Замість чипсів чи печива. Цей перекус допоможе довше залишатися ситими й енергійними
Банан і паста з насіння соняшника — чудовий корисний перекус (Фото: magnific/stockking)
Перекус між основними прийомами їжі може бути не просто способом вгамувати голод, а й можливістю підтримати сили протягом дня.
Звісно, пакетик солоних чипсів або кілька печив теж здатні на певний час підняти настрій. Проте якщо хочеться не лише швидко втамувати голод, а й довше відчувати ситість, варто поєднувати різні групи поживних речовин.
Один із вдалих варіантів — банан із ложкою пасти з насіння соняшнику. Фрукти забезпечують організм вуглеводами, а насіннєва паста додає білок, жири та клітковину. Такий перекус може стати зручним рішенням у середині робочого дня, перед тренуванням або тоді, коли до обіду чи вечері ще далеко.
Чому банан із соняшниковою пастою — вдале поєднання
Банан містить вуглеводи, які організм використовує як джерело енергії. Паста з насіння соняшнику доповнює фрукт білком і ненасиченими жирами, а також певною кількістю клітковини. Поєднання цих поживних речовин може допомогти довше відчувати ситість, ніж перекус, що складається лише з продукту, багатого на вуглеводи.
Для більшості дорослих достатньо одного банана й приблизно однієї-двох столових ложок соняшникової пасти. Втім, це не універсальна норма: оптимальна порція залежить від апетиту, загального раціону, фізичної активності та індивідуальних потреб. Важливо й те, що жоден продукт не гарантує «енергії на весь день». Відчуття бадьорості залежить не лише від перекусу, а й від сну, питного режиму, загальної кількості їжі та стану здоров’я.
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Чим корисні банани
У середньому одному банану відповідає близько 27 г вуглеводів і приблизно 3 г клітковини — точні показники залежать від розміру та стиглості плода. Вуглеводи представлені крохмалем і природними цукрами, зокрема глюкозою, фруктозою та сахарозою.
Природні цукри й крохмаль можуть забезпечувати організм доступним джерелом енергії. Клітковина впливає на травлення, а її кількість і склад змінюються в міру дозрівання банана. У зеленуватих плодах більше резистентного крохмалю — різновиду, який не повністю перетравлюється в тонкій кишці. Він може слугувати субстратом для кишкових бактерій. Пектин та інші компоненти клітковини також пов’язані з підтримкою здорового кишкового середовища.
Банани також містять калій, магній і вітамін B6. Калій потрібен для нормальної роботи м’язів і нервової системи, а вітамін B6 бере участь у багатьох обмінних процесах. Проте банан не варто сприймати як повноцінний засіб для відновлення електролітів після інтенсивного або тривалого тренування: потреба в них залежить від навантаження, тривалості фізичної активності та втрат із потом. Для більшості повсякденних ситуацій достатньо звичайного харчування та води.
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Що дає паста з насіння соняшнику
Соняшникова паста — це подрібнене насіння соняшнику, зазвичай обсмажене. Вона містить ненасичені жири, рослинний білок, клітковину, а також вітамін Е, магній та інші мінерали. Жири й білок можуть уповільнювати спорожнення шлунка та сприяти ситості, хоча ефект залежить від порції й усього складу їжі. Вітамін Е виконує роль антиоксиданту, а магній бере участь у роботі м’язів і нервової системи. Соняшникова паста може бути альтернативою арахісовій або мигдальній, зокрема для людей, які не вживають горіхів. Однак вона не є автоматично безпечною для кожної людини: алергія на насіння соняшнику також можлива, тому склад продукту та індивідуальні реакції потрібно враховувати.
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Які ще перекуси допоможуть втамувати голод
Не обов’язково обмежуватися бананом і соняшниковою пастою. Схожий принцип можна застосувати до інших фруктів, горіхів і насіння: яблуко з мигдальною пастою, груша з арахісовою, волоські горіхи з малиною або гарбузове насіння з чорницею. Ще один варіант — суміш мигдалю, гарбузового насіння та кураги. Сухофрукти містять вуглеводи, а горіхи й насіння — білок, жири та мінерали. Проте через менший вміст води сухофрукти більш концентровані за цукрами й калоріями, ніж свіжі фрукти, тому розмір порції має значення.
Головна ідея перекусу — не знайти один «найкорисніший» продукт, а поєднати їжу так, щоб вона відповідала потребам організму й допомагала комфортно дочекатися наступного прийому їжі.
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