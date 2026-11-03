Сир навряд чи хтось назве очевидним продуктом для профілактики жовчнокам’яної хвороби. Навпаки, людям, які вже мають камені в жовчному міхурі та помічають, що жирна їжа провокує біль, нерідко радять обмежувати жирні продукти, зокрема деякі види сиру.

Але нове велике дослідження показало несподіваний зв’язок: люди, які регулярно їли сир, рідше отримували діагноз жовчнокам’яної хвороби. Результати опублікували в журналі npj Science of Food у січні 2026 року. Науковці проаналізували дані 399 467 учасників британського біобанку, які на початку спостереження не мали діагностованої жовчнокам’яної хвороби. Протягом спостереження у 15 897 людей вона розвинулася. Серед тих, хто їв сир щонайменше раз на день, ризик був на 26,3% нижчим порівняно з людьми, які взагалі не вживали сир.

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Що таке жовчні камені

Жовчнокам’яна хвороба, або холелітіаз, виникає, коли в жовчному міхурі формуються тверді утворення — найчастіше холестеринові або пігментні камені. Вони можуть роками не давати жодних симптомів, але якщо камінь перекриває жовчну протоку, виникає напад болю, а іноді — запалення жовчного міхура, панкреатит або інші серйозні ускладнення.

На ризик впливає цілий набір чинників. Серед них — ожиріння, цукровий діабет та інсулінорезистентність, високий рівень тригліцеридів, низький рівень HDL-холестерину, деякі захворювання кишечника та особливості харчування. Важливу роль відіграє й швидке схуднення: коли людина різко втрачає вагу або тривалий час майже не їсть, печінка може виділяти більше холестерину в жовч, а жовчний міхур спорожнюється рідше, що сприяє утворенню каменів. Тому зв’язок із сиром особливо цікавий: продукт, який зазвичай асоціюється з насиченими жирами, у цьому дослідженні виявився пов’язаним із нижчою ймовірністю захворювання.

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Що показало дослідження

Учасників розподілили за частотою споживання сиру — від тих, хто його не їв, до людей, які вживали щодня. Зі зростанням частоти споживання ризик діагностованої жовчнокам’яної хвороби поступово знижувався.

У тих, хто їв сир раз на тиждень, ризик був приблизно на 13% нижчим, у людей із частотою два-чотири рази на тиждень — приблизно на 20% нижчим, а в тих, хто вживав його щодня, — на 26,3% нижчим порівняно з тими, хто повідомив, що взагалі не їсть. Ці оцінки були скориговані на низку чинників, зокрема вік, стать, індекс маси тіла, куріння та вживання алкоголю.

Цікаво, що вчені не зупинилися на самому статистичному зв’язку. Вони також перевірили, чи може його частково пояснювати HDL-холестерин — так званий «хороший» холестерин. За їхніми розрахунками, HDL-C пояснював приблизно 4−7% зв’язку між споживанням сиру та нижчим ризиком жовчнокам’яної хвороби. Тобто цей механізм може відігравати певну роль, але явно не пояснює весь ефект.

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Чому сир взагалі може мати такий ефект

Одна з гіпотез стосується саме HDL-холестерину. Автори припускають, що зміни ліпідного обміну можуть впливати на склад жовчі та процес утворення холестеринових каменів. Однак це поки що гіпотеза, а не встановлений механізм.

Інше можливе пояснення — склад самого сиру. Він містить кальцій, білок, жирні кислоти та інші біоактивні компоненти, а його поживна матриця відрізняється від складу окремих жирів або продуктів із високим вмістом насичених жирних кислот. Проте дослідники прямо зазначають, що механізми зв’язку ще потрібно вивчати.

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А як щодо людей, у яких камені вже є?

Результати нового дослідження стосуються людей без попереднього діагнозу жовчнокам’яної хвороби. Вони не означають, що людині з уже наявними каменями варто почати їсти більше сиру.

У частини людей із симптомними каменями жирна їжа справді може провокувати біль або дискомфорт. Саме тому клінічні рекомендації можуть передбачати індивідуальне обмеження жирної їжі, якщо вона викликає симптоми. Водночас універсальна сувора безжирова дієта потрібна далеко не всім: сучасні рекомендації наголошують на збалансованому харчуванні, а не на максимальному виключенні жирів.

Тобто одна й та сама їжа може мати різне значення залежно від ситуації: для здорової людини сир не виглядає фактором, який потрібно автоматично виключати через страх перед каменями, а для людини із симптомами після жирної їжі важливішою стає індивідуальна переносимість.

Не лише сир: що справді має значення для профілактики

Якщо дивитися ширше, то профілактика жовчнокам’яної хвороби навряд чи зводиться до одного продукту. Треба робити раціон багатшим на клітковину — овочі, фрукти, бобові та цільнозернові продукти — і зменшувати кількість рафінованих вуглеводів та цукру. Водночас корисні жири, зокрема з риби та оливкової олії, можуть сприяти регулярному скороченню й спорожненню жовчного міхура.

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Особливо важливо не влаштовувати організму екстремальні дієти. Швидке схуднення та тривале голодування можуть, навпаки, підвищувати ризик утворення каменів. Якщо зниження ваги необхідне, краще робити це поступово, а не за допомогою «краш-дієт».