Не мед? Який підсолоджувач найкорисніший, а про які варто забути

Мед замість цукру, кленовий сироп замість меду, а стевія — замість усіх інших варіантів. На полицях магазинів легко знайти підсолоджувачі, кожен із яких має репутацію «здоровішої» альтернативи. Але чи справді один із них заслуговує на звання найкориснішого?

Чому немає одного найкориснішого підсолоджувача

До калорійних, або поживних, підсолоджувачів належать звичайний цукор, мед, кленовий сироп, сироп агави та інші продукти, що містять цукри. Вони забезпечують організм енергією і можуть підвищувати рівень глюкози в крові. Безкалорійні або низькокалорійні підсолоджувачі — зокрема стевія, сукралоза, аспартам і сахарин — дають солодкий смак, але зазвичай не додають раціону значної кількості калорій.

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Це не означає, що другий варіант автоматично корисніший. Наприклад, систематичний огляд і метааналіз 29 рандомізованих досліджень за участю 741 людини не виявив підвищення рівня глюкози в крові після вживання некалорійних підсолоджувачів. Водночас автори наголосили, що для оцінювання наслідків їхнього регулярного й тривалого використання потрібні додаткові дослідження.

Тож варто розрізняти два питання: чи впливає підсолоджувач на рівень глюкози після вживання і чи допомагає він підтримувати здорову вагу або знижувати ризик захворювань у довгостроковій перспективі. Це не одне й те саме.

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Мед і кленовий сироп: натуральні, але все одно джерела цукру

Мед і кленовий сироп часто сприймають як здоровішу альтернативу білому цукру. У них справді є певні відмінності за складом: мед містить переважно глюкозу й фруктозу, а кленовий сироп — сахарозу. Обидва продукти можуть містити невеликі кількості мінералів та інших біологічно активних сполук. Проте ці переваги не роблять їх повноцінними джерелами поживних речовин. Щоб отримати з меду або сиропу помітну кількість вітамінів чи мінералів, довелося б з'їсти значно більше, ніж доцільно з огляду на вміст цукрів. Тому замінювати звичайний цукор медом у розрахунку на відчутну користь для здоров’я немає особливого сенсу.

Це підтверджують і рекомендації ВООЗ: до вільних цукрів організація зараховує не лише цукор, який додають до продуктів під час виробництва або приготування, а й ті, що природно містяться в меді та сиропах. Дорослим і дітям рекомендовано обмежувати їх споживання до менш ніж 10% добової енергетичної цінності раціону, а зниження до 5% або менше може забезпечити додаткові переваги для здоров’я.

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Отже, ложка меду в чаї не перестає бути джерелом вільних цукрів лише тому, що продукт натуральний. Те саме стосується кленового, фінікового та інших сиропів. Їх можна обирати за смаком, ароматом і кулінарними властивостями, але не варто вважати необмежено корисною заміною цукру.

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Чи варто переходити на стевію та інші безкалорійні підсолоджувачі

Стевія, сукралоза, аспартам, сахарин та підсолоджувачі з плодів монаха можуть стати альтернативою цукру, якщо людина хоче зменшити кількість доданих цукрів у напоях або стравах. Оскільки вони не містять або майже не містять калорій, заміна солодкого напою на його версію без цукру може зменшити енергетичну цінність раціону.

Для людей, які контролюють рівень глюкози, така заміна також може бути практичним способом уникнути цукру в конкретному продукті. Однак це не означає, що підсолоджувачі самі по собі лікують діабет або гарантують кращий контроль захворювання. Кокранівський огляд рандомізованих досліджень за участю людей із діабетом виявив, що наявних даних недостатньо, аби впевнено визначити довгострокові переваги некалорійних підсолоджувачів порівняно з цукром або плацебо.

Водночас не варто плутати обмеженість доказів довгострокової користі з доказами небезпеки. Дозволені до використання підсолоджувачі проходять оцінювання безпечності, а для багатьох із них встановлені допустимі добові рівні споживання. Наприклад, Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) пояснює, які інтенсивні підсолоджувачі дозволені в країні та за яких умов їх можна використовувати.

Окреме питання — чи допомагають такі продукти відвикнути від солодкого смаку. Припущення, що некалорійні підсолоджувачі обов’язково підтримують потяг до солодощів, не має переконливого підтвердження. Систематичний огляд досліджень впливу солодкого смаку на харчові вподобання виявив неоднозначні результати: доказів того, що часте споживання солодкого послідовно посилює бажання їсти солодке, недостатньо. Тому не варто стверджувати, що стевія чи інші підсолоджувачі неодмінно заважають зменшити потяг до солодощів.

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Чому низький глікемічний індекс не робить сироп агави кориснішим

Ще один популярний аргумент на користь певних підсолоджувачів — низький глікемічний індекс (ГІ). Цей показник демонструє, наскільки швидко вуглеводи з конкретного продукту впливають на рівень глюкози в крові порівняно з еталонним продуктом. Але він не дає повної картини й не може самостійно визначити, наскільки їжа корисна.

Показовий приклад — сироп агави. Його глікемічний індекс зазвичай нижчий, ніж у звичайного цукру, зокрема через високий вміст фруктози. Проте це все одно концентроване джерело цукрів, а низький ГІ не перетворює сироп на продукт із високою поживною цінністю.

Крім того, глікемічний індекс не враховує кількість вуглеводів у звичайній порції. Саме тому для оцінювання впливу продукту на рівень глюкози важливе значення має і глікемічне навантаження, яке поєднує показник ГІ з кількістю вуглеводів. На реакцію організму також впливає те, з чим їдять продукт: білки й жири в складі змішаної страви можуть змінювати післяїжну глікемічну відповідь.

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Який підсолоджувач обрати на щодень

Якщо подобається мед, його можна додавати до каші чи чаю заради смаку. Якщо кленовий сироп краще пасує до млинців, немає потреби від нього відмовлятися. А стевія або інший дозволений некалорійний підсолоджувач можуть бути зручним варіантом для тих, хто хоче зменшити кількість цукру в окремих напоях. Проте жоден із цих продуктів не варто сприймати як обов’язкову складову здорового харчування.

Найпереконливіша стратегія — поступово зменшувати кількість доданого цукру й не намагатися компенсувати кожну його порцію іншим підсолоджувачем. Наприклад, замість двох ложок цукру в каві спробувати одну, а до натурального йогурту додати ягоди або шматочки фруктів. Так страва залишиться солодкуватою, але водночас міститиме клітковину та інші поживні речовини.

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