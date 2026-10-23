Зима не означає, що вибір овочів і фруктів зводиться до картоплі, моркви та яблук. У цей сезон на прилавках є чимало коренеплодів, капустяних, листової зелені, цитрусових, ягід і фруктів, які добре зберігаються протягом холодних місяців.

Частина таких продуктів є свіжою сезонною продукцією, частина — овочами з тривалим терміном зберігання, а деякі, зокрема цитрусові, гриби чи гранати, можуть потрапляти на український ринок завдяки імпорту.

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1. Буряк

Буряк — один із найцікавіших зимових овочів з погляду вмісту природних нітратів. В організмі вони можуть перетворюватися на оксид азоту, який бере участь у регуляції тонусу кровоносних судин. Метааналізи рандомізованих досліджень показують, що буряковий сік може помірно знижувати систолічний артеріальний тиск у людей із гіпертонією, хоча якість доказів поки не настільки висока, щоб розглядати буряк як лікування. Систематичний огляд і метааналіз 2024 року виявив зниження систолічного тиску приблизно на 5 мм рт. ст., але автори оцінили достовірність доказів як низьку. Сам овоч при цьому дає організму клітковину, фолати та інші рослинні сполуки. Його можна запікати, варити, додавати до салатів або супів.

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2. Брюссельська капуста

Брюссельська капуста належить до хрестоцвітих овочів і містить вітаміни C та K, фолати, клітковину та глюкозинолати. Останні під час подрібнення й травлення перетворюються на біологічно активні сполуки, зокрема ізотіоціанати. Систематичний огляд досліджень глюкозинолатів у людини описує потенційні метаболічні переваги таких сполук, але не дає підстав називати брюссельську капусту «профілактикою» конкретної хвороби. Найпростіший спосіб приготувати її взимку — запекти до золотистої скоринки або швидко обсмажити, щоб зберегти текстуру.

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3. Батат

Помаранчевий батат багатий на каротиноїди, зокрема бета-каротин, з якого організм може синтезувати вітамін А. Цей вітамін необхідний для нормального зору та роботи імунної системи. Батат також містить клітковину й складні вуглеводи. Огляд хімічного складу та потенційних властивостей батату підтверджує, що він є важливим харчовим джерелом каротиноїдів. Батат добре підходить для запікання, супів-пюре та гарнірів.

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4. Морква

Морква відома насамперед завдяки бета-каротину, але її користь не обмежується ним. Овоч містить клітковину та інші каротиноїди й поліфенольні сполуки. Спостережні дослідження пов’язують регулярне споживання моркви з кращими серцево-судинними показниками, хоча це не означає, що морква сама по собі «знижує холестерин». У великому систематичному огляді джерел фруктів та овочів саме морква належала до груп, для яких спостерігався сприятливий зв’язок із серцево-судинними наслідками. Їсти її можна сирою, тушкованою, запеченою або додавати до супів і рагу.

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5. Цвітна капуста

Цвітна капуста містить клітковину, вітамін C, фолати, вітамін K та холін. Холін справді необхідний для роботи нервової системи. Як і інші хрестоцвіті, цвітна капуста містить глюкозинолати та їхні похідні. Огляд досліджень хрестоцвітих овочів у людини свідчить про потенційні переваги цієї групи продуктів, хоча якість доказів щодо окремих захворювань різниться.

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6. Селера коренева

Коренева селера — менш популярний, але поживний зимовий коренеплід. Вона містить клітковину, калій, вітамін C та інші мікронутрієнти. Клітковина важлива для нормальної роботи травної системи, а калій бере участь у регуляції артеріального тиску та роботі м’язів і нервової системи. Її можна запікати, варити для пюре або додавати до супів замість частини картоплі.

7. Селера стеблова

Стеблова селера містить воду, клітковину, калій та різноманітні рослинні поліфеноли. Водночас популярне твердження, що один стебло містить «понад вісім захисних антиоксидантів» і тому суттєво знижує ризик хвороб, не має достатнього клінічного підтвердження.

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8. Каштани

Їстівні каштани відрізняються від більшості горіхів: у них значно менше жиру й більше крохмалю, тому за поживним складом вони ближчі до зернових і деяких крохмалистих овочів, ніж до волоських горіхів чи мигдалю. Вони містять клітковину, калій, вітамін C та різні поліфенольні сполуки. Лютеїн, зеаксантин та інші каротиноїди також присутні в каштанах. Запечені каштани — один із найпростіших способів їх приготувати.

