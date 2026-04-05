Перегляньте замовлення. Шеф-кухарі не радять їсти ці закуски в ресторанах в жодному разі, і ось чому

Хоча основна страва завжди вважається зіркою шоу під час обіду поза домом, багато хто може погодитися, що іноді закуска може сяяти так само яскраво.

Незалежно від того, чи обідаєте ви в ресторані високого класу, чи просто в місцевому мережевому закладі харчування, правильна закуска може чудово розпочати вашу трапезу. Однак деякі закуски кращі за інші, не лише з точки зору смаку, але й завдяки якості інгредієнтів, що використовуються у багатьох ресторанах, або через харчову цінність та дієтичні проблеми. Ось яких закусок вам краще уникати, обідаючи поза домом.

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Хрумкий рис з тунцем

Ця закуска найчастіше асоціюється зі знаменитим японським рестораном Nobu, і ви знайдете безліч рецептів в Інтернеті, які стверджують, що максимально точно копіюють страву цього ресторану. Ви можете замовити цю страву в японських ресторанах, і концепція майже однакова, куди б ви не пішли: хрусткі смажені рисові коржики посипаються сирим тунцем у гострому соусі, авокадо, халапеньйо та насінням кунжуту.

Однак, хоча ця закуска може мати велику базу шанувальників, це не завжди найкраще замовлення, коли ви обідаєте поза домом. Ціна, як правило, завищена, ніж те, що ви отримуєте. Ця страва часто готується з використанням обрізків тунця, які перетворюються на пасту, що робить її високорентабельною стравою для ресторану, але не найкращим вибором для відвідувача. Не кажучи вже про те, що тарілка хрусткого рису з тунцем може містити колосальні 1240 калорій.

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Картопля фрі

Ніхто не скаже вам, що картопля фрі — це здоровий варіант закуски. Все ж не лише те, що її в ресторанах смажать у фритюрі, має змусити вас зупинитися. Багато смажених страв у ресторанах покриті промисловим борошном або кукурудзяним крохмалем, які можуть містити високий рівень пестицидів. Крім того, найпоширеніші олії для смаження у фритюрі, які використовують ресторани, такі як ріпакова, рослинна та арахісова, можуть викликати запалення.

Додайте до цього те, що багато ресторанів не змінюють свою олію для смаження так часто, як слід, і у вас вийде довгий список причин, пов’язаних зі здоров’ям, щоб уникати закусок, які — давайте подивимося правді в очі — можуть дійсно відрізнятися за якістю від ресторану до ресторану. Коли виникає питання, чи отримаєте ви ідеально хрустку зовні, м’яку всередині картоплю фрі, чи м’яку, тьмяну паличку картоплі, зробіть своєму організму послугу та взагалі відмовтеся від неї.

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Краща, ніж в бістро: рецепт картоплі фрі для домашнього приготування Така закуска виходить пухнастою всередині, хрусткою зовні і, що найголовніше, залишається такою навіть після того, як ви з’їсте, наприклад, великий соковитий чізбургер. Перейти до рецепту

Квітуча цибуля ( Blooming onion)

Квітуча цибуля — це ще одна смажена закуска, якої дієтологи радять уникати через приготування з високим вмістом жиру, високий вміст насичених жирів та запальні олії, що використовуються під час смаження. Порція такої цибулі містить достатньо натрію, щоб забезпечити вас більш ніж на три дні. Залежно від ваших дієтичних потреб, рекомендується споживати лише від 44 до 78 грамів жиру на день, тобто приблизно половину від того, що забезпечує одна цибуля, тож такий вибір є явно нездоровим.

Кільця цибулі

А як щодо цибулевих кілець? Може, вони трохи кращі за квітучу цибулю? Дієтологи все ж радять не їсти їх, якщо ви намагаєтеся уникнути надлишку жиру, калорій та натрію. Якщо вам дійсно потрібно отримати свою порцію цибулевих кілець, подумайте про те, щоб приготувати їх самостійно вдома — і в аерофритюрниці, а не у фритюрі.

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Спринг-роли

Спринг-роли на перший погляд можуть здатися здоровішою та якіснішою закускою. Зрештою, вони зазвичай начинені свіжими овочами та загорнуті в рисовий папір, тому в багатьох випадках вони навіть не містять глютену. Однак варто зазначити, що не всі спринг-роли однакові. Є ті, які, швидше за все, містять свіжі інгредієнти та подаються з соусом, сирими. А є смажені у фритюрі, як і будь-яка інша смажена закуска. З цієї причини уникайте їх, коли обідаєте поза домом. Тим не менш, спринг-роли є набагато здоровішим варіантом, ніж багато інших закусок, яких слід уникати, у цьому списку.

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Палички моцарели

Можливо, вони й є улюбленим продуктом у піцеріях та італійських ресторанах зараз, але паличка моцарели навіть не є італійською. Натомість, походження сягає Франції XIV століття. По світу вони стали популярними лише близько 50 років тому. Однак популярність цієї закуски не скасовує того факту, що це потенційно поганий вибір. З точки зору здоров’я, подумайте про це так: чи з'їли б ви коли-небудь п’ять паличок сиру поспіль? Напевно, ні. Але покрийте їх кляром і обсмажте у фритюрі, і ви не помітите, як з'їсте повну тарілку. Проте помірність — це ключ. Якщо дуже хочеться — з'їжте лише одну-дві.

