Ні, не кава. Дієтологи назвали напій № 1 для кращої гідратації протягом дня

Підтримка водного балансу є одним із найважливіших складників загального здоров’я. Організм залежить від рідини для виконання основних функцій, включаючи травлення, виведення відходів, регулювання температури та змащування суглобів. Однак, з огляду на популярність спортивних та модних напоїв, може здаватися, що вам потрібна особлива суміш для оптимальної гідратації.

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Звичайна вода чудова, кажуть дієтологи. Це може здатися надто простим, але, як і в багатьох аспектах харчування, простота часто є найкращою. Дізнайтеся, чому вода є найкращим напоєм для щоденної гідратації, а також у яких сценаріях може знадобитися інший варіант.

Чому вода найкраща для гідратації

Порівняно з іншими напоями, вода завжди буде найкращим способом підтримувати водний баланс щодня. Це тому, що сама вода необхідна для багатьох функцій організму. Вона також становить близько 60% загальної маси тіла та майже 80% ваших м’язів та мозку. Ось інші причини, чому вода виходить на перше місце:

Калорійність

Вода за своєю природою не містить калорій, що допомагає їй перевершити газовані напої, фруктові соки, лате та підсолоджений чай. Це примітно, оскільки солодкі напої можуть зневоднювати організм.

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Вміст натрію

Вода також не містить натрію. Хоча натрій необхідний для балансу рідини в організмі, його високе споживання може призвести до зневоднення. Більшість людей вже споживають забагато натрію, тому напої без нього можуть бути корисними.

Засвоєння вітамінів

Більшість вітамінів, які ми споживаємо, розчинні у воді. Але без достатнього споживання води організм компенсуватиме це та виведе воду з інших частин тіла (таких як органи та тканини) та використовуватиме її для різних біохімічних реакцій. Ось чому так важливо пити воду протягом дня, щоб організм не забирав її з інших важливих функцій.

Хімічний баланс

Вода відіграє життєво важливу роль у підтримці хімічного балансу в нашому організмі, зокрема в тому, наскільки кислотною чи лужною є наша кров.

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Виробництво енергії

Вода також необхідна для вироблення енергії, яке відбувається в наших мітохондріях. Газована вода може бути гарним вибором для щоденного зволоження, особливо якщо ви п'єте некалорійну ароматизовану. Однак часте вживання газованої води може погіршити шлунковий рефлюкс, виразки та гастрит, тому будьте уважні до свого споживання, якщо у вас є ці захворювання.

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Чи потрібні вам електролітні напої?

Електроліти — це мінерали, що містяться в рідинах організму. Вони важливі для скорочення м’язів, функції нервів та підтримки кислотно-лужного балансу. Основними електролітами є натрій, калій, кальцій, хлорид, магній та фосфат.

У магазинах часто можна знайти напої з електролітами. Вони також часто рекламуються як засоби для гідратації, тому може здаватися, що вони необхідні для підтримки водного балансу. Однак це не завжди так. Пам’ятайте, що ми також отримуємо електроліти та вуглеводи через їжу. І якщо ви вже їсте їжу з натрієм (що більшість людей і вживає) та задовольняєте свої потреби в калії та магнії, цього, ймовірно, достатньо.

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Коли вживати напої з електролітами

Для щоденної гідратації більшості людей потрібна лише вода. Але є деякі ситуації, коли напої, багаті на електроліти (та/або більша кількість води), можуть підтримувати гідратацію:

Надмірне потовиділення: Якщо ви спортсмен або дуже активний, ваш організм втрачатиме більше рідини ( через потовиділення). Те саме стосується, якщо ви проводите час у жаркому, вологому середовищі. У цих ситуаціях напої з електролітами можуть допомогти вам утримувати більше рідини, ніж просто вода. Але навіть для високопродуктивних спортсменів, як тільки вони залишають поле та повертаються до звичайних тренувальних режимів, простої води все ще може бути достатньо.

через потовиділення). Те саме стосується, якщо ви проводите час у жаркому, вологому середовищі. У цих ситуаціях напої з електролітами можуть допомогти вам утримувати більше рідини, ніж просто вода. Але навіть для високопродуктивних спортсменів, як тільки вони залишають поле та повертаються до звичайних тренувальних режимів, простої води все ще може бути достатньо. Хвороба: Якщо у вас лихоманка, шлункові розлади, застуда, грип або харчове отруєння, вам, ймовірно, знадобиться більше рідини та електролітів, щоб допомогти поповнити втрачені через кашель, чхання, пітливість від лихоманки, блювоту та/або діарею.

Вагітність та грудне вигодовування: Вагітним жінкам потрібно більше рідини, оскільки об'єм крові збільшується та виробляє навколоплідні води. Жінкам, які годують грудьми, потрібно більше рідини для вироблення грудного молока.

Захворювання: Такі захворювання, як діабет, інфекції сечовивідних шляхів, камені в нирках, серцева недостатність, захворювання печінки, сильна лихоманка та шлунково-кишкові захворювання, такі як синдром подразненого кишечника, також можуть вимагати додаткової гідратації.

Високогор’я: Перебування на великих висотах вимагає більшої потреби в рідині, оскільки організм втрачає більше через дихання на великих висотах.

Зневоднення: Як правило, при легкому зневодненні напій, багатий на електроліти, може допомогти вам регідратуватися ефективніше, ніж просто вода. Навіть тоді вам не потрібно вдаватися до спортивних напоїв або таблеток електролітів. Напої, такі як молочні продукти ( включаючи безлактозні), 100-відсотковий фруктовий сік ( наприклад, апельсиновий і кокосова вода) та бульйон, є природними джерелами електролітів.

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Другий найкращий напій для гідратації

Хоча вода, як правило, є найкращим вибором для щоденної гідратації, несолодкий чай (особливо трав’яний) посідає друге місце, на думку експертів. Його можна розглядати як частину вашої загальної «загальної» норми гідратації на день. Це пов’язано з високим вмістом води, а ще він є джерелом води та антиоксидантів. Це сполуки, які допомагають зміцнити нашу імунну систему, і вони борються з хворобами. Несолодкий чай доступний з багатьма смаками і його можна вживати холодним або гарячим, що робить його універсальним варіантом для підтримки водного балансу.

Варто зазначити, що чай може бути м’яким сечогінним засобом при вживанні у високих дозах (тобто п’ять або більше чашок на день). Це більш імовірно, якщо чай містить кофеїн, що характерно для таких різновидів, як зелений або чорний. Тож, хоча чай може сприяти загальному гідратації, все ж важливо пити просту воду протягом дня.