9. Цикорій

Цикорій цікавий насамперед вмістом інуліну та інших поліфенолів. Інулін належить до пребіотичних волокон: він не перетравлюється у верхніх відділах травного тракту й може ферментуватися кишковими бактеріями. Метааналіз 50 досліджень показав, що інулінові фруктоолігосахариди з цикорію в дозах 3−20 г на день збільшували кількість біфідобактерій у кишківнику та могли позитивно впливати на випорожнення у здорових людей. Систематичний огляд і метааналіз водночас не дає підстав переносити ці результати на будь-яку порцію цикорію чи називати його універсальним засобом для «відновлення мікробіому». Свіжий цикорій можна додавати до салатів або тушкувати.

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10. Журавлина

Журавлина містить поліфеноли, зокрема проантоціанідини. Найбільш переконливі клінічні дані стосуються не лікування вже наявної інфекції сечових шляхів, а профілактики повторних інфекцій у певних груп людей. Оновлений Кокранівський огляд 2023 року показав, що продукти з журавлини знижують ризик симптомних, підтверджених аналізами інфекцій сечових шляхів, зокрема у жінок із рецидивними інфекціями. Свіжу журавлину можна додавати до соусів, каш або домашньої випічки, пам’ятаючи, що велика кількість цукру в журавлинних напоях змінює їхню харчову цінність.

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11. Хрін

Хрін — ще один представник родини хрестоцвітих, тому містить глюкозинолати, які є джерелом біологічно активних ізотіоціанатів. Саме вони відповідають значною мірою за характерну гостроту кореня. Наукові дані дозволяють говорити про біоактивні сполуки хрону, але не про доведений «імунний бустер». Систематичний огляд глюкозинолатів та ізотіоціанатів у людини показує перспективність цього напряму, однак не підтверджує лікувальних властивостей окремої порції хрону.

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12. Топінамбур

Топінамбур відомий високим вмістом інуліну — ферментованого харчового волокна з пребіотичними властивостями. Це робить його цікавим продуктом для раціону, але надмірна кількість може спричиняти газоутворення та дискомфорт у людей із чутливим травленням.

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13. Кейл

Кучерява капуста містить вітаміни C і K, фолати, каротиноїди, клітковину та інші рослинні сполуки. Як і інші хрестоцвіті, вона є джерелом глюкозинолатів.

14. Кольрабі

Кольрабі містить вітамін C, клітковину та глюкозинолати. Як представник родини капустяних, вона вписується в загальну категорію овочів, для яких вивчають потенційні переваги біоактивних сполук. Її можна їсти сирою, додавати до салатів, запікати або використовувати в супах і рагу.

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15. Порей

Порей належить до роду Allium, як часник і цибуля, та містить клітковину, фолати, вітаміни C і K, а також поліфеноли, зокрема кемпферол. Кемпферол активно досліджують через його потенційні кардіометаболічні властивості.

16. Гриби

Гриби можуть бути особливо цікавими взимку, але твердження, що саме зима є «сезоном грибів», некоректне: культивовані печериці та багато інших грибів доступні протягом усього року. Звичайні гриби містять білок, клітковину, вітаміни групи B та ергостерол. Особливий випадок — гриби, оброблені ультрафіолетом: під дією UV ергостерол перетворюється на вітамін D2. Систематичний огляд досліджень UV-оброблених грибів показує, що вони можуть підвищувати рівень 25-гідроксивітаміну D у крові, хоча результати досліджень неоднорідні.

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17. Пастернак

Пастернак — зимовий коренеплід із помітною кількістю клітковини, калію та вітаміну C. Його солодкуватий смак добре розкривається після запікання.

18. Груші

Груші поєднують клітковину, вітамін C і поліфеноли. Їхня м’якоть містить розчинні та нерозчинні харчові волокна, а шкірка — значну частину поліфенольних сполук. Є й клінічні дані: у рандомізованому дослідженні за участю людей із метаболічним синдромом щоденне споживання двох середніх груш протягом 12 тижнів було пов’язане з помірними позитивними змінами деяких кардіометаболічних показників. Результати рандомізованого контрольованого дослідження водночас не означають, що груші лікують метаболічний синдром.

