здоров’я кісткової тканини:

Фосфор;

Білок;

Цинк;

Калій;

Магній.

Універсальність напою дозволяє легко включити його до щоденного меню: пити окремо, додавати до пластівців, ранкової кави, вівсянки, чіа-пудингу, смузі, а також до супів чи соусів для надання їм кремової текстури.

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Інші корисні властивості молока

Молоко постачає в організм білок, вітамін B12 та рибофлавін. Ці речовини підтримують тканини, беруть участь у процесах кровотворення, виробленні енергії та нормалізації тиску. Молочний білок також сприяє збереженню м’язової маси та забезпечує тривале відчуття ситості.

Як правильно вживати молоко для засвоєння кальцію

Завдяки високій біодоступності та вмісту вітаміну D, кальцій із молока чудово засвоюється самостійно — доповнювати його іншими продуктами суто задля засвоєння мінералу не обов’язково. Також більшість продуктів харчування не перешкоджають всмоктуванню кальцію з молока. При виборі продукту варто віддавати перевагу збагаченим вітаміном D варіантам.

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Оптимальний орієнтир для більшості дорослих — до трьох склянок молока на день (якщо воно є основним джерелом кальцію в раціоні). Цю кількість можна розподілити протягом дня: склянка вранці, додавання до смузі після тренування або використання під час приготування обіду чи вечері.

Для людей із високою фізичною активністю та спортсменів чудовим варіантом після тренування є шоколадне молоко. Воно забезпечує оптимальне співвідношення вуглеводів і білків (3:1), що необхідно для швидкого відновлення запасу глікогену, поповнення втрати рідини, електролітів та регенерації м’язів.

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Яке молоко обрати

Уміст кальцію та інших мікроелементів залишається практично однаковим незалежно від жирності: знежирене, 1%, 2% чи незбиране молоко мають ідентичну поживну цінність щодо мінералів.

Для людей із непереносимістю лактози повністю підходить безлактозне молоко — воно зберігає всі корисні властивості та склад макро- й мікроелементів класичного молока.