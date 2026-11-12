Для міцного сну. Які продукти варто їсти ввечері, щоб швидше заснути й краще виспатися

Якість сну залежить не лише від розпорядку дня, а й від харчування. Деякі продукти містять речовини, що беруть участь у виробленні мелатоніну, допомагають розслабитися та можуть сприяти повноцінному відпочинку.

Дорослій людині потрібно в середньому від семи до дев’яти годин сну на добу. Однак стрес, нерегулярний графік і повсякденні звички нерідко заважають повноцінно висипатися. За даними Національної служби охорони здоров’я Великої Британії (NHS), одним зі способів покращити якість нічного відпочинку може стати перегляд раціону.

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Деякі фрукти, горіхи та молочні продукти містять магній, триптофан і мелатонін — речовини, пов’язані з регуляцією сну. Водночас певні напої та продукти можуть, навпаки, ускладнювати засинання й провокувати нічні пробудження.

Які продукти допомагають краще спати

Ківі. Цей фрукт містить серотонін та антиоксиданти. Невеликі дослідження свідчать, що регулярне вживання ківі перед сном може скоротити час засинання та подовжити тривалість відпочинку.

Терпка вишня. Її сік є природним джерелом мелатоніну — гормону, що регулює цикли сну та неспання. Крім того, цей напій містить калій, магній та антиоксиданти. Деякі дослідження пов’язують його вживання зі збільшенням тривалості сну.

Банани. Завдяки магнію та калію ці фрукти підтримують нормальну роботу м’язів і нервової системи. Банани також містять вітамін B6, що бере участь у процесах утворення нейромедіаторів.

Помідори. Вони містять вітамін C, калій, антиоксиданти та невелику кількість мелатоніну. Однак переконливих доказів того, що помідори безпосередньо покращують сон, поки що недостатньо.

Молоко. Традиційна склянка теплого молока перед сном може бути корисною завдяки вмісту триптофану. Ця амінокислота бере участь у виробленні серотоніну та мелатоніну, які відіграють важливу роль у регуляції сну.

Волоські горіхи та мигдаль. Вони містять магній, корисні жири та інші поживні речовини. Волоські горіхи також є джерелом невеликої кількості мелатоніну. Жменя горіхів може стати чудовою альтернативою солодощам під час вечірнього перекусу.

Що не можна їсти й пити перед сном

Не всі продукти однаково корисні для нічного відпочинку. Деякі звичні напої можуть суттєво погіршувати якість сну.

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Насамперед фахівці радять відмовитися від вживання алкоголю перед сном. Попри здатність викликати сонливість, спиртні напої порушують природну структуру сну, сприяють частим пробудженням і перешкоджають повноцінному відновленню організму.

Ще один небажаний компонент вечірнього раціону — кофеїн. Він міститься не лише в каві, а й у міцному чаї, енергетичних напоях і темному шоколаді. Його стимулювальна дія може зберігатися протягом кількох годин, ускладнюючи засинання.

Також варто уникати важкої та жирної їжі безпосередньо перед сном. Щільна вечеря може спричинити дискомфорт і печію, що заважають повноцінному відпочинку.

Водночас фахівці наголошують: окремі продукти не можуть замінити здорові звички чи лікування безсоння. Для якісного сну важливо дотримуватися стабільного режиму, обмежувати вживання кофеїну в другій половині дня та створювати комфортні умови для нічного відпочинку.

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