19. Гранат

Гранат містить поліфеноли, зокрема пуникалагіни та антоціани. Саме антиоксидантні та судинні властивості граната активно вивчають у клінічних дослідженнях. Зерна граната можна додавати до салатів, каш або натурального йогурту. Це кращий варіант для повсякденного раціону, ніж сприймати солодкий гранатовий сік як лікувальний напій.

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20. Картопля

Картопля — один із найкращих продуктів для зимового зберігання. Вона містить калій, вітамін C, вітаміни групи B і, особливо якщо їсти її зі шкіркою, певну кількість клітковини. Калій важливий для регуляції артеріального тиску, але спосіб приготування картоплі має значення. В одному контрольованому дослідженні збільшення кількості калію за рахунок запеченої або вареної картоплі супроводжувалося сприятливими змінами систолічного тиску в частині аналізів. Рандомізоване контрольоване дослідження не дає підстав поширювати цей ефект на картоплю фрі чи дуже солоні картопляні страви.

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21. Червонокачанна капуста

Червонокачанна капуста є джерелом клітковини, вітаміну C, K та антоціанів — рослинних пігментів, які надають їй характерного фіолетового кольору. Як і інші хрестоцвіті, вона містить глюкозинолати. Дослідження цієї групи овочів свідчать про потенційні переваги для здоров’я, але не варто перетворювати окремі біоактивні речовини на обіцянку профілактики раку чи серцевих захворювань.

22. Бруква

Бруква добре переносить холод і може зберігатися місяцями, що робить її особливо практичним зимовим овочем. Вона містить вітамін C, клітковину, калій та інші мікронутрієнти. Бруква також належить до хрестоцвітих і містить глюкозинолати. Її можна запікати, тушкувати, додавати до супів або готувати у вигляді пюре.

23. Савойська капуста

Савойська капуста містить вітамін C, фолати, вітамін K, клітковину та різноманітні рослинні сполуки. Вітамін C необхідний, зокрема, для синтезу колагену, а вітамін K — для нормального згортання крові та кісткового метаболізму. Тому така капуста може бути частиною раціону для підтримки здоров’я кісток і шкіри.

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24. Шпинат

Шпинат багатий на вітаміни K, C і E, фолати, магній та каротиноїди. Він також містить рослинне залізо, хоча засвоюється воно гірше, ніж гемове залізо з м’яса. Шпинат є одним із продуктів із високим вмістом природних нітратів. У невеликому рандомізованому дослідженні семиденне споживання багатого на нітрати шпинату було пов’язане з помірним покращенням деяких показників судинної функції та зниженням артеріального тиску.

25. Мангольд

Мангольд містить багато вітаміну K, а також магній, вітамін C, фолати та інші мікронутрієнти. Вітамін K бере участь у метаболізмі кісткової тканини. Молоде листя можна додавати до салатів, а зріле — тушкувати або використовувати в супах.

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26. Мандарини

Мандарини забезпечують організм вітаміном C, фолатами, каротиноїдами та флавоноїдами. Цитрусові флавоноїди активно досліджують через їхній можливий вплив на функцію судин.

27. Волоські горіхи

Волоські горіхи містять альфа-ліноленову кислоту — рослинну омега-3 жирну кислоту, поліфеноли, білок, клітковину та мінерали. Дані про їхню користь для серцево-судинної системи значно переконливіші, ніж популярні твердження про «підвищення інтелекту». Систематичний огляд рандомізованих досліджень і когортних досліджень показав, що споживання волоських горіхів пов’язане з поліпшенням ліпідного профілю та нижчим ризиком серцево-судинних захворювань, тоді як доказів впливу на когнітивне здоров’я поки недостатньо для твердих висновків. Загалом для горіхів як групи така асоціація також підтверджується великими метааналізами.

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Крес-салат

Крес-салат — ще один представник хрестоцвітих, тому містить глюкозинолати, вітамін C, каротиноїди, поліфеноли та інші рослинні сполуки. Взимку його зручно додавати до салатів, сендвічів, омлетів або супів уже після зняття їх із вогню.

Зрештою, цінність зимових овочів і фруктів не в тому, що кожен із них має окрему «суперсилу». Буряк може бути джерелом нітратів, капустяні — глюкозинолатів, ягоди та гранат — поліфенолів, а коренеплоди — клітковини, калію та каротиноїдів. Найкраща стратегія — не шукати один найкорисніший продукт, а регулярно змінювати їх і поєднувати різні групи рослинної їжі.