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Курячі крильця або смужки

Хоча курячі крильця та смужки є улюбленою закускою в спортивних барах та подібних ресторанах з невимушеною атмосферою, краще уникати цієї смаженої у фритюрі страви з високим вмістом жиру, яку часто подають з соусом з високим вмістом жиру. Натомість краще замінити курячі крильця шматочками цвітної капусти Баффало, які запечені, а не смажені — варіант, який насправді стає дедалі поширенішим у меню ресторанів.

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Сашимі

Сашимі — це ще одна закуска, яку відвідувачам слід пропустити, особливо якщо ви намагаєтеся отримати максимум від вкладених грошей. Часто ви платите за сервірування, а не за саму їжу, яка може подаватися невеликими порціями. Якщо ви їсте у ресторані з великою кількістю суші або сашимі, ви можете виявити, що риба покрита інгредієнтами, які можуть маскувати справжній смак морепродуктів, що дозволяє ресторану використовувати рибу нижчої якості у своєму сашимі.

Крім того, особливо коли йдеться про сашимі, яке завжди подають сирим (на відміну від суші, які іноді містять варену рибу), є додатковий фактор безпеки, який слід враховувати. Вживання сашимі може наражати вас на ризик харчових отруєнь, спричинених бактеріями, або паразитів. Хоча більшість здорових людей можуть їсти сашимі без побоювань, деяким групам високого ризику краще взагалі уникати цієї закуски, включаючи людей зі слабкою імунною системою, дітей, людей похилого віку, вагітних та людей із захворюваннями печінки.

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Крудо

Крудо — це закуска, яку шефи об'єднують з сашимі, зазначаючи, що порції можуть бути невеликими, навіть якщо ціна висока. Хоча крудо — це ще одна страва із сирих морепродуктів, вона дещо відрізняється від сашимі. «Крудо» перекладається як «сирий» іспанською та італійською мовами та може стосуватися не лише страв із сирих морепродуктів, а й із сирого м’яса. Зазвичай сире м’ясо покривають якоюсь заправкою. У деяких ресторанах його немає в меню, але його можуть подавати як амюз-буш. Однак, як би його не подали, незалежно від особливостей сирих інгредієнтів, обраних для головної частини крудо, або заправки, яка використовується зверху, ви можете з упевненістю очікувати, що ця маленька закуска буде саме такою: маленькою. Тому, якщо ви хочете отримати максимум за свої гроші, обідаючи поза домом, не замовляйте крудо.

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Суп

Вам буде важко знайти ресторан, у меню якого немає супу, будь то закуска чи гарнір до основної страви. Однак є кілька причин, чому варто уникати супу-закуски. Якщо це не ваша основна страва, він, як правило, занадто ситний. Крім того, хоча деякі ресторанні супи досить смачні, більшість можна приготувати вдома.

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Хліб

Так, хліб може бути дивовижним, і хто відмовиться, коли він прибуде до вашого столу разом із шматочком масла? Однак, зверніть увагу на хліб і обов’язково перегляньте, чи хочете ви активно замовляти його та платити додатково наступного разу, коли будете обідати в ресторані. Хліб, замаскований під закуску — як коржі, брускета або соуси — смачний, але може залишити вас занадто ситими, щоб насолодитися рештою вашої трапези.

Тим не менш, класична брускета може бути легшим вибором. Зазвичай це та, яка складається лише з кількох дуже простих, мінімально оброблених інгредієнтів. Однак, вам обов’язково варто перевірити меню ресторану для отримання додаткової інформації, перш ніж вирішувати, що робити; Іноді брускета може приховувати за своєю доброякісною зовнішністю велику кількість жиру та натрію.

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Дип зі шпинату та артишоків

Так, шпинат і артишоки — це овочі, але не варто вважати, що лише тому вони корисні для вас, якщо їх поєднати в соусі. Інгредієнти цієї закуски — зазвичай вершковий, пармезан або інший гострий сир, шпинат і серцевина артишоків, все змішане разом, а потім подане з кукурудзяними чіпсами або хрустким хлібом — залишають бажати кращого. Цю закуску найкраще смакувати помірно.

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Закуски, які описуються як сирні

Сирний хліб. Картопля фрі з сиром. Сирний соус. Сир, здається, всюди, коли ви переглядаєте варіанти закусок у меню — і не без підстав. Хто не любить сирні закуски? Проте, варто зважувати всі «за» і «проти» закуски перед замовленням. Насправді, у меню є багато термінів, які можуть підказати вам, що закуска може бути не такою вже й корисною. Будьте обережні з такими термінами, як хрусткі, хрумкі, в клярі, паніровані, з маслом, вершкові, сирні, альфредо або «у сирному соусі». Навіть пошук простого описового слова, такого як «насичений», може бути великою підказкою до обережності. Рідко вибирайте ці продукти і їжте лише невеликими порціями. Натомість, є слова, які можуть бути ознакою того, що закуска — хороший вибір. До «зелених» термінів належать «запечена», «грильована», «варена на грилі», «пашот», «смажена на пару» та «смажена на сковороді